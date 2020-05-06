15+ исторических двойников знаменитостей, которые заставят поверить в переселение душ
Ученые выяснили, что шанс встретить своего полного двойника меньше чем 1 на триллион. Шансы не слишком высоки, но даже частичное сходство между людьми способно повергнуть в шок. Знаменитостям в этом плане немного проще: их двойники заявляют о себе сами, частенько перевоплощаются лишь при помощи одежды или макияжа и даже проводят между собой соревнования. А вот когда среди двойников знаменитостей находятся люди из прошлых эпох или даже веков, то становится немного не по себе.
Мы в AdMe.ru хорошенько покопались в архивах и нашли небезызвестных людей из прошлого, которые ошеломительно похожи на современных звезд. И не забудьте про бонус в конце статьи: быть может, и в ваших семейных альбомах есть чей-то двойник?
1. Брэд Питт и психиатр Герман Роршах
2. Шон Харрис и художник Винсент Ван Гог
3. Роберт Де Ниро и художник Бартоломей Стробель
4. Рейчел Вайс и театральная звезда Лили Элси
5. Чарльз Дэнс и художник Джузеппе Арчимбольдо
6. Стивен Фрай и писатель Оскар Уайльд
7. Марк Цукерберг и король Испании Филипп IV
8. Гленн Клоуз и первый президент США Джордж Вашингтон
9. Майкл Джексон и художник Баррент Фабрициус
10. Тейлор Свифт и юный Виктор Гюго
11. Эдриан Броуди и педагог и философ Джон Локк
12. Энн Хэтэуэй и офицер с картины Франциско Гойи
13. Руперт Гринт и художник Дейвид Уилки
14. Кристофер Ллойд в образе доктора Эмметта Брауна из фильма «Назад в будущее» и бывший вице-президент США Джон Колдвелл Кэлхун
15. Шайа Лабаф и молодой Альберт Эйнштейн
16. Эллен Дедженерис и писатель Генри Торо
17. Юрий Дудь и великая княгиня Ксения Александровна
Бонус: «Свадьба моих родителей в феврале 1961. Папа выглядит копией Мэтта Дэймона»
Чье сходство вас поразило больше всего?
Фото на превью вДудь / youtube.com, Valentin Serov / commons.wikimedia.org