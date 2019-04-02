15+ инициатив, которые вчера казались обществу безумными, а сегодня помогают менять мир к лучшему

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С 2021 года в Евросоюзе запретят продавать одноразовые пластиковые изделия, в том числе посуду и приборы, контейнеры из пенополистирола и даже ватные палочки с пластиковым основанием. Одновременно с этим появляются решения, которые учат нас уже сейчас превращать мусор в функциональную мебель, вырабатывать электричество из пищевых отходов и согревать дома зимой силой шага.

Мы в AdMe.ru приветствуем инициативы, которые заботятся о природе. Вот несколько историй о том, что смогли реализовать отдельные государства, города, компании и просто неравнодушные люди.

Нидерланды снижают цены на железнодорожные билеты, чтобы люди реже пользовались самолетами

Чтобы уменьшить объем вредных выбросов самолетов от сжигаемого топлива, Нидерланды вкладывают средства в развитие железнодорожного транспорта. В результате цены на билеты снижаются, а туристы постепенно пересаживаются с самолетов на поезда, которые, ко всему прочему, работают на электроэнергии из возобновляемых источников. Большинство стран только повышает стоимость за разрешение авиакомпаниям летать над своей территорией, что отражается и на цене билетов. Но не предлагают альтернативу.

Ученый отказался уходить на пенсию, когда случайно открыл способ быстро восстанавливать коралловый риф

Доктор Дэвид Воган случайно открыл новый способ восстановления Большого Барьерного рифа. Он разделяет кораллы на более мелкие части, помогает им восстановиться и подрасти на решетках, а затем высаживает обратно в океан. В естественных условиях требуется 6 лет, чтобы вырастить 600 кораллов. Метод Вогана позволяет сделать это за полдня, а уже через несколько месяцев подсадить восстановленные кораллы обратно в океан. Ученый заявил, что не уйдет на пенсию, пока таким образом не посадит как минимум 1 млн кораллов.

Норвегия ежегодно выплачивает миллионы долларов Бразилии, чтобы та сократила вырубку лесов

Норвегия — первая страна в мире, которая отказалась от пальмового масла и любой другой продукции, для производства которой необходимо уничтожать лесные массивы где-либо в мире. Так, например, бумагу здесь получают путем переработки отходов, а для получения топлива и строительных материалов используют альтернативные и возобновляемые источники. Государственный пенсионный фонд Норвегии отказался от акций целлюлозно-бумажных, угольных и других предприятий, наносящих вред природе. Кроме того, страна инвестирует в природоохранные фонды, которые противостоят вырубке лесов. Например, за то, что Бразилия уменьшила площадь обезлесения в 2017 году, Норвегия выплатит ей $ 70 млн. Средства поступят в специальный фонд — так Германия и Норвегия вознаградят Бразилию за частичный отказ от уничтожения тропических лесов Амазонки в погоне за краткосрочной прибылью.

На территории Евросоюза запрещено продавать и использовать пестициды, которые убивают пчел

Страны ЕС запретили применение пестицидов, вредных для пчел. Такими химическими средствами нельзя обрабатывать парки, любые зеленые зоны и даже собственные угодья. Единственным исключением в ряде стран стали закрытые теплицы. Германия, Франция и Великобритания призывают к созданию комфортных условий для размножения пчел, шмелей и других насекомых, участвующих в опылении растений.

IKEA делает товары из переработанного пластика

Часть продукции IKEA сделана из того, что вчера еще было мусором. Стулья на фото выше на 30 % состоят из дерева и как минимум на 55 % — из переработанного пластика. Подушка в виде тигра содержит наполнитель, изготовленный из старых пластмассовых бутылок. С 1 января 2020 года из продажи исчезнут одноразовая посуда, соломинки для питья и пакеты для заморозки продуктов. К 2030 году компания планирует производить товары, которые будут сделаны только из возобновляемых или повторно используемых материалов.

Супермаркеты отказываются от одноразовых упаковок в пользу стекла, металла и лазерной гравировки

Вслед за изменениями в законодательстве ряда стран, которые отказываются от продажи и использования пластиковых пакетов, обычные магазины тоже ищут альтернативные пути. Так, супермаркет в Таиланде отказался от пластика и перешел на банановые листья, в которые упаковывает продукцию. А в Исландии не продают зубные пасты в картонных упаковках: на полках лежат только тубы. Все чаще продавцы разрешают приходить со своей тарой и самостоятельно наполнять ее товаром, который продается на развес: крупы, орехи, конфеты, рис, специи, сахар, мука и так далее. Для маркировки фруктов и овощей используют лазерную гравировку. Вместо пакетов предлагают холщовые и вязаные сумки. Европейские магазины все чаще отказываются от работы с крупными брендами, тем самым поддерживая местных производителей и фермеров.

Магазины отдают благотворительным организациям и малоимущим все нераспроданные товары

Во Франции по закону все нераспроданные товары супермаркеты не выставляют на акции, а отдают благотворительным организациям, которые раздают их малоимущим, бездомным или готовят из них бесплатные обеды. В США подобное реализуется на уровне местных городских объединений и частных инициатив: компании жертвуют часть продукции в так называемые продуктовые банки, из которых еда и напитки распределяются по благотворительным организациям.

