15 исторических персонажей, которые в обычных и документальных фильмах сами на себя не похожи

Один и тот же исторический персонаж в разных кинолентах может выглядеть по-разному. И если от художественных фильмов мы не ожидаем особой точности, ведь их основная цель — развлечь зрителей, то от документальных требуем бережного отношения к деталям.

Мы в AdMe.ru решили проверить, насколько внешний вид исторических личностей соответствует дошедшим до нас свидетельствам и правда ли, что документалисты всегда придерживаются фактов, а создатели игрового кино — нет.

Елизавета I

Создатели документальных фильмов о королеве-деве часто опираются на исторические свидетельства, где Елизавету описывают как даму с морщинистым лицом, фальшивыми рыжими волосами и почерневшими от чрезмерного пристрастия к сладостям гнилыми зубами. Известно, что в 1562 году королева переболела оспой и стала наносить на лицо особенно густой слой белил, чтобы скрыть многочисленные шрамы. Но авторы художественных фильмов не настолько далеки от истины, как кажется на первый взгляд. Хотя их Елизавета часто моложе и красивее, они тоже опираются на факты — ранние портреты королевы и описания ее внешности в молодости.

Екатерина II

Многие художественные фильмы о Екатерине II вызывают нервный тик не только у профессиональных историков, но даже у тех, кто хоть раз держал в руках учебник. Особенно отличились создатели сериала The Great, которые использовали не только все известные штампы про ушанку и балалайку, но и добавили щедрой рукой своих. В их интерпретации Екатерина (в исполнении Эль Фэннинг) — тоненькая и хрупкая белокожая блондинка. И хотя молоденькая Фике была милой и стройной, одного взгляда на портреты будущей правительницы достаточно, чтобы понять, что белокурой ее не назовешь.

Не удалось попасть в образ даже великой Хелен Миррен, ведь всем известно, что с возрастом императрица раздалась в талии. Зато создатели документального сериала «Романовы», приблизившись к типажу, совершенно забыли о том, что наряды правительницы никогда не были просто красивыми платьями, их покрой и стиль отвечал совершенно конкретным требованиям, в том числе и политическим. Так, после русско-турецкой войны Екатерина ввела в моду стиль de musulmane (а-ля султанша), а потом в угоду патриотическим веяниям стала носить robe a la russe — платья в русском стиле.

Анна Болейн

Историки до сих пор не могут точно сказать, как выглядела Анна Болейн, — после казни опальной королевы все ее портреты были уничтожены (сохранилось лишь несколько копий, которые, возможно, были сделаны с этих картин), а письменные свидетельства не все правдивы. Так, одно время муссировался слух, что у Анны было 6 пальцев на руке, но распространялся он человеком, который даже не был знаком с несчастной королевой. Большинство исследователей приходит к выводу, что Анна была среднего роста, со смуглой кожей, темно-каштановыми волосами и длинной шеей.

Мария-Антуанетта

Художница Элизабет Виже-Лебрен на протяжении 10 лет была любимой портретисткой Марии-Антуанетты. В своих воспоминания она описывала ее так: «Мария-Антуанетта была высокой и великолепно сложенной, несколько полноватой, но не слишком... Черты ее лица не были правильными; она унаследовала этот длинный и узкий овал, свойственный австрийскому народу. Ее глаза не были большими; по цвету они были почти синими.... Носик у нее был тонкий и красивый, и ее рот не был слишком большим... Ее кожа была настолько прозрачной, что на картине не было места темно-коричневому цвету... У меня не было красок, чтобы нарисовать такую ​​свежесть, такие нежные оттенки». Портреты Марии-Антуанетты были написаны в те времена, когда художники уже могли себе позволить достаточно точно изображать венценосных моделей, скрывая лишь небольшие недостатки, поэтому мы можем считать, что примерно знаем, как выглядела эта французская королева.

Юлий Цезарь

Древнеримский полководец и выдающийся государственный деятель, возможно, был рожден при помощи кесарева сечения, и этим часто объясняется весьма характерная форма его черепа, ставшая особенно хорошо заметной на антропологической реконструкции. Также многие современники упоминают, что Цезарь с годами начал лысеть и всячески скрывал это, то зачесывая волосы, то маскируя лысину лавровым венком.

Леонардо да Винчи

Единственное изображение великого художника, в котором ученые уверены, что это портрет гения, — это известная картина, на которой запечатлен пожилой лысеющий мужчина с длинной бородой. Но как выглядел Леонардо в молодости и зрелом возрасте? Современники описывали его как привлекательного мужчину: «Пропорционально сложенный, изящный и симпатичный. У него были красивые вьющиеся волосы, доходившие до середины груди, которые он тщательно укладывал».

Александр Македонский

Мы можем судить о внешности Александра Македонского по нескольким копиям его прижизненных бюстов, знаменитой мозаике и монетам с его изображениями, а также опираться на письменные свидетельства.

