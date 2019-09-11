15 исключительных фактов о Ватикане, которые как будто придумал Дэн Браун

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Ватикан — самое маленькое государство в мире площадью всего 44 га, которое расположено внутри Рима. Ежегодно его посещают около 5 млн туристов, а население составляет всего 799 человек (по данным за 2019 год). Вся территория Ватикана находится под охраной ЮНЕСКО, и это одна из отличительных черт, которая делает его особенным.

AdMe.ru выяснил, что уникальность Ватикана многогранна, о чем свидетельствует буквально каждый факт.

1. 95 % жителей государства — мужчины

Население Ватикана — это в основном служители церкви и военные (швейцарские гвардейцы). Соответственно, все они мужчины, которые и составляют 95 % граждан. Остальные — светские жители. Это жены и дети швейцарских гвардейцев.

2. Гражданство Ватикана выдается только на время

Гражданство Ватикана выдается Государственным секретариатом. Паспорт № 1 (на фотографии — ID-карта папы и аргентинский паспорт. — Прим. AdMe.ru) по традиции получает действующий Папа Римский, который не может иметь никакого другого гражданства или подданства, кроме подданства Святого Престола. Но были и исключения: это нынешний папа Франциск, сохранивший аргентинское гражданство, и Бенедикт XVI, оставивший немецкое. Получить гражданство могут работники государства и члены их семей. Паспорт гражданина Ватикана приравнивается к дипломатическому, и, естественно, их совсем немного. По завершении службы Святому Престолу гражданство автоматически меняют на итальянское. Остаться жить на территории анклава уже нельзя. Дети лишаются гражданства по достижении 18 лет или же когда родители лишаются его.

3. Маленькое государство целиком находится под охраной ЮНЕСКО

Список Всемирного наследия ЮНЕСКО огромен, но Ватикан является единственным государством, которое полностью находится под его охраной. А каждое его здание — достопримечательность.

4. «Уборщик фресок» и запрет на фотографирование в Сикстинской капелле

Многие туристы приезжают в Ватикан только ради нее — Сикстинской капеллы. Даже искушенного путешественника она поражает своей монументальностью и реалистичностью, ее можно разглядывать бесконечно, для этого по периметру есть специальные скамеечки. Ее запрещено фотографировать, а находясь внутри, можно разговаривать только шепотом. Специальные служащие следят за тем, чтобы посетители не делали снимков, но люди все равно умудряются сделать фото шедевра «из-под полы». Еще периодически служащие предупредительно произносят: «Silince». В 1543 году появилась официальная должность «уборщика фресок» Сикстинской капеллы. Из-за оседания они частично осыпались, поэтому неоднократно реставрировались. Стены и потолок очищались от свечной копоти, пыли и выхлопных газов. Последняя реставрация была около 25 лет назад, большую ее часть профинансировала японская компания Nippon Television Network Corporation, потратившая на эту работу $ 4,2 млн. Капеллу в среднем посещают около 10 тыс. туристов в день.

5. В Страстную пятницу Папу Римского можно увидеть лежащим перед алтарем

В Страстную пятницу проходят богослужения, одно из которых называется Страсти Господни. Оно начинается с того, что Папа Римский в красном облачении простирается перед алтарем лицом вниз, а позади него на коленях стоят священники. В этот момент все молятся в полной тишине, затем провозглашается молитва Страстной пятницы.

6. Чтобы обычной женщине остаться жить в Ватикане, нужно выйти замуж за швейцарского гвардейца

Если работать обычной женщине на территории Ватикана еще хоть как-то представляется возможным — скажем, на радиостанции или в редакции какой-нибудь газеты, — то остаться жить практически нереально. Но существует как минимум один способ — выйти замуж за швейцарского гвардейца. Но тут есть несколько сложностей. Связать себя узами брака гвардейцы могут только по специальному разрешению и дослужившись до звания капрала, а будущая невеста должна будет пройти одобрение Ватикана. И еще один занимательный факт: в Швейцарскую гвардию принимают только холостяков.

