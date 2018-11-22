15 историй, от которых вы воскликнете: «Не может быть!»

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«Если хочешь рассмешить бога, расскажи ему о своих планах». Это высказывание Вуди Аллена очень похоже по смыслу с теми историями пользователей сообществ «Подслушано» и «Палата № 6», о которых мы вам сегодня расскажем.

Мы в AdMe.ru верим, что даже самые фантастические чудеса могут случаться, а если и в вашей жизни произошло что-то эдакое, расскажите нам в комментариях.

Наверное, многих папа пытался научить плавать. Так было и со мной. Когда мне было 8 лет, мы в первый раз в моей жизни поехали на море. Отплыли немного подальше от берега, папа снял с меня нарукавники и начал учить плавать: то поддерживал под живот, то запускал меня пузом по волнам, а иногда старался показать на собственном примере. Тогда же я впервые узнал, что такое эпилептический припадок. Ведь моего папу начало трясти прямо в воде, он отключился, а я понял, что, либо я сейчас поплыву, либо моего папы больше не будет на этом свете. Я набрал побольше воздуха в легкие и нырнул за ним. Мне повезло, что заплыли мы не сильно далеко. Не знаю как, но я, маленький мальчик, дотянул здорового мужчину до места, где мог достать до дна, и поволок его дальше к берегу, попутно крича, что мне нужна помощь. Тут же сбежались взрослые. Папу откачали, но с тех пор он в море не заходил ни разу, а у меня над кроватью висят десятки медалей за плавание.

Моя мама любит по утрам читать гороскоп. Я в них не верю, поэтому иногда троллю ее за эту привычку. Но недавно она прочитала для моего знака следующее: «Сегодня вас может охватить желание пуститься во все тяжкие. Постарайтесь все же не улететь в Африку, а вернуться домой». И все бы ничего, если бы я в этот момент не собиралась на свидание с уроженцем Камеруна.

Очень долго общались с одним парнем в анонимном чате. Мы разговаривали обо всем, интересы у нас одинаковые. Не спрашивали про города, возраст, имена. Но почему-то мне нравилось называть его «золотце», а ему меня — «солнышко». Странно и нелепо, но так приятно. Шла я как-то по торговому центру, переписывалась как раз-таки с ним. Врезаюсь в какого-то парня, торопливо извиняюсь, подбираю телефон и ухожу. Минутой позже обнаруживаю, что телефон не мой, а, видимо, того парня. Смотрю, а там открыта переписка со мной в чате. Побежала назад, а навстречу летит он: «Солнышко?» «Золотце?» — недоумеваю я. Да, мы живем в одном городе, у нас одинаковый возраст, мы оба — Саши и оба картавим. Это просто магия какая-то.

У меня есть одна интересная подработка. Я сопровождаю иностранцев, которые приехали в наш город по своим делам. Ничего пошлого: обычно я заказываю им номер в отеле, сопровождаю на мероприятия, перевожу с русского на их родной язык. И вот поступил мне заказ от одного дядечки. Водила я его по всем достопримечательностям, все рассказывала и объясняла. А потом оказалось, что он сам русский, 15 лет назад уехал в США. Но ему просто было скучно, да и лень самому разбираться.

Сестра завела собаку, но у них еще был старенький кот. Коту пес не понравился, и он начал мстить. А щенка тем временем приучали к улице и стали замечать: пес писается во сне. Стали еще чаще выгуливать — не помогает. А кот, хитрец, прибегает на кухню и мяукает; сестра выходит в коридор, там собакен спит опять в луже. Ничего не понимали. Как-то раз спалили кота: тот подлезает под спящего пса, дует под него и радостно бежит на кухню докладывать, какой зассанец пес! Увидев, что его спалили, спрятался.

Я бывшая анорексичка. Я просто не могла и не хотела есть. Все изменилось после того, как меня положили в больницу. Я познакомилась с мальчиком, мы с ним подружились. Мне он сразу понравился, да что там понравился, я влюбилась с первого взгляда. Однажды разговорились, и он сказал, что любит пухленьких. Все, с того момента я начала есть, прошла специальную терапию и вылечилась. Врачи говорили, что такое очень редко происходит, а я была просто рада. Спасибо этому мальчику. Мы женаты 10 лет.

В моей жизни у молодых людей всегда были говорящие фамилии. Кого только не было... Козлов, Баранов, Вредин, двое Сукиных и даже один Жлоб. Соответствуя своим «истокам», мужчины, мягко говоря, были не самые лучшие. Недавно на работу устроился новый перспективный сотрудник, который начал проявлять ко мне интерес. Его фамилия Любовин. Подарок судьбы поняла и приняла сразу же.

