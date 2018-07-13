15 исторических личностей, какими вы их точно не видели (Кстати, Лукашенко в молодости просто не узнать)

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Вероятно, многие из нас без труда смогут узнать Линкольна или Ганди по их фото в зрелом возрасте. Но нам стало интересно, как же они выглядели в юности? Просто попробуйте представить себе Зигмунда Фрейда, Мао Цзэдуна или, скажем, Ганди молодыми.

Мы в AdMe.ru собрали фотографии известных личностей, чтобы вы увидели, какими они были до обретения славы.

15. Альберт Эйнштейн

14. Адольф Гитлер

13. Зигмунд Фрейд

12. Уинстон Черчилль

11. Эрнест Хемингуэй

10. Мао Цзэдун

9. Авраам Линкольн

8. Махатма Ганди

7. Стивен Хокинг

6. Мария Склодовская-Кюри

5. Винсент Ван Гог

4. Хиллари Клинтон

3. Арнольд Шварценеггер

2. Одри Хепберн

1. Александр Лукашенко