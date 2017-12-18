15 известных людей, которые нашли свое призвание не сразу, но все-таки добились успеха

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Как же иногда хочется, чтобы успех пришел быстро и без усилий. Поэтому многие из нас опускают руки после первой же неудачи. Одни болезненно воспринимают критику, другие боятся сделать первый шаг и откладывают свои планы в долгий ящик. Люди забывают, что жизнь — это не забавное времяпрепровождение, жизнь — это тяжелый труд. AdMe.ru делится с вами историями людей, которые не прекращали бороться за свое счастье. Кого-то не воспринимали всерьез, кому-то просто не везло. Но каждый из них с уверенностью скажет: «Никогда не поздно начать».

1. Терри Крюс, актер

Известный актер был профессиональным игроком в американский футбол. В 29 лет ушел из спорта и решил построить актерскую карьеру. Настоящая слава пришла к нему в 37 лет, когда он снялся в сериале «Все ненавидят Криса». Еще одна его знаменитая роль — Хейл Цезарь в серии фильмов «Неудержимые».

2. Рональд Рейган, 40-й президент США

Долгое время Рейган работал диктором на радио и актером, а политикой увлекся намного позднее. В 56 лет он стал губернатором Калифорнии, а в 69 лет — президентом США.

3. Сара Блэйкли, создательница корректирующего белья Spanx, миллиардер

Девушка провалила экзамены в юридическую школу и занялась телефонными продажами. В 29 лет она создала утягивающие колготки, которые получились намного красивее и удобнее существующих моделей. Блэйкли сумела раскрутить свой товар, хотя поначалу юристы даже отказывались помогать ей с получением патента на свое изобретение. Блэйкли разобралась во всем сама и уже в 41 год стала самой молодой женщиной-миллиардером.

4. Джон Хэмм, актер

Джон Хэмм начал сниматься в фильмах и сериалах с 30 лет. До этого преподавал актерское мастерство и подрабатывал официантом. Роль Дона Дрейпера в сериале «Безумцы» принесла ему настоящую славу только в 36 лет. После этого Хэмм неоднократно получал награды за актерскую игру, в том числе «Золотой глобус» и «Эмми».

5. Брайан Крэнстон, актер, сценарист, режиссер

В молодости Крэнстон подрабатывал грузчиком. Только в 44 года он получает одну из главных ролей в сериале «Малкольм в центре внимания», а до этого он снимался в эпизодических ролях и рекламе. Роль в сериале «Во все тяжкие» Крэнстон получает в возрасте 52 лет.

6. Рики Джервейс, комик, актер, режиссер, продюсер

В 40 лет создал известный британский сериал «Офис», в котором сам исполнил одну из главных ролей, после которой его карьера пошла в гору. До этого пел в музыкальной группе Seona Dancing, которая не принесла ему признания, и работал комиком на радио.

7. Сьюз Орман, бизнес-леди, миллионер, писательница, ведущая собственного шоу

До 30 лет Орман работала официанткой и неудачно вложила деньги в открытие своего ресторана. Она устроилась работать в фирму, которая ее обанкротила, и начала развиваться в финансовой сфере. Ей удалось отсудить потерянные деньги, а уже через 3 года она стала вице-президентом более крупной финансовой компании.

8. Пейман Нозад, частный инвестор, один из главных инвесторов Силиконовой (Кремниевой) долины, миллионер

Иранский эмигрант приехал в Америку практически без денег и знания английского. Сначала работал на автомойках и в магазинах, потом до 30 лет продавал ковры, пока не открыл свой первый венчурный фонд. Именно торговля коврами помогла ему познакомиться с нужными людьми и разбогатеть, а его первым деловым партнером стал его начальник.

9. Маной Бхаргава, создатель энергетического напитка 5-Hour Energy

Американец индийского происхождения после окончания колледжа уехал в Индию и до 30 лет был монахом. Затем вернулся в США и в 50 лет запустил продажу энергетического напитка 5-Hour Energy, что принесло ему миллиарды.

10. Энг Ли, режиссер

Сейчас на счету Энга Ли уже 3 «Оскара» за фильмы «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», «Горбатая гора» и «Жизнь Пи». Студенческие киноработы режиссера имели успех, однако до 36 лет он был безработным.

11. Амансио Ортега, предприниматель, основатель компании Inditex, один из самых богатых людей на планете

В молодости Ортега работал в магазине одежды, подрабатывал портным. В 37 лет открыл небольшое трикотажное производство, но этот бизнес прогорел. В 39 лет Ортега открывает свой первый маленький магазинчик Zara, а сейчас компании Inditex принадлежат тысячи магазинов в 88 странах мира.

12. Мэри Кэй Эш, основательница косметической компании Mary Key Inc.

До 45 лет Мэри Кэй Эш работала торговым агентом. Ее показатели были выше, чем у других, но она не получала повышения из-за гендерных стереотипов. Эш уволилась в знак протеста и открыла собственную компанию.

13. Джек Ма, основатель компании Alibaba Group

В 35 основал компанию Alibaba Group, которая сейчас включает в себя крупные интернет-площадки оптовой и розничной торговли. Эта компания сделала китайского бизнесмена одним из самых богатых людей в мире. После окончания института Ма некоторое время работал преподавателем английского, получая $ 15 в месяц. Затем до 30 лет он безуспешно пытался найти работу, ему отказывали абсолютно везде, даже в ресторане быстрого питания KFC. Поэтому сейчас Джек Ма часто выступает с мотивационными речами, призывая людей никогда не сдаваться.

14. Питер Тиль, основатель компании PayPal

Американский бизнесмен немецкого происхождения долгое время работал в юридической сфере. В 31 год он основал компанию PayPal, которая сейчас является самой крупной электронной платежной системой. Также Тиль начал инвестировать свою прибыль в другие крупные компании, например в Facebook.

15. Рэй Крок, создатель ресторанной империи McDonald’s

Американский предприниматель большую часть жизни работал коммивояжером, пианистом и риелтором. В 50 лет он знакомится с братьями Макдоналдами и восхищается их маленьким рестораном, который был нацелен на очень быстрое обслуживание клиентов. Крок покупает права на открытие аналогичных заведений с названием McDonald’s и в 52 года открывает свой первый ресторан. Спустя несколько лет сеть разрастается по всей Америке, а сейчас покорила весь мир.

А у вас есть истории, когда вы или ваши знакомые кардинально меняли сферу деятельности, следуя за своей мечтой? Поделитесь ими в комментариях!