7. Ватикан является единственным государством в мире с нулевой рождаемостью

Объясняется это прежде всего тем, что на территории карликового государства нет роддома. Дети граждан анклава появляются на свет в клиниках Рима.

8. Посольство Италии в Ватикане расположено на территории самой Италии

Посольство Италии в Ватикане уникально: оно находится на своей же территории. Связано это с тем, что площадь Ватикана не позволяет разместить на ней зарубежные представительства. Поэтому между Италией и Ватиканом заключен ряд договоров, согласно которым все посольства, аккредитованные при Святом Престоле, находятся в Риме.

9. На территории анклава есть своя автозаправка

Вроде бы ничего удивительного, что в отдельном государстве, хоть и небольшом, есть своя автозаправка. Но не спешите с выводами: эту заправку отличают цены на бензин. В Ватикане цены на него ниже, и многие итальянцы мечтают там заправлять свои машины. К сожалению, это невозможно, так как на ней имеют право заправляться только автомобили с местными номерами.

10. Местная почтовая служба — самая популярная в мире

Знаменитая почта Ватикана признана одной из лучших в мире. Она работает очень быстро и слаженно, поэтому некоторые итальянцы предпочитают посылать письма именно отсюда. Местный почтовый индекс — самый популярный в мире, так как с него отправляется больше всего писем. За год почтовая служба анклава отправляет около 2,5 млн писем, 7 млн открыток и около 20 тыс. посылок.

11. Магазины города-государства освобождены от налогов

Только не торопитесь по прибытии в маленькое государство искать магазины. Обычным смертным туда не попасть, к сожалению. Дело в том, что резиденты Ватикана обладают некоторыми привилегиями. Магазины Ватикана освобождены от налогов, поэтому цены в них ниже на 25 %. Это распространяется на продукты, элитный алкоголь, парфюмерию, брендовую одежду и обувь.

12. Железная дорога Ватикана — самая короткая в мире

Длина железной дороги — около 900 метров, из которых только 300 проходят по ватиканской территории. Раньше она использовалась исключительно для поездок папы в Рим. Но недавно ее открыли и для туристов.

13. В Ватиканской апостольской библиотеке более 1 млн книг

Библиотека была основана в XV веке папой Сикстом IV, она регулярно пополняется. Сегодня ее фонды насчитывают приблизительно 1,6 млн печатных книг, 150 тыс. манускриптов, 8,3 тыс. инкунабул, более 100 тыс. гравюр и географических карт, 300 тыс. монет и медалей. Каждый год библиотека пополняется 6 тыс. новых книг.

14. Собор Святого Петра — один из самых больших христианских храмов в мире

Католический римский собор Святого Петра считается самым большим строением эпохи Возрождения. Его строительство началось в середине XVI века, а закончилось только через 120 лет. Длина здания — 220 метров, ширина — 150 метров, высота — 132,5 метра. Собор вмещает около 15 тыс. человек, а прилегающая площадь — 80 тыс. На сегодняшний день он является вторым по величине католическим собором — в 1989 году его превзошла базилика Пресвятой Девы Марии Мира в Кот-д’Ивуаре.

15. Поцеловать руку Папы Римского желают католики по всему миру

Еще со времен Средневековья сохраняется традиция, по которой каждый посетитель папы должен поцеловать его руку в знак почтения и преклонения перед ним. На этой руке понтифик носит Кольцо Рыбака, напоминающее, что он является наследником апостола Петра, который занимался рыболовством. На кольце изображен Петр, забрасывающий рыбацкую сеть с лодки. Перстень папы — главный символ церковной власти. После смерти Папы Римского или отречения от престола кольцо уничтожается в присутствии других кардиналов — это символизирует конец его правления. Для вновь избранного папы изготавливается новый перстень, как правило, золотой.