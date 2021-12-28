15+ королевских особ, которых мы привыкли видеть при параде. А в повседневной жизни они совсем как мы
Нам кажется, что члены королевских семей всегда выглядят безупречно: публика видит идеально выглаженные наряды и аккуратные прически. Ну а как иначе, протокол же. Однако между официальными приемами и торжественными мероприятиями эти люди запирают официальные платья и парадные мундиры в гардероб, надевают любимые кофты и джинсы и становятся похожими на нас с вами.
AdMe.ru сравнил фото членов коронованных семейств при параде и в повседневной жизни. А в бонусе вы увидите, что даже стильные принцесса Диана и княгиня Монако Грейс без диадем и других королевских атрибутов выглядели как мы, вышедшие в ближайший магазин.
Герцогиня Кембриджская Кэтрин
Принцессы Йоркские Евгения и Беатрис
Принцесса Греции и Дании Мария-Олимпия
Королева Иордании Рания
Герцог Кембриджский Уильям
Кронпринц Дании Фредерик
Кронпринцесса Швеции Виктория
Кронпринц Норвегии Хокон и кронпринцесса Метте-Марит
Королева Дании Маргрете II
Король Нидерландов Виллем-Александр
Королева Нидерландов Максима
Королева Бельгии Матильда
Королева Великобритании Елизавета II
Княгиня Монако Шарлен
Принц Уэльский Чарльз
Бонус № 1: принцесса Уэльская Диана
Бонус № 2: княгиня Монако Грейс Келли
А кого из королевских особ не при параде вы легко спутали бы со своими соседями?
Фото на превью Balkis Press / ABACA / Abaca / East News, queenrania / Instagram
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