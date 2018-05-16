15 исторических мистификаций, которые доказывают, что люди готовы верить чему угодно

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«Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!» — эти строки Пушкина, пожалуй, были и будут актуальны во все времена. Но при этом легковерность — вовсе не признак небольшого ума. Иначе как объяснить тот факт, что сэр Артур Конан Дойл всю свою жизнь верил в существование фей? Или почему сотни телезрителей поверили в то, что макаронные деревья существуют на самом деле?

AdMe.ru нашел для вас 15 исторических доказательств того, что люди, в том числе и скептически настроенные, способны поверить практически в любую небылицу при одном условии: она должна быть убедительно изложена.

«Кроличья мать» Мэри Тофт, 1726

Англичанка из Суррея умудрилась ввести в заблуждение не кого-нибудь, а медиков. При помощи определенных манипуляций женщине удалось убедить нескольких докторов в том, что она произвела на свет... кроликов. После «рождения» 15-го кролика Мэри Тофт решили поместить под наблюдение, в результате чего она была уличена в обмане. После этого случая в обществе еще долго насмехались над доверчивостью докторов, которые в то время верили, что женщина силой мысли способна видоизменять плод в своей утробе.

«Большое лунное надувательство», 1835

«Большое лунное надувательство», или лунная «утка» — это серия статей, опубликованных в нью-йоркской газете Sun. В них сообщалось о якобы построенном на мысе Доброй Надежды огромном телескопе-рефлекторе, в который ученым удалось подробно разглядеть поверхность Луны, а также обнаружить цивилизацию местных обитателей — разумных «мышелюдей». Обман был раскрыт спустя несколько недель после первой публикации, что, впрочем, никак не отразилось на тираже газеты, так как публику забавляло собственное легковерие.

Гигант из Кардиффа, 1869

Гигант из Кардиффа — скульптура человека высотой более 3 м, которую довольно успешно выдавали за окаменелые останки реального гиганта, жившего в доисторические времена. По легенде, двое рабочих из Кардиффа (штат Нью-Йорк, США) обнаружили «тело» во время рытья колодца. Его объявили хорошо сохранившимися останками коренного жителя Америки, а владелец земли тут же начал взимать плату с тех, кто приходил посмотреть на гиганта.

Однако «доисторический человек» оказался мистификацией: атеист по имени Джордж Халл решил таким образом насолить некоему священнику, который упорно отстаивал свое убеждение, что Земля, согласно Библии, и в самом деле когда-то была населена гигантами. Скульптуру вырезали из гипсового блока и закопали на земле брата Халла, который затем нанял рабочих для рытья колодца.

Картофель «Мэгги Мерфи», 1895

Легенда о гигантской картофелине сорта «Мэгги Мерфи» была создана в Лавленде (штат Колорадо, США) редактором городской газеты Торндайком, который хотел таким образом привлечь внимание к предстоящей ярмарке. «Картофельный клубень» вырезали из дерева и выдали за настоящий, выращенный местным фермером Джозефом Своном. Люди по всей стране охотно поверили в выдумку и даже начали просить у фермера куски легендарной картофелины, чтобы прорастить их и получить свой «гигантский урожай».

Мистификация на «Дредноуте», 1910

Как вы думаете, кто из запечатленных на этом фото людей на самом деле мошенник? Пожалуй, правильнее было бы спросить, кто из них им не является. Все они — мошенники, или, как бы их назвали в наше время, пранкеры, загримированные под иностранных гостей. Причем вельможа в чалме слева — даже не мужчина, а писательница Вирджиния Вулф, а усатый господин справа — аристократ Уильям Гораций де Вир Коул, «главарь» этой маленькой банды любителей розыгрышей.

Дерзкие хулиганы обманным путем организовали себе посещение флагманского корабля Великобритании HMS Dreadnought, выдав себя за членов королевской семьи из Абиссинии в сопровождении «переводчика» (Коул). «Высокие гости» осмотрели корабль, выражая свое восхищение тарабарщиной, в которой преобладало восклицание «бунга-бунга!», а сопровождавший их офицер, который был знаком с Вирджинией и Горацием, так их и не узнал.

Эта выходка, как и многие другие, сошла Коулу с рук, хотя его и грозились выпороть, несмотря на благородное происхождение. Коул проигнорировал эту угрозу и ответил, что офицерам следовало бы прежде всего наказать самих себя за то, что они так легко дали себя обмануть.

«История ванны», 1917

В 1917 г. американский журналист и сатирик Генри Луис Менкен (на фото) опубликовал статью под названием «Забытая годовщина», где изложил «историю» якобы изобретенной в Цинциннати 75 лет назад современной ванны. В статье Менкен утверждал, что прежде в США принятие ванн было незаконным, потому что врачи считали их опасными для здоровья.

Конечно, ванны, подобные современным, появились намного раньше и вовсе не в США (как, например, эта ванна из кипрского музея), но выяснилось, что многие об этом даже не подозревали. Несмотря на то, что журналист всего лишь хотел пошутить и лишний раз убедиться в легковерности читателей, его статья показалась людям настолько правдивой, что на нее продолжали ссылаться как на серьезный источник информации спустя много лет после официального опровержения.

Феи из Коттингли, 1917–1921

Эти фотографии были сделаны в 1917 и 1921 гг. двумя девочками-подростками: 16-летней Элси Райт и ее 10-летней двоюродной сестрой Френсис Гриффитс. Они должны были доказать, что «маленький народец» (феи, эльфы и гномы) реально существует. Удивительно, но эти явно двухмерные фигурки считал настоящими даже сэр Артур Конан Дойл — он верил в подлинность фотографий вплоть до самой своей смерти. А о происхождении последнего фото, где «феи» выглядят более объемными, споры ведутся по сей день.

