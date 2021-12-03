15+ исторических личностей, которые в наше время могли бы выглядеть круче моделей Vogue

Портреты известных композиторов, ученых, писателей и изобретателей запомнились многим еще со школьных времен. Ведь именно эти лица смотрели на нас со стен кабинетов музыки, литературы, физики и химии и со страниц учебников по мировой истории.

Мы в AdMe.ru с помощью искусственного интеллекта решили представить, как могли бы выглядеть знаменитости прошлого, если бы жили в одно время вместе с нами.

1. Леонардо да Винчи

2. Вольфганг Амадей Моцарт

3. Екатерина II

4. Уильям Шекспир

5. Винсент Ван Гог

6. Наполеон I Бонапарт

7. Христофор Колумб

8. Николай Васильевич Гоголь

9. Альберт Эйнштейн

10. Людвиг ван Бетховен

11. Иоганн Себастьян Бах

12. Николай Коперник

13. Исаак Ньютон

14. Галилео Галилей

15. Петр Ильич Чайковский

16. Петр I