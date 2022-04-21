15+ историй о неформалах, после прочтения которых вы воскликнете: «Мы в молодости и не таким увлекались!»
Наверняка, каждый из нас сталкивался с так называемыми неформалами — представителями молодежных субкультур. Ну а кое-кто и сам в юности носил все черное и называл себя готом или переодевался в эльфа во время игры по культовым произведениям Толкиена.
Мы в AdMe.ru всегда рады знакомству с людьми, которые отличаются от большинства и считаются чуть ли не белыми воронами. А вот героиня истории из бонуса к этой статье, пожалуй, вряд ли разделяет наши чувства.
- Напротив меня живет девушка-неформал. Постоянно вижу ее в черном с цепями, всю в пирсинге и с ярко-красными волосами. В общем, суровая такая барышня. Но как-то утром я пошла в магазин и увидела эту девушку у подъезда: на ней были тапочки с собачками и пижамные штаны нежно-розового цвета. Неформалы такие милые дома. © Подслушано / Ideer
- В банк пришел новенький сотрудник, к которому меня прикрепили в качестве наставника. Начали общение со стандартного знакомства. В процессе выяснили, что мы всю жизнь обитали на соседних улицах. Поговорили про школу, нашли общих знакомых, поудивлялись, почему за 20 лет ни разу друг друга не увидели. И тут я рассказываю ему, как у нас на районе балбесы-толкиенисты ходили. Парень прищурился, а потом с гордостью произнес: «Это были мы!» © Spartleg / Pikabu
- У меня есть подруга, которую многие считают хипстером. Она постоянно отвергает все, что является «мейнстримом». На днях она сказала мне, что хочет холодного кофе. Я предложил пойти в кафешку и выпить кофе со льдом. Но она сказала, что не будет такой — ей был нужен напиток именно комнатной температуры. Она настаивала, что именно так и нужно пить кофе. © Alex D. Baggett / Quora
- Я работаю офисе с 9 до 5, общаюсь с клиентами и одеваюсь в деловом стиле — ношу одежду с длинными рукавами. Никто даже не знает, что у меня есть татуировки. Однажды на работе я встретил ребенка в футболке с изображением панк-рок-группы и похвалил его. Паренек посмотрел так, будто у меня было 2 головы. Я понимаю его. По моему внешнему виду и не скажешь, что я настоящий панк. © Star***32 / Reddit
«Жаль, что дети-эмо уже выросли и слишком заняты, чтобы играть на своих старых гитарах».
- К слову о хипстерах. Было у нас 2 бородача и 2 безбородых сотрудника. Последние поспорили друг с другом на какие-то ништячки, что будут отращивать бороду, а кто первый сбреет, тот и проиграл. Прошло какое-то время. Сижу у себя и слышу, как в смежном с моим кабинете один из сотрудников заявляет: «А я свою вчера с кондиционером помыл. Мягкая такая стала, прям шелковая». Повисла тишина. Открываю дверь в соседний кабинет и застаю картину: 4 парня щупают друг у друга бороды. Закрываю дверь. © Usi*** / Pikabu
- Была у меня знакомая-хиппи: денег не надо, работа должна приносить радость и все такое. Несколько лет назад она сошлась с обычным парнем, который через какое-то время стал неплохо зарабатывать. Приятели клянчили в долг, парень не знал, куда от попрошаек деться, а девушка пообещала заплатить им, если помогут ей убрать мусор в лесу. Все считали, что она издевается. Вот только девушка всем своим помощникам реально подарила по велику. © Подслушано / Ideer
- У меня есть татуировки, но это не мешало мне работать преподавателем или няней. Я интересовалась у своих коллег, не притесняют ли их за рисунки на коже или пирсинг, а они ответили, что у них тоже не было никаких проблем — главное, чтобы татуировки были приличными. Да, время от времени какой-нибудь старичок вставляет свои пять копеек насчет моего внешнего вида, но вот на карьерный рост наличие татушек никак не влияет. © ThatKozmicHistory / Reddit
«Я сейчас ищу подходящий салон. Нужно обновить синий цвет моих волос».
