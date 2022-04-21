15+ историй о неформалах, после прочтения которых вы воскликнете: «Мы в молодости и не таким увлекались!»

Наверняка, каждый из нас сталкивался с так называемыми неформалами — представителями молодежных субкультур. Ну а кое-кто и сам в юности носил все черное и называл себя готом или переодевался в эльфа во время игры по культовым произведениям Толкиена.

Мы в AdMe.ru всегда рады знакомству с людьми, которые отличаются от большинства и считаются чуть ли не белыми воронами. А вот героиня истории из бонуса к этой статье, пожалуй, вряд ли разделяет наши чувства.

«Жаль, что дети-эмо уже выросли и слишком заняты, чтобы играть на своих старых гитарах».

Бонус: как живется обычному человеку среди неформалов

Я человек довольно скучный и занудный. Ношу практичную одежду, будучи подростком, не увлекалась никакими субкультурами, выучилась на юриста и планирую в будущем спокойную размеренную жизнь. Мои родственники меня не понимают и добродушно посмеиваются. Я как воробей в стае ярких попугайчиков.

Родители — хиппи с юных лет и по сей день, дядя — панк старой закалки, в свои 52 года ходит с ирокезом и в берцах, его жена и ее сестры увлекаются африканской культурой. Двоюродный брат — косплеер в Японии, а младшая сестра — восторженный начинающий фотограф. Очень всех люблю, но чувствую себя консервативной бабулькой в их обществе. © Подслушано / Ideer