Пушная форель, 1929

Это существо якобы вылавливали в Исландии, Канаде и некоторых американских штатах, в частности, в Арканзасе, где в реку случайно вылили тоник для роста волос. Газеты публиковали истории о том, как рыбаки ловили «пушную форель» для того, чтобы сшить себе тапочки, а вскоре нашлось и ее чучело — разумеется, поддельное. Кому пришло в голову распространять истории о рыбе, покрытой мехом, неизвестно. Но можно предположить, что причиной возникновения мифа стал грибок Saprolegnia (или «хлопковая плесень»), который вызывает у зараженной рыбы появление на теле пучков, похожих на мех.

Рогатый заяц, 1932

В существ-химер под названием «вольпингер», «зайцелоп» или «кролень» верили еще во времена Средневековья — по крайней мере, их упоминали в книгах и изображали на гравюрах. Но особую популярность легенды о рогатом зайце получили в США, когда таксидермист Дуглас Херрик из Вайоминга шутки ради изготовил чучело этого вымышленного животного.

Шутка удалась, и в дальнейшем мастерская Херрика изготавливала тысячи таких чучел, а городок, в котором она находилась, даже начал выдавать сувенирные лицензии на отстрел рогатых зайцев, которые можно получить и сегодня. Они действительны в течение 2 часов после полуночи 31 июня, при этом для получения лицензии необходимо пройти IQ-тест и набрать в нем не больше 72 баллов, так что сообразительным людям они вряд ли достанутся.

Дерево спагетти, 1957

Розыгрыш, устроенный 1 апреля 1957 г. телекомпанией BBC, оказался куда более успешным, чем можно себе представить. Оказывается, многие зрители понятия не имели, откуда на самом деле берутся макаронные изделия, и потому поверили в сюжет о «небывалом урожае спагетти» в Швейцарии. На телекомпанию обрушился шквал звонков от людей, которые интересовались, как вырастить чудо-дерево самостоятельно. В ответ сотрудники BBC советовали им «поместить побег спагетти в банку с томатным соусом и надеяться на лучшее».

Послание от Вриллона, 1977

На этой фотографии вы видите Ханнингтонский передатчик в Англии, через который 26 ноября 1977 г. было произведено «инопланетное вторжение» в телеэфир. В 17:10, во время вечерних новостей, звуковой сигнал телетрансляции был перехвачен. По экранам телевизоров пошли помехи, во время которых был слышен странный «электронный» голос, который заявил, что является пришельцем по имени Вриллон из Галактического Командования Аштара.

В своем сообщении Вриллон предупреждал жителей Земли о катастрофе, грозящей планете в том случае, если человечество не сменит курс и не избавится от «оружия зла». Событие считается мистификацией, однако личность устроившего все это человека по сей день остается неизвестной.

Дигидрогена монооксид, 1990

Как бы вы отреагировали на предупреждение держаться подальше от воды, в которой содержится «опасная концентрация водорода»? Эта шутка наглядно показала, как отсутствие элементарных знаний и предвзятое отношение к науке могут привести к панике. Все началось в 1990 г., когда студенты Калифорнийского университета распространили листовки, предупреждавшие о загрязнении воды монооксидом дигидрогена. На самом деле это одно из научных названий воды, имеющей формулу Н2O.

Впоследствии было создано несколько веб-сайтов с информацией об «опасности» монооксида дигидрогена, а в 1997 г. Натан Зонер, 14-летний школьник из Айдахо, провел эксперимент по сбору голосов среди своих одноклассников за запрещение «вредного вещества». В результате из 50 человек 43 проголосовали «за». В знак признания этого эксперимента был придуман термин «зонеризм», означающий «использование факта, которое приводит к ложным выводам публику, не сведущую в науке и математике».

Археораптор, 1999

Археораптор — родовое название, неофициально данное в статье журнала National Geographic найденным в Китае окаменелым останкам «недостающего звена» между птицами и наземными динозаврами. К сожалению, «звено» оказалось подделкой, собранной из фрагментов останков различных животных. Это событие повлекло за собой большой скандал и лишний раз доказало, что любая археологическая находка нуждается в тщательной проверке.

Марсианская мистификация, 2003

В это сложно поверить, но многие пользователи интернета относительно недавно пересылали друг другу информацию о грядущем сближении Марса с Землей, во время которого Красная планета на нашем небосводе сравняется по размерам с Луной. Конечно, Марс периодически сближается с Землей, но при этом остается сравнительно небольшим объектом — таким, каким вы видите его на этом фото (красная точка справа от Луны). Кстати, самое зрелищное за последние 15 лет сближение Марса и Земли состоится уже в 2018 г.

Инцидент в Колорадо с воздушным шаром, 2009

И наконец, одна из самых недавних мистификаций, которая произошла 15 октября 2009 г. в городе Форт Коллинз (штат Колорадо, США). Семейная пара Ричард и Маюми Хин выпустили в небо шар в форме летающей тарелки, наполненный гелием, заявив, что на нем находится их сын Фэлкон. Тут же была организована спасательная операция, СМИ подхватили эту информацию, в результате чего многие поверили, что 6-летний мальчик и в самом деле совершил опасное путешествие на высоте 2 100 м.