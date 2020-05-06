15+ исторических двойников знаменитостей, которые заставят поверить в переселение душ

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Ученые выяснили, что шанс встретить своего полного двойника меньше чем 1 на триллион. Шансы не слишком высоки, но даже частичное сходство между людьми способно повергнуть в шок. Знаменитостям в этом плане немного проще: их двойники заявляют о себе сами, частенько перевоплощаются лишь при помощи одежды или макияжа и даже проводят между собой соревнования. А вот когда среди двойников знаменитостей находятся люди из прошлых эпох или даже веков, то становится немного не по себе.

Мы в AdMe.ru хорошенько покопались в архивах и нашли небезызвестных людей из прошлого, которые ошеломительно похожи на современных звезд. И не забудьте про бонус в конце статьи: быть может, и в ваших семейных альбомах есть чей-то двойник?

1. Брэд Питт и психиатр Герман Роршах

2. Шон Харрис и художник Винсент Ван Гог

3. Роберт Де Ниро и художник Бартоломей Стробель

4. Рейчел Вайс и театральная звезда Лили Элси

5. Чарльз Дэнс и художник Джузеппе Арчимбольдо

6. Стивен Фрай и писатель Оскар Уайльд

7. Марк Цукерберг и король Испании Филипп IV

8. Гленн Клоуз и первый президент США Джордж Вашингтон

9. Майкл Джексон и художник Баррент Фабрициус

10. Тейлор Свифт и юный Виктор Гюго

11. Эдриан Броуди и педагог и философ Джон Локк

12. Энн Хэтэуэй и офицер с картины Франциско Гойи

13. Руперт Гринт и художник Дейвид Уилки

14. Кристофер Ллойд в образе доктора Эмметта Брауна из фильма «Назад в будущее» и бывший вице-президент США Джон Колдвелл Кэлхун

15. Шайа Лабаф и молодой Альберт Эйнштейн

16. Эллен Дедженерис и писатель Генри Торо

17. Юрий Дудь и великая княгиня Ксения Александровна

Бонус: «Свадьба моих родителей в феврале 1961. Папа выглядит копией Мэтта Дэймона»

Чье сходство вас поразило больше всего?

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