Вот что говорится о внешности Александра у Плутарха: «Внешность Александра лучше всего передают статуи Лисиппа, и сам он считал, что только этот скульптор достоин ваять его изображения... Апеллес, рисуя Александра в образе громовержца, не передал свойственный царю цвет кожи, а изобразил его темнее, чем он был на самом деле. Как сообщают, Александр был очень светлым, и белизна его кожи переходила местами в красноту, особенно на груди и на лице».

Николай II

Кроме парадных портретов сохранилось множество фотографий царя Николая II и его семьи — после казни царственных особ весь архив был тайно вывезен из страны и сохранен для потомков. Существуют даже кадры кинохроники, на которых можно увидеть, как вел себя последний русский царь в жизни, — его мимику, жесты, движения. Достаточно посмотреть на них, чтобы решить, кому лучше удался образ Николая.

Генрих VIII

Внешность Генриха VIII сильно изменилась с возрастом. Молодого короля описывали как одного из самых красивых мужчин Европы. Когда он вступил на престол в 1509 году, ему едва исполнилось 18 лет. Он был высоким, крепким, красивым и спортивным. В 1519 году, когда Генриху VIII было 28, венецианский посол Себастьян Джустиниан писал, что тот «чрезвычайно красив; природа не могла сделать для него большего. У него золотая борода, а цвет лица такой же нежный, как у женщины». К концу же жизни король весил около 178 кг и имел обхват талии в 132 см. Причиной тому стали многочисленные болезни и травмы. Создатели художественных фильмов редко изображают Генриха в таком виде, даже если речь идет о его последних днях.

Клеопатра

Есть бесчисленное множество рисунков, картин и скульптур, изображающих Клеопатру. Некоторые из них были созданы спустя столетия после ее смерти, но есть и прижизненные. Наиболее точным считается бюст, хранящийся в берлинском Старом музее и названный Берлинской Клеопатрой. На этом изображении у знаменитой красавицы миндалевидные глаза, мягкие черты лица и полные губы. У бюста нет носа, но «след» от него говорит о том, что он был достаточно большим. Орлиный нос — одна из отличительных черт профиля царицы, которую можно заметить на монетах, выпущенных во время ее правления.

Генрих V

Вглядевшись в портреты Генриха V, сложно представить, о каком уродстве говорит монарх в знаменитой пьесе Шекспира. Но, может быть, портретисты льстили ему? Известный историк и биограф Ян Мортимер в своей книге «1415: Год славы Генриха V» на основании исторических свидетельств описывает короля так: «У него было длинное лицо, прямой нос и широкий лоб. Его густые каштановые волосы были «коротко острижены по бокам и сзади», телосложения он был стройного, но спортивного. Шрам же на его правой щеке, оставшийся после стрелы, угодившей чуть ниже его глаза в битве при Шрусбери, противоречил «определенной невинности в выражении его лица».

Жанна д’Арк

У нас есть несколько описаний из документов того времени, оставленных людьми, которые лично встречались с Жанной. Так, исходя из заказа у портного, ее рост был от 158 до 160 см. У нее были черные волосы, остриженные в кружок, короткая шея и красное родимое пятно за правым ухом, смуглая загорелая кожа. В своем письме к герцогу Миланскому Персеваль де Буленвилье писал: «Эта девушка довольно хороша, в ее манере держаться что-то мужественное».

Григорий Распутин

Распутин — еще один исторический персонаж, чью внешность можно рассмотреть на сохранившихся фотографиях. Даже если представить, что они не полностью передают впечатление, то остались многочисленные воспоминания современников. Один из них, например, описывал старца так: «Он был крепыш, среднего роста. Его светло-серые острые глаза сидели глубоко. Он носил длинные, на плечи ниспадающие волосы, которые делали его похожим на монаха или священника. Его каштановые волосы были тяжелые и густые. Борода же его была почти всегда в беспорядке».

Георг VI

Во время Второй мировой войны король Георг VI стал для британского народа символом стойкости. И дело не только в его вдохновляющем радиообращении к народу от 3 сентября 1939 года, но и в поведении на протяжении всего военного времени. Существует множество фото этого подтянутого, щеголеватого человека с породистым сухим лицом. Есть даже снимок того самого момента, когда Георг читает свою знаменитую речь. Достаточно один раз взглянуть на нее, чтобы обнаружить все несоответствия и в художественных, и в документальных фильмах.

Екатерина Арагонская

Первая жена любвеобильного Генриха VIII была испанской принцессой. В браке с ней король, позже начавший менять жен как перчатки, прожил 20 лет. И если изначально о королеве говорили как о чрезвычайной красавице, то позже описывали как «старую и сморщенную». Не стоит забывать, что женщина перенесла 7 беременностей и лишь один ее ребенок остался в живых. Такая жизнь должна была сказаться на ней. Создатели сериала «Испанская принцесса» предпочли показать зрителям хорошенькую молоденькую Екатерину и не покривили душой, ведь речь идет о ее ранних годах, а вот когда зрителям демонстрируют королеву в возрасте, ее внешность сильно приукрашивают.