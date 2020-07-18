15 историй о советских актерах, которые доказывают, что в комплекте с талантом всегда идет чувство юмора
Говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Конечно, это не всегда так. Например, гениальный художник может не иметь музыкального слуха, а одаренный певец — не уметь нарисовать даже прямую линию. Однако если речь идет о по-настоящему больших актерах, то почти у каждого из них есть еще как минимум один неоспоримый дар — умение шутить.
AdMe.ru с удовольствием погрузился в мир театральных баек и актерских историй, которые полны изящного остроумия.
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Коронным трюком Евгения Моргунова в аэропортах было следующее.
Диспетчер объявляет посадку на самолет:
— Граждане пассажиры, начинается посадка на рейс 412 Москва — Свердловск...
Моргунов громко:
— Повтори, *неприличное слово*!
Диспетчер:
— Повторяю...
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Моргунов мог остановить автомобиль и, показав красную корочку, потребовать: «Поезжайте за той машиной. Это в оперативных целях». Доехав до своего дома, благодарил: «Спасибо, товарищ, вы нам очень помогли». «А как же та машина?» — спрашивал водитель. «Дальше ее будет сопровождать мой напарник», — отвечал актер.
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Юрий Владимирович Никулин вспоминал, как однажды в перерыве съемок фильма «Пес Барбос и необычный кросс» он и Евгений Моргунов после сцены взрыва сидели в обгорелой одежде около шоссе, а Георгий Вицин ходил по полянке и напевал: «Куда, куда вы удалились...» Проходившие мимо знаменитой троицы местные жители, увидев обгорелого и оборванного человека, исполняющего арию Ленского из «Евгения Онегина», очень удивились.
— Что случилось? — спросили они.
Моргунов тут же ответил:
— Вы что, не знаете? Это Иван Семенович Козловский. У него дача сгорела сегодня утром. Вот он и того... Сейчас из Москвы машина приедет, заберет.
Местные расстроились.
— Чего жалеть-то, — сказал Моргунов, — артист богатый. Денег небось накопил, новую построит, — и крикнул Вицину: — Иван Семенович, вы попойте там еще, походите!
Вицин, ничего не понимая, отвечал:
— Хорошо, попою, — и продолжил арию.
Колхозники ужаснулись и рванули к даче Ивана Семеновича. Обратно, правда, уже не вернулись.
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Георгий Вицин рассказывал: «Были мы как-то с Моргуновым в гостях у Юры Никулина в цирке на Цветном. Рядом — Центральный рынок и бабушка яблоками торгует. Моргунов предложил розыгрыш. „Бабуля, почем груши?“ — „Да это же яблоки, сынок“. — „Да ладно, почем?“ — „Рубль“. Затем подходит Никулин с тем же вопросом: „Почем груши?“ — „Да это же яблоки“, — уже с меньшей уверенностью говорит она. И тут подхожу я: „Почем груши, бабуля?“ — „Да вы что сегодня, ошалели, что ли?“ Завершал наш розыгрыш поэт Леонид Хуксо: „Почем яблоки сегодня?“ — „Да ты что, не видишь, что ли, груши это, груши!!!“ — заверещала бабка».
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Лев Дуров рассказывал: «Однажды я не успел купить вовремя елку. Елочные базары уже опустели, я бегал-бегал, время шло к вечеру, а было уже 31-е число. Махнул рукой и отправился восвояси. Зашел в скверик. И тут из сумрака меня окликнули: „Мужик! Елка нужна?“ — „Еще как!“ — „Ну иди сюда, забирай за трояк!“ Я бросился к человеку, а у того и в самом деле под мышкой большая елка. Отдал ему 3 рубля, мужик сунул мне верхушку елки и пропал. Я попробовал двинуться — никак. Елка держит, зацепилась за что-то. Дернул посильнее — ни в какую. И тогда я догадался, что мне подсунули растущую в сквере елку и что этот мужик, вероятно, уже не одного простака надул на 3 рубля».
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Однажды Лев Дуров поехал на гастроли с театром. Поскольку время было позднее, актер лег спать, а молодые артисты, ехавшие в соседнем купе, решили приняться за горячительное, однако поняли, что забыли закуску. Кто-то из них отправился к Дурову за какой-нибудь едой. Тот разозлился из-за того, что его разбудили, и на вопрос молодого коллеги о содержимом стоящей на столе банки ответил: «Это бальзам для роста волос». Молодой человек не поверил, но рассказал об этом всем, кто ехал с ним в купе.
И тогда Дуров решил их разыграть. Через какое-то время дверь в купе, где ехала молодежь, открылась, и в нее заглянул Лев Константинович, на голове которого была густая шевелюра. «Вот, — сказал он, — передозировал бальзам. Переборщил. Есть у кого-нибудь ножницы?» Молодежь так впечатлилась, что один из них упал с верхней полки, на которой лежал.
А секрет был прост: актер увидел рядом с собой шиньон соседки по купе, который та сняла на ночь, и план мщения созрел у него мгновенно.
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Однажды Юрий Богатырев с друзьями — цирковыми артистами, только что приехавшими из гастролей по Бельгии, — пришел в гости к Аркадию Райкину и его жене Руфи Марковне. Там были еще гости, и все они сидели в гостиной, а потом Аркадий Исаакович пригласил всех к столу.
Надо сказать, что из поездки друзья Богатырева привезли разные смешные штуки, купленные в магазине приколов, в числе которых была и резиновая сопля, которая вставлялась в нос. Богатырев задержался в гостиной, а затем вышел ко всем, встал в театральную позу и сказал:
— Аркадий Исаакович! Вот вы знаете, когда я последний раз посетил Париж...
