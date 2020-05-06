15+ исторических двойников знаменитостей, которые заставят поверить в переселение душ

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Ученые выяснили, что шанс встретить своего полного двойника меньше чем 1 на триллион. Шансы не слишком высоки, но даже частичное сходство между людьми способно повергнуть в шок. Знаменитостям в этом плане немного проще: их двойники заявляют о себе сами, частенько перевоплощаются лишь при помощи одежды или макияжа и даже проводят между собой соревнования. А вот когда среди двойников знаменитостей находятся люди из прошлых эпох или даже веков, то становится немного не по себе.