- Моя мама родилась в 1954 году и потом стала настоящим хиппи, а отец и вовсе жил на парусной лодке. Я выросла в коммуне хиппи, но при этом всегда чувствовала себя панком. Думаю, это был мой бунт против окружающей действительности. В 11 лет я уже слушала модные панк-группы. Кстати, моя родная тетя стала панком по той же причине — протестовала против увлечения своей старшей сестрицы. © maaalicelaaamb / Reddit
- Я пишу фанфики на разные темы — от сериалов вроде «Остаться в живых» до создания альтернативных вселенных разных книг. Больше всего я люблю мир «Гарри Поттера». Иногда хочется задуматься, а что, если бы Гарри извинился перед Снеггом за подсмотренные воспоминания в Омуте памяти? Что было бы, если бы Сириус Блэк не прошел сквозь завесу? И еще я могу создавать счастливые финалы любимых произведений и нередко это делаю. © Emily Anna / Quora
- Мой первый опыт был весьма удачным. Я переоделась в Нийоту Ухуру (персонажа сериала «Звездный путь». — Прим. AdMe.ru). Все хотели сфотографироваться со мной. Вот только я замерзла в коротком платье. Плюс еще к этому костюму желательно подобрать какую-нибудь подходящую сумку, а то в нем нет карманов и некуда положить кошелек и ключи от машины. © Laura Rich / Quora
- Мой 6-летний сын боялся чудовищ под кроватью. А мы с мужем ролевики. Да-да, именно те, которые бегают по лесу, изображая дивных эльфов. Договорились с подругой, привезли сына к эльфийской принцессе, а она дала ему волшебную воду, отпугивающую чудовищ. Мы налили ее в пульверизатор, и теперь, если сыну страшно, он брызгает под кровать и чувствует себя в безопасности. И ночью в туалет идти не боится: побрызгал на ноги, и никто тебе не страшен. © Подслушано / Ideer
- Мастерство татуировщика я постигал в Японии, поэтому на моей коже есть рисунки, сделанные как раз во время этого ученичества. Дело в том, что мы практиковались не на искусственной коже, а прямо на себе. Потом я свел часть этих татушек, но несколько штук все-таки решил оставить на память. © moeru_gumi / Reddit
- Мой пожилой деревенский папа приехал навестить меня в большом городе. Я решила сводить его поесть в кафе в центре. Именно там он впервые и увидел хипстеров. Отец наклонился ко мне с насмешливым выражением лица и прошептал: «Знаешь, по какой-то причине люди вокруг нас выложили кучу денег за свою одежду. Но при этом они пытаются выглядеть как оборванцы». © Lucy Varish / Quora
- Стою в очереди на вокзале. Вдруг мимо меня проносится бабуля лет 80, одетая как хиппи. В одной руке у нее был розовый чемодан, а в другой — большой магнитофон, из которого играл клубняк 30-летней давности. Теперь я знаю, какой будет моя старость. © Подслушано / Ideer
- На улице −30 °С. Мы стоим на остановке, ждем автобус, и тут появляются они. Этому чуду лет 15, наверное. Понты дороже денег и здоровья, видимо. © Lybaffka / Pikabu
- Еще в начальной школе я начала писать историю о хомяке, который получил задание спасти мир. Я хранила этот текст у себя и никому не показывала. А в выпускном классе я познакомилась с девушкой, которая открыла мне мир фанфиков. Я зашла на сайт, где авторы размещали свои работы, и потеряла дар речи: «Серьезно? Где же я была столько времени?» С тех пор я создаю фанфики. Работа с ними научила меня многому: описывать характеры, разрабатывать сюжет и рассказывать о приключениях героев круче, чем автор в оригинальном произведении. © Rasya / Quora
- Я увлекаюсь фэнтези. И как-то привезла я приятеля на ролевую игру. А ему вдруг приспичило в туалет. Видит, в одном месте ткань на деревья натянута, за ней — круг из камней и бумага лежит. В общем, сделал он свои дела, а минут через 15–20 прибегает к нам злющий Верховный маг и орет: «Кто из вас нагадил в Древней библиотеке и подтерся Забытыми письменами?!» Занавес. © Lihoradka / Pikabu
«Мой сын сделал сам. Мастеровой он у меня парень».
Бонус: как живется обычному человеку среди неформалов
Я человек довольно скучный и занудный. Ношу практичную одежду, будучи подростком, не увлекалась никакими субкультурами, выучилась на юриста и планирую в будущем спокойную размеренную жизнь. Мои родственники меня не понимают и добродушно посмеиваются. Я как воробей в стае ярких попугайчиков.
Родители — хиппи с юных лет и по сей день, дядя — панк старой закалки, в свои 52 года ходит с ирокезом и в берцах, его жена и ее сестры увлекаются африканской культурой. Двоюродный брат — косплеер в Японии, а младшая сестра — восторженный начинающий фотограф. Очень всех люблю, но чувствую себя консервативной бабулькой в их обществе. © Подслушано / Ideer
А вы чудили в детстве и юности? Или бабушки у подъезда считали вас примером для остальной молодежи?