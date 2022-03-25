15 историй из жизни беременных, которые доказывают, что ожидание ребенка — то еще испытание
Ожидание новой жизни — очень волнительное время для каждой семьи. Буйство гормонов, изменение тела и другие трудности ложатся на женские плечи. Но тем любопытнее узнать, какие неординарные ситуации случаются с будущими мамами, которые порой вводят в ступор окружающих.
Мы в AdMe.ru уверены, что истории героев сегодняшней подборки не оставят вас равнодушными.
- Я в положении была в саду со своей кошкой, когда пришел муж и предупредил, что быстро забежит к своим родителям за какой-то мелочью и вернется. Я без единой мысли в голове продолжила заниматься своими делами, зашла в дом и закрыла за собой дверь. Спустилась в подвал, чтобы загрузить стирку. Поднялась наверх, увидела 2 пропущенных на телефоне и удивленного мужа, который все это время барабанил в дверь. © MarbleWasps / Reddit
- Жена беременна. Сегодня на терке мельчил лед из морозилки, чтобы получить подобие снега. Жена захотела. Зачем? Просто у нас сын должен родиться начале марта, а она хочет, чтобы 29 февраля, необычно же. Вот выманивает. Щупает его, говорит, какой снег крутой и как круто рождаться зимой. И ладно бы, если бы она была простым человеком. Так она акушер-гинеколог и знает, как происходит это все и что ребенка нельзя «выманить». И что дальше?! © Палата № 6 / VK
- Помню, жену выписывали из роддома с двойней, а я гружу вещи в машину, пока бумаги оформляют. Тут в соседнюю машину садится мужик с двумя завернутыми в кульки младенцами. Ну, думаю, такой же крутой, как я, а следом идет его отец (судя по внешнему сходству) и несет еще одного. Ну ладно, уделал. © BlinChizhicK / Pikabu
- Сегодня не могла войти в офис, думая, что у меня нет пропуска. Позвонила начальнику, чтобы он впустил меня, а он вопросительно посмотрел на меня и рассмеялся. Оказалось, у меня висел этот дурацкий пропуск на шее. © canoodle2 / Reddit
- Обедала с папой и напрочь забыла слово «виноград». Я назвала его «жирными изюминками». Папа предположил, что это чернослив. На что я ответила: «Ну, это все равно что хлеб превращается в тост. Чем это было до того, как стать изюмом?» У папы были такие глаза, будто у меня выросла третья рука. © mydoghaslymphoma / Reddit
- Работала в пиццерии. В зале пусто. Мы с администратором стоим у кассы и скучаем в ожидании бизнес-ланча и полной посадки. Внезапно влетает мужчина в домашних шортах, шлепанцах, начинает в панике вертеться и осматриваться: «Мне нужна кислая пицца». Мы переглянулись: «Ну, вот есть с колбасками, она достаточно кислая». Мужик выдыхает, закатывает глаза и жалобно говорит: «У меня жена беременна. Захотела кислую пиццу». Ну, с этого и надо было начинать. © reshacooper1341 / Pikabu
- Никак не могла вспомнить слово «огурец». Я принесла бизнес-ланч на работу, и там был салат из огурцов и помидоров. Коллега спросил, из чего он, а я ответила: «Там уксусная заправка, помидоры и эти зеленые штучки». Коллега долго не мог перестать ржать и вышел из кабинета. © xxLilStompy / Reddit
- Во время беременности я так обожала тосты с сыром на гриле, что могла с легкостью съесть 3–5 штук в день. Как-то раз я сожгла 3 тоста подряд и от отчаяния просто села на пол и заплакала, потому что я терпеть не могу подгорелый сыр. Потом я начала рыдать оттого, что не могла сама встать с пола. Когда муж пришел и увидел меня в слезах и дымящийся сыр на гриле, он молча поднял меня с пола и отвел в кафе. © I_Want_A_Llama / Reddit
- Обожала холодную еду во время беременности. Кушала обычную еду, но обязательно в таком холодном виде, какой вообще был возможен. Чуть не начала поглощать замороженные овощи посреди ночи. Почти плакала оттого, что лед для меня был недостаточно холодный. © JCV-16 / Reddit
- У моей беременной жены появился бзик на уборке. Все в доме ей казалось грязным. Самой частой ее фразой была «Ой, а я выкинула эту вещь, она была грязная». © qoou / Reddit
- Я на 6-м месяце, животик уже хорошо видно, но я еще ни разу не пользовалась своим положением. Но мой муж — другое дело. Мне иногда кажется, что беременный здесь он. На работу проспал — с женой беременной был в больнице, в магазине перепутал мороженое и оправдывался: «У меня жена беременная, простите ее, она напутала». Ну и подобное. Иногда мне кажется, что он скоро будет орать «Я же мать!» в очереди. © Подслушано / Ideer
- В начале беременности мой муж постоянно спрашивал: «Кто съел все пироги?» и «Тебе действительно нужно так много кушать?» Спустя время он уже говорит: «Прекрати волноваться по поводу веса. Кушай сколько тебе хочется». Обожаю, что он всегда на моей стороне. © hungry_hippo34 / Reddit
- Мы с беременной женой смотрели рекламу подгузников. Через какое-то время смотрю на жену, а она рыдает. На вопрос «Что случилось?» она замотала головой и, всхлипывая, сквозь слезы ответила: «Не знаю, они такие милые». Я на следующий день купил эти подгузники, принес, а жена разрыдалась вновь. Это меня так поразило. © TheMorGame / Reddit
- Супруга в положении обожала пельмени. Поставил их вариться, отвлекся. Смотрю, они уже сильно кипят. Я снизил температуру и стал их быстренько помешивать, чтобы не прилипли ко дну. Вошла жена и кричит: «Ты мешаешь слишком быстро, они же развалятся!» И в слезах убежала из кухни. И они действительно немного развалились. © tinster9 / Reddit
- У меня мама, когда была беременна младшим братом, обожала запах резины. В дом был куплен новый резиновый вантуз, но запах быстро выветрился, и в ход пошли резиновые тапочки, резиновые детали в кладовке, а затем отцу это надоело, и он купил камеру от уазика. Накачал ее дома, время от времени спуская воздух, чтобы аромат наполнил всю комнату. Мне было на тот момент 14 лет. © BigEgg / Pikabu
А как вы думаете, мужчины и женщины в равной степени стрессуют, ожидая ребенка?
AdMe/Культура/15 историй из жизни беременных, которые доказывают, что ожидание ребенка — то еще испытание
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