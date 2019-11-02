15 известных брендов, названия которых мы по привычке коверкаем

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Иностранные бренды прочно вошли в нашу жизнь, и названия многих из них давно стали привычны для нашего уха. Но не зная особенностей языка страны, где была основана та или иная компания, можно сильно ошибиться в правильном произношении ее имени. А за такими знакомыми нам вещами, как джакузи и фотошоп, и вовсе стоят особенные истории.

Мы в AdMe.ru узнали, как на самом деле следует называть известные компании. В сегодняшней подборке — названия торговых марок с очень коварным произношением. А еще вас ждет бонус, связанный с одним чрезвычайно популярным интернет-явлением.

1. Pierre Cardin

Имя знаменитого дизайнера, давшее название модному бренду, нужно произносить по правилам французского языка: в данном случае буква «i» читается как «а».

2. Huawei

За названием известной китайской компании закрепился неправильный вариант произношения, состоящий из 3 слогов. Но буква «h» в начале слова не произносится, поэтому верный вариант — двухсложный.

3. Xiaomi

В названии главного поставщика качественных бюджетных смартфонов нет сочетания «кс», а буква «х» произносится как «ш». Это подтвердил Хьюго Барра, вице-президент компании. Он также привел в пример созвучную фразу из английского языка — «Show me» («Покажите мне»).

4. Balmain

Французский дом моды, к которому в конце 1980-х присоединился концерн, выпускающий швейцарские часы, был основан модельером Пьером Бальманом. Буква «l» смягчается, а в сочетании «ain» не произносится «i». Также буква «n» в конце слова практически не произносится.

5. Chopard

С названием известного производителя часов и украшений произношение тоже сыграло злую шутку. Как бы ни было привычно русскому человеку следовать правилу «как пишется, так и слышится», но по правилам французского произношения «ch» произносится как «ш», а буква «d» в конце слова не читается.

6. Evian

Вряд ли кто-то не слышал об этом знаменитом производителе минеральной воды. Но с произношением тут все не так просто: хотя у нас и закрепился вариант «Эвиан», в правильном французском названии «v» смягчается, а сочетание «ia» произносится как «е».

7. Jacuzzi

С американским производителем гидромассажных ванн вышла двойная путаница. Во-первых, название бренда стало нарицательным: под данным словом стала подразумеваться любая ванна с функцией массажа. Что же касается правильного варианта, то он отсылает к фамилии создателя фирмы, итальянца Якуцци, которая получила неправильное американское произношение.

8. Adobe

Название популярнейшего графического редактора массово произносят неправильно. Дело в том, что изначально adobe — испанское слово, означающее «кирпич, сделанный из глины и соломы». А общепринятое произношение для него — «эдоуби», и никак иначе. Как же это связано с компанией-разработчиком программного обеспечения? Джон Уорнок, основатель бренда, жил в Калифорнии неподалеку от места под названием Adobe Creek (Глиняная речка), отсюда и пошло название компании.

9. Hennessy

Хотя старейший коньячный дом и основал ирландец Ричард Хеннесси, его принято называть «Энси» в соответствии с французской традицией.

10. Burberry

Изделия из знаменитой бежевой ткани в клетку давно покорили модниц по всему миру. Но за брендом закрепилось неверное название. В соответствии с правилами английского языка верный вариант — Бёрберри, по фамилии создателя компании.

11. Clarins

Название этой косметической марки ошибочно произносят как «Кларинс» в соответствии с написанием. Но в правильном названии бренда «а» звучит как «э», а «i» — как «а».

12. Diesel

Этот итальянский бренд славится модными часами и одеждой. Часто его название неосознанно русифицируют, но на самом деле «е» произносится как «а», а «l» в конце слова не смягчается.

13. UGG

Название обувного бренда, бившего все рекорды популярности в конце 2000-х, массово произносят неправильно, так как с буквой «u» часто ассоциируется русская «у». Однако правильное название для зимних ботинок из теплой Австралии звучит как «агги», и никак иначе.

14. Hublot

Хотя эта компания, являющаяся мировым производителем часов класса люкс, была основана в Швейцарии, ее название следует произносить на французский манер. В этом случае первая и последняя буквы не произносятся, а «u» смягчается.

15. Miu Miu

Название итальянского бренда одежды, аксессуаров и парфюмерии звучит как короткое и мягкое «Мью Мью», хотя тянет произнести протяжное «Миу Миу». Кстати, оно является производным от имени Миуччи Прады, основательницы компании.

Бонус: GIF

Все мы время от времени обмениваемся со своими друзьями и близкими красочными и смешными гифками. Но правильное название формата изображений звучит как «джиф». GIF — сокращение от Graphics Interchange Format («формат для обмена изображениями»), и если произносить его как аббревиатуру, то получается «гиф»; здесь и кроются корни привычного нам варианта произношения.

Какие из этих названий брендов вы произносили неправильно?

61
28
46
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