Все замерли: актер не только прервал разговор, который шел за столом, но еще и откровенно сочинял, ведь в Париже он никогда не был. Но он продолжил:
— В Париже я гулял долго по городу. Я был в Лувре, наконец-то увидел Джоконду...
И тут же громко чихнул, незаметно вставив это себе в нос. И как ни в чем не бывало продолжил разговор.
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Из воспоминаний Фаины Раневской: «Родилась я в конце прошлого века, когда в моде еще были обмороки. Мне очень нравилось падать в обморок, к тому же я никогда не расшибалась, стараясь падать грациозно. С годами это увлечение прошло.
Но один из обмороков принес мне счастье, большое и долгое. В тот день я шла по Столешникову переулку, разглядывала витрины роскошных магазинов и рядом с собой услышала голос человека, в которого была влюблена до одурения. Собирала его фотографии, писала ему письма, никогда их не отправляя. Поджидала у ворот его дома...
Услышав его голос, упала в обморок. Неудачно. Сильно расшиблась. Меня приволокли в кондитерскую, рядом.
Она и теперь существует на том же месте. А тогда принадлежала француженке с французом. Сердобольные супруги влили мне в рот крепчайший ром, от которого я сразу же пришла в себя и тут же снова упала в обморок, так как этот голос прозвучал вновь, справляясь, не очень ли я расшиблась...»
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Эраст Гарин был очень добрым и отзывчивым человеком, и студенты ВГИКа его очень любили. Однажды актер ставил со студентами «Горе от ума». В один из предпраздничных дней будущие артисты решили отметить грядущее событие, а так как до стипендии еще было далеко, денег ни у кого не было. И молодежь решила отправиться домой к Гарину, чтобы попросить у него взаймы.
Дверь им открыл сам мэтр в стареньком халатике и спросил своим знаменитым голосом:
— Чего вам, студенты?
— Эраст Павлович, можете субсидировать десяточку до стипендии?.. — жалостливым голосом попросил Александр Панкратов-Черный.
— Хася, опять студенты пришли... Пятнадцать рублей просят! — крикнул тот жене.
— Эраст Павлович, нам всего десять...
— Молчать, сопляки! — оборвал их Гарин злым шепотом. — Пятерка мне необходима!
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Однажды Михаила Пуговкина пригласили на званый обед. Семья была большая и гостеприимная, однако слишком болтливая. Они без устали приставали к актеру с расспросами и не давали ему съесть хоть что-то. После того как ужин закончился, хозяйка сказала:
— Приходите к нам еще когда-нибудь обедать.
— С удовольствием, — ответил Пуговкин. — Хоть сейчас!
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Один очень немолодой, но очень известный и заслуженный работник кино женился на молоденькой актрисе. Такое случалось и случается нередко, однако, представляя свою юную супругу, заслуженный работник шутливо пояснял:
— Вот, женился, но, как говорится, на появление наследников не надеюсь.
На что Георгий Бурков ответил:
— Надеяться, конечно, не нужно, но опасаться стоит!
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Вячеслав Тихонов рассказывал: «Мне на даче стало плохо с сердцем. Время позднее, врачей рядом нет. Правда, неподалеку военный госпиталь — туда меня родные и привезли. Доктор в приемном отделении заполняет карту: «Фамилия, имя, отчество?» Я говорю: «Тихонов, Вячеслав Васильевич». Он спрашивает дальше: «Воинское звание?» «Штандартенфюрер», — отвечаю. Доктор поднял глаза, вгляделся: «Ох, извините, не узнал...»
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Из книги воспоминаний Иосифа Райхельгауза: «Однажды в обеденный перерыв Олег Табаков решил поесть по полной программе — закусочки, супчик, второе, десерт, компот... И тут по трансляции раздался голос помрежа: „Олег Табаков, на сцену!“ На лице артиста проявилось разочарование. Лучше всех это было заметно Валентину Гафту, который садился за столик Табакова. Олег Павлович оказался в замешательстве: не пойти нельзя, а если оставить еду на столе, Гафт может все съесть... Впрочем, Табаков быстро нашел выход из ситуации и обратился к коллеге:
— Валя, я бегу на сцену, но скоро вернусь. А чтобы тебя мой обед не соблазнял, вот: тьфу, тьфу, тьфу! — И он плюнул в каждую из своих тарелок, и даже в компот.
Гафт возмутился:
— Олег! Что это ты себя так неинтеллигентно ведешь?! Тут, между прочим, люди обедают... А ты плюешься! Ну что это такое: тьфу, тьфу, тьфу! — И он еще раз плюнул в каждую из тарелок Табакова».
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Георгий Баронович Тусузов был старейшим актером Театра сатиры и выходил на сцену практически до самой кончины — а прожил он 93 года. По его словам, секрет был в 3 вещах: «Я никогда не делал зарядку, никогда не был женат и никогда не обедал дома!»
Анатолий Папанов, который был на 30 лет младше мэтра, но пережил его всего на год, говорил: «Умереть не страшно. Страшно, если над твоим гробом в почетном карауле будет стоять Егорушка».
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Леонид Осипович Утесов славился своими репризами. Особенно он любил такую. Посреди концерта в кулисе раздавался телефонный звонок, и на сцену протягивалась рука с трубкой:
— Леонид Осич, это вас!
Утесов брал трубку:
— Алло... Да... Этот — хороший! Этот — плохой! Хороший... Хороший... Плохой... Хороший! Этот плохой! Этот хороший!
Затем он возвращал трубку и пояснял зрителям:
— Это жена звонила... С рынка... У нее плохое зрение, и я помогаю ей выбирать помидоры!
А вы знаете какие-нибудь истории из жизни наших любимых актеров?