15+ королевских особ, которых мы привыкли видеть при параде. А в повседневной жизни они совсем как мы

Нам кажется, что члены королевских семей всегда выглядят безупречно: публика видит идеально выглаженные наряды и аккуратные прически. Ну а как иначе, протокол же. Однако между официальными приемами и торжественными мероприятиями эти люди запирают официальные платья и парадные мундиры в гардероб, надевают любимые кофты и джинсы и становятся похожими на нас с вами.

AdMe.ru сравнил фото членов коронованных семейств при параде и в повседневной жизни. А в бонусе вы увидите, что даже стильные принцесса Диана и княгиня Монако Грейс без диадем и других королевских атрибутов выглядели как мы, вышедшие в ближайший магазин.

Герцогиня Кембриджская Кэтрин

Принцессы Йоркские Евгения и Беатрис

Принцесса Греции и Дании Мария-Олимпия

Королева Иордании Рания

Герцог Кембриджский Уильям

Кронпринц Дании Фредерик

Кронпринцесса Швеции Виктория

Кронпринц Норвегии Хокон и кронпринцесса Метте-Марит

Королева Дании Маргрете II

Король Нидерландов Виллем-Александр

Королева Нидерландов Максима

Королева Бельгии Матильда

Королева Великобритании Елизавета II

Княгиня Монако Шарлен

Принц Уэльский Чарльз

Бонус № 1: принцесса Уэльская Диана

Бонус № 2: княгиня Монако Грейс Келли