В Германии запустили поезда на водородном топливе

На севере Германии начал курсировать первый в мире поезд на водороде. В поезде расположены электромоторы, куда поступает электричество, полученное при соединении водорода с кислородом. Такой состав едет бесшумно, максимальная его скорость — всего 140 км/ч. Заправка длится 10–15 минут, и этого хватает, чтобы потом преодолеть путь до 1 000 км.

Рынок в Индонезии работает благодаря электричеству, полученному из собственного мусора

С 2011 года рынок в индонезийском городе Джокьякарта полностью снабжается электричеством, полученным при переработке собственных пищевых отходов. Горожане, жившие по соседству, были возмущены неприятным запахом гниющих фруктов и овощей, пока не появилась идея превратить помои в источник энергии. Ежедневно рынок выбрасывает 10 тонн испорченных продуктов: их перемалывают, декомпостируют и превращают в биогаз, который снабжает электрогенератор. Кстати, таким способом можно получить и биоудобрения. К примеру, недавно на Алтае в результате исследований было подтверждено: подобная добавка увеличила урожайность пшеницы на 30 %.

В Кении частная компания перерабатывает биологические отходы в дешевый экоуголь

В Кении молодая компания предлагает дешевую альтернативу традиционному углю: они закупают навоз и содержимое биотуалетов, а затем перерабатывают экскременты в уголь, который горит дольше, дает больше тепла и меньше загрязняет воздух. А самое главное — ничем не пахнет.

Грачи собирают мелкий мусор в парке и приносят его ученым для обмена на лакомства

Во французском парке Пюи-дю-Фу «работает» шесть грачей. Они собирают мелкий мусор и приносят его в специальные контейнеры, которые выдают птице за «находку» лакомство и корм. Руководство парка заявляет, что основная идея такого сотрудничества не в том, чтобы поддерживать парк в чистоте, а чтобы показать посетителям пример правильного поведения.

Бостон (США) променял дамбы на деревья в прибрежной зоне, чтобы лучше защититься от наводнений

До недавних пор американский городок Бостон собирался возвести бетонную дамбу длиной 6 км, чтобы защититься от наводнений: по прогнозу в ближайшие несколько десятилетий уровень воды там вырастет на 50 см. Но исследования ученых показали, что такая дамба окажется лишь временным решением и не сможет гарантировать городу защиту. Благодаря сотрудничеству архитекторов и ученых, был разработан план прибрежной парковой зоны площадью 27 га. Подобные парки разрабатываются так, чтобы снизить ущерб от наводнений и сдержать потоки воды. А в засушливые дни они превращаются в зеленые оазисы в черте города. Такой способ защиты от наводнений далеко не нов: в ряде стран вдоль набережных высаживают бамбук и другие деревья, которые принимают на себя удар волн во время цунами и удерживают своими корнями почву от эрозии.

Острова в Шотландии полностью снабжаются электричеством, выработанным энергией волн

Плавучие волновые станции позволяют превращать удары волн в электроэнергию. Именно так обеспечивают себя электричеством Оркнейские острова. Например, на картинке выше изображен гигантский морской змей, который дает электроэнергию и тепло 500 средним частным домам. Еще больше вырабатывает станция Anaconda: ее длина — 200 м, она сделана из ткани, натуральных смол и каучука и способна обеспечить теплом и электричеством 1 000 частных домов.

Плитка, которая превращает шаги в электричество

Компания Pavegen производит плитку, которая превращает кинетическую энергию шагов в электричество. Идея проста: люди ходят по городу и «наполняют» энергией его генераторы.

Домохозяйки выращивают люфу, чтобы делать из нее биоразлагаемые губки для мытья посуды

Такие мочалки продаются на любом деревенском рынке. Они представляют собой высушенный и очищенный от кожуры плод люфы, или мочалковой тыквы, родственницы огурца.

Япония сделает медали к Олимпиаде из 50 тонн неиспользуемых электронных устройств

На летней Олимпиаде и Паралимпиаде в 2020 году, которая пройдет в Японии, спортсменов будут награждать медалями, сделанными из старых смартфонов. В феврале 2017 года Национальный олимпийский комитет Японии начал сбор старых гаджетов, из которых затем будут извлечены металлы для переработки и отливки медалей.

Перед тем как в конце сезона бассейн закрывают, местный приют животных устраивает акцию, благодаря которой собаки могут вдоволь наиграться в воде

Всего за $ 10 к этой вечеринке у бассейна может присоединиться любой хозяйский пес. Это не только весело: для собак это терапия, которая помогает разрабатывать суставы.

Немецкие острова, где полностью отказались от пластика

Жители островов Фёр и Хооге в Германии решили полностью отказаться от пластика. На пляжах установили контейнеры, куда все желающие собирают пластик, выброшенный морем. Позже его отправляют на переработку. Для упаковки продуктов в магазинах используют матерчатые сумки и пакеты из переработанной бумаги, носят с собой железные и стеклянные банки для круп, сахара или орехов. Все популярнее становится услуга «кофе с собой»: люди используют собственные кружки вместо одноразовых. Для туристов открыли старые традиционные дома с камышовой крышей, где нет предметов быта или декора, изготовленных из материалов искусственного происхождения.

Возможно, что-то из этого вдохновит и вас изменить мир к лучшему. Какой идеи, на ваш взгляд, не хватает в этом списке?