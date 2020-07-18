15 историй о советских актерах, которые доказывают, что в комплекте с талантом всегда идет чувство юмора

Лев Дуров рассказывал: «Однажды я не успел купить вовремя елку. Елочные базары уже опустели, я бегал-бегал, время шло к вечеру, а было уже 31-е число. Махнул рукой и отправился восвояси. Зашел в скверик. И тут из сумрака меня окликнули: „Мужик! Елка нужна?“ — „Еще как!“ — „Ну иди сюда, забирай за трояк!“ Я бросился к человеку, а у того и в самом деле под мышкой большая елка. Отдал ему 3 рубля, мужик сунул мне верхушку елки и пропал. Я попробовал двинуться — никак. Елка держит, зацепилась за что-то. Дернул посильнее — ни в какую. И тогда я догадался, что мне подсунули растущую в сквере елку и что этот мужик, вероятно, уже не одного простака надул на 3 рубля».

Однажды Лев Дуров поехал на гастроли с театром. Поскольку время было позднее, актер лег спать, а молодые артисты, ехавшие в соседнем купе, решили приняться за горячительное, однако поняли, что забыли закуску. Кто-то из них отправился к Дурову за какой-нибудь едой. Тот разозлился из-за того, что его разбудили, и на вопрос молодого коллеги о содержимом стоящей на столе банки ответил: «Это бальзам для роста волос». Молодой человек не поверил, но рассказал об этом всем, кто ехал с ним в купе.

И тогда Дуров решил их разыграть. Через какое-то время дверь в купе, где ехала молодежь, открылась, и в нее заглянул Лев Константинович, на голове которого была густая шевелюра. «Вот, — сказал он, — передозировал бальзам. Переборщил. Есть у кого-нибудь ножницы?» Молодежь так впечатлилась, что один из них упал с верхней полки, на которой лежал.

А секрет был прост: актер увидел рядом с собой шиньон соседки по купе, который та сняла на ночь, и план мщения созрел у него мгновенно.

Однажды Юрий Богатырев с друзьями — цирковыми артистами, только что приехавшими из гастролей по Бельгии, — пришел в гости к Аркадию Райкину и его жене Руфи Марковне. Там были еще гости, и все они сидели в гостиной, а потом Аркадий Исаакович пригласил всех к столу.

Надо сказать, что из поездки друзья Богатырева привезли разные смешные штуки, купленные в магазине приколов, в числе которых была и резиновая сопля, которая вставлялась в нос. Богатырев задержался в гостиной, а затем вышел ко всем, встал в театральную позу и сказал:

— Аркадий Исаакович! Вот вы знаете, когда я последний раз посетил Париж...

Все замерли: актер не только прервал разговор, который шел за столом, но еще и откровенно сочинял, ведь в Париже он никогда не был. Но он продолжил:

— В Париже я гулял долго по городу. Я был в Лувре, наконец-то увидел Джоконду...

И тут же громко чихнул, незаметно вставив это себе в нос. И как ни в чем не бывало продолжил разговор.