15 классных и полезных вещиц, глядя на которые девушки воскликнут: «Беру все!»

Наверное, каждая женщина знает: симпатичных и полезных аксессуаров много не бывает. Вот только порой о существовании той или иной вещи просто не задумываешься, пока не увидишь своими глазами. Хотя она уже очень давно могла бы решить какую-то проблему или как минимум стать приятным украшением для дома.

Мы в AdMe.ru просто обожаем просматривать списки таких вещиц. Не только потому, что в них можно приметить что-то для себя, но и потому, что это настоящий кладезь идей для подарков. Поэтому не забудьте сохранить статью — как знать, когда она вам пригодится.

15. Многоразовая грелка для рук

Принцип работы гелевой грелки прост: при сгибании металлической пластины происходит химическая реакция — она начинает выделять тепло и может согревать около получаса. А после полного остывания грелку нужно прокипятить около 3–5 минут и затем снова можно использовать. Это незаменимый помощник в холодное время года, если вы очень мерзнете в общественном транспорте или, например, беспокоитесь за здоровье ребенка во время прогулок.



14. Силиконовая ваза для цветов

Обычные вазы занимают место и собирают пыль. Особенно остро эта проблема встает, если вы хотите украсить комнату искусственными растениями или композицией из сухоцветов. В таком случае данная ваза незаменима: она изготовлена из силиконового материала, а задняя сторона легко и прочно прилипает к любой гладкой поверхности, будь то стекло, зеркало, холодильник или плитка. При этом она многоразовая и не оставляет после себя следов.

13. Водонепроницаемый чехол-держатель для телефона

Обычные подставки для телефонов хороши, но в условиях повышенной влажности смартфон важно не только зафиксировать, но и защитить. Такой чехол-держатель можно разместить на удобной высоте и практически в любых условиях, даже в душе, чтобы спокойно продолжать смотреть любимое шоу, занимаясь своими делами.

12. Охлаждающий роллер-массажер для лица

Если охлаждающий эффект кварцевых массажеров кажется вам недостаточным, а воздействие льда, напротив, слишком интенсивным, то эта находка вас обрадует. В данном приборе ролик заполнен гелевыми шариками, перед применением его необходимо охладить в морозильной камере и можно приниматься за массаж. Эта практика поможет уменьшить отеки, сузить поры, успокоить раздраженную кожу и сделать ее более гладкой.

11. Фигурные свечи

Разнообразные фигурные свечи стали самым настоящим хитом сезона. И неудивительно, ведь аромат и пламя свечей мгновенно создают уютную атмосферу, а если они к тому же выполнены в оригинальной форме и цвете, то ко всему прочему становятся симпатичным интерьерным украшением.

10. Многофункциональная массажная щетка для головы

Данный массажер обладает массой преимуществ: он глубоко и бережно очищает кожу головы и корни волос, улучшает кровообращение и благодаря крупным и в меру мягким силиконовым зубчикам оказывает расслабляющий эффект. Кроме того, в нем есть отделение для шампуня: благодаря этому его можно использовать во время водных процедур, чтобы действительно качественно промыть волосы.

9. Bluetooth-клавиатура и мышка для телефона

В современном мире рабочие процессы окончательно просочились из компьютера во все девайсы, что оказываются под рукой. Но, как ни крути, набирать тексты на миниатюрной смартфонной клавиатуре крайне утомительно. Для таких ситуаций и существуют специальные клавиатуры и мышки, которые без лишней мороки с проводами подсоединяются к телефону по Bluetooth и в одно мгновение превращают телефон в полноценный рабочий инструмент.

8. Мини-шкафчик для косметики или аксессуаров

Находка для стильного и удобного хранения косметики — мини-шкафчики с зеркалом. Непосредственно за зеркальной крышкой прячется объемное пространство для высоких упаковок вроде кремов и духов, а в нижних полках можно хранить маски, помады и прочие мелочи. В ином случае шкафчик можно использовать для хранения украшений и аксессуаров. Главное, что бы вы ни выбрали, эта вещь станет настоящим украшением туалетного столика.

7. Аромалампа, плавящая воск

Данные устройства являются аналогами традиционных керамических аромаламп, но их преимущество в том, что они также могут играть роль настольных светильников с завораживающим дизайном. В остальном принцип работы тот же: для ароматизации помещения просто нужно добавить в специальную верхнюю чашу ароматический соевый воск, включить и наслаждаться успокаивающей и гармонизирующей ароматерапией.

6. Подушка для ванны

Наверное, каждый любит понежиться в ванне после тяжелого рабочего дня или в конце недели. Расслабиться и ощутить себя как в спа будет еще проще, если откинуть голову не на твердый бортик, а на мягкую поролоновую подушку. На ее задней части есть присоска, которая надежно зафиксирует подушку и не даст ей скользить, благодаря чему станет возможным испытать максимальный комфорт.

5. Многофункциональный контейнер для средств по уходу за собой

Отдельные бутыльки не слишком практичны в хранении и не столь удобны в использовании. К счастью, на замену этим наборам появились вариации 6 в 1. В верхней части такого контейнера — диспенсеры для жидких средств, а в нижней — 3 отделения для кремообразных. Кроме того, благодаря стильному исполнению контейнер можно использовать не только в путешествиях, но и для компактного хранения множества средств для ухода в ванной.

4. Бомбочки для душа

Возможно, вы не знали, однако для душа тоже существуют свои бомбочки. Только выполнены они в форме таблеток и их также называют распаривателями. Суть проста: таблетку нужно разместить чуть поодаль, не прямо под струи душа, и от легкого соприкосновения с водой она начнет шипеть и издавать роскошный аромат. Это поможет создать ту самую неповторимую спа-атмосферу и насладиться ароматерапевтическим эффектом.

3. Декоративная мраморная подставка

Еще одно украшение рабочего или туалетного столика — декоративные подставки с мраморным рисунком. Они идеально подойдут для хранения украшений, аксессуаров или организации любой другой мелочи, которая так и норовит где-то затеряться без четко обозначенного места.

2. Плойка для завивки ресниц

Каждая женщина знает, как же приходится намучиться с применением стандартных щипцов для ресниц, чтобы получить более-менее долгосрочный эффект. Одним из самых популярных способов стало нагревание щипцов феном, что логично, ведь волосы мы так же завиваем с помощью стайлеров и горячих пластин. К счастью, появился способ еще проще — миниатюрные нагревающиеся щеточки, которые без особого труда помогают придать ресницам желанный волнующий изгиб.

1. Органайзер для объемной сумки

Крупные сумки просто незаменимый аксессуар в случаях, когда нужно иметь при себе достаточно много вещей. Вот только в них постоянно создается такой бедлам, что с ходу выудить какой-либо предмет просто невозможно. Как раз чтобы систематизировать все это добро и нужны подобные органайзеры. Они специально выполнены в крупном размере и состоят из множества разных отделений. После того как все необходимое распределено в органайзере, остается только поместить его в сумку и наслаждаться идеальным порядком в течение дня.