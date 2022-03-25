15 историй из жизни беременных, которые доказывают, что ожидание ребенка — то еще испытание

Ожидание новой жизни — очень волнительное время для каждой семьи. Буйство гормонов, изменение тела и другие трудности ложатся на женские плечи. Но тем любопытнее узнать, какие неординарные ситуации случаются с будущими мамами, которые порой вводят в ступор окружающих.