Сегодня ехала в электричке и наблюдала такую картину: в вагон заходит старушка, держа за пазухой котенка, и со слезами на глазах и дрожью в голосе начинает просить, чтобы кто-нибудь забрал животное. И вот она уже проходит половину пути, все выражают сострадание, говорят, какой красивый котенок, но при этом никто не забирает животное. К слову, я никогда не верила, что такой способ действительно работает, поэтому сильно удивилась, когда девушка лет 25 сказала: «Давайте я возьму». Старушка обрадовалась, а маленький комочек перекочевал к своей новой хозяйке. Еще минут 10 я наблюдала, как девушка кутала питомца в пальто, пытаясь его согреть.

Давным-давно было. Старый Арбат, праздничный весенний парад всяких упоительных фриков — дримфлеш, живая музыка, песни, костюмы, мыльные пузыри, счастливая, веселая, трезвая, но шумная толпа... Вдруг у девушки звонит телефон. Она вытаскивает его, с ужасом глядит на экран и вдруг рявкает: «А ну тихо все!!!» От неожиданности в радиусе 5 метров наступает полная тишина, все смотрят на нее. «Да, мама, я в библиотеке».

Сразу после института ушла в педагогику. В профессии с головой. Личная жизнь урывками, тем более парень из другого города. Однажды сильно поругались. Очередной звонок от родителей и тщательный допрос мамочки о ее замечательном мальчике. Как ест, со всем ли справляется, как вообще поведение. Обращение исключительно на вы и по имени-отчеству. Я занята и отвечаю на автомате, что все хорошо и я довольна. И тут фраза: «Раз вы всем довольны, может, в конце концов выйдете за этого недоумка замуж? Достал он со своими носками меня!» Вот так я вышла замуж.

Однажды, когда мне было 15 лет, я, чтобы порадовать нервного в последнее время парня, написала на потолке в своей комнате, над кроватью: «Я люблю тебя». А он позже дописал «И я тебя люблю». Через полтора года мы расстались, появился новый парень. Сначала смеялся над надписью, а потом сказал: «А давай я тоже допишу». Позднее разошлись и с ним. Следующий также посмеялся, но потом дописывал. И так к 27 годам у меня собралось 9 надписей во весь потолок. И появилась юбилейная, последняя: «А я женился».

Когда у моих бабушки и дедушки родился мой папа, они поехали в родную деревню. Там мой папа постоянно капризничал, плохо спал. И тогда бабушка моей бабушки сказала, что его сглазили. Решение проблемы молодой маме тоже предложила ее бабушка. Нужно было пойти на закате с ребенком в курятник, «чтобы курочки помогли». Моя бабушка спорить не стала и согласилась. В это время мой дедушка услышал их разговор и пошел к тестю, там они посмеялись и разошлись.

Закат, бабуля моей бабушки берет на руки моего папу, и идут они в курятник. Заходят и говорят: «Здравствуйте, курочки!» А им в ответ: «Здравствуйте, две дурочки!» Дедушка вместе с тестем решили подшутить над молодой мамочкой и слишком суеверной бабушкой. Папа с той ночи больше не капризничал и спал спокойно!

Маме на работе часто выдавали билеты в театр — на оперу или балет. И вдруг ситуация совсем редкая: приезжают танцовщики из Большого театра, балет «Щелкунчик», первый ряд! Такие билеты на вес золота. Мама, естественно, подумала, что мне, 3-летнему ребенку, просто необходима эта культурная программа. Представление идет уже часа 2, танцовщики стараются, музыка стихает буквально на секунду, и я выдаю на весь зал: «Как же скучно!»

Однажды на вечеринке встретила свою бывшую одноклассницу, которая притворялась иностранкой. Не стала разоблачать: было очень забавно наблюдать, как она «учит» русский и рассказывает о жизни в Чехии. Она привлекла внимание 2 самых классных парней, которые павлинами вокруг нее расхаживали и чуть ли не в любви клялись. Жутко радовалась, что из забитой Алины она превратилась в обворожительную Элишку, пока не узнала, что это другая девушка, действительно из Чехии, просто очень похожая.

У соседки по квартире пропал кот: вылез из форточки погулять, но не вернулся. Соседка моя — девушка шикарная, поклонников тьма, все помогали искать. Через 2 дня нашли ее Вареника аж в 4 экземплярах. А еще через неделю вернулся и офигел настоящий Вареник. Котов оставили, пытаемся теперь пристроить, а соседка — не знаю, нарочно ли — потеряла айфон.

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