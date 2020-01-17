15+ товаров, которые можно получить в интернете, не заплатив ни копейки

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Однажды социологи провели опрос и выяснили, что 5-я часть работающего населения даже в развитых странах не откладывает ни копейки. Ведь их зарплаты хватает только на выплаты по ипотеке, еду, одежду и иногда развлечения. В этой статье мы собрали товары, которые помогут вам здорово сэкономить просто потому, что производители отдают их бесплатно.

Мы в AdMe.ru обожаем сюрпризы и считаем: раз уж вам предлагают что-то хорошее даром, то надо брать.

1. Кремы для лица и тела

Чтобы получить бесплатный образец антивозрастного крема и сыворотки от Biotherm, необходимо оставить заявку на сайте компании. А La Roche-Posay раздает мини-наборы по уходу за детской кожей. Пройдите тест, чтобы выбрать продукты, подходящие для вашего ребенка, заполните анкету и получите подарок.

2. Чехол для чемодана

Крупное туристическое агентство предлагает бесплатный чехол для чемодана. Вы можете заказать только один образец товара, заполнив анкету здесь. Правда, на сайте есть предупреждение: из-за высокого спроса ожидание может растянуться на 2 месяца.

3. Экзотический напиток

Если вы увлекаетесь здоровым питанием и не боитесь пробовать что-нибудь новое, закажите бесплатный образец напитка из ягод годжи. Чтобы получить «пробник» коктейля, необходимо заполнить анкету на сайте производителя.

4. Туалетная вода

Крупные бренды раздают миниатюрные копии ароматов даром. Но только тем, кто взамен согласен предоставить свои данные. Оставьте заявку здесь, чтобы получить мини-версию аромата Libre от Yves Saint Laurent. А чтобы разжиться пробником аромата от Comme des Garcons, придется сыграть в игру. Перейдите по ссылке на сайт производителя. Здесь под завораживающую музыку вам нужно будет создать геометрическую фигуру, которая пройдет 4 этапа трансформации. Как только перформанс закончится, вам станет доступна форма для заказа.

5. Мерный колпачок для жидкого стирального средства

Сегодня крупные производители стараются заботиться об экологии и сокращают производство пластика. В Procter&Gamble, например, решили постепенно отказаться от мерных колпачков для жидких моющих средств. Но вы можете получить новый колпачок даром и постоянно пользоваться им. Заявку можно оставить на сайте компании. В поле «Комментарий» напишите, что хотите получить мерный колпачок для жидкого порошка.

6. Чипсы из томатов

Производитель здоровой пищи предлагает бесплатно попробовать чипсы из вяленых помидоров. Чтобы получить полезный снек, заполните заявку на этой странице.

7. Каталог на флешке

Компания — дистрибьютор силовых кабелей предлагает свои каталоги на USB-носителях. Заполните форму заявки здесь и получите флеш-карту в подарок.

8. Образцы приправ и масла

Производитель соусов и сухих приправ предлагает пробники своей продукции по почте. Нужно заполнить анкету и указать, какие образцы вам интересны: ароматические добавки, масло или соусы.

9. Вьетнамская рисовая лапша

Вьетнамский суп-лапшу с курицей, базиликом и лаймом можно попробовать бесплатно. Взамен вам нужно заполнить форму на странице магазина.

10. Защитные перчатки

Компания — производитель защитных и строительных перчаток предлагает попробовать свою продукцию людям, которые собираются стать дистрибьюторами. Заказать образец можно, заполнив форму обратной связи на сайте.

11. Необычный корм для собак

Вы запросто можете побаловать своего хорошего мальчика или девочку немецким кормом для собак из лосося. Просто напишите производителю и ждите посылку.

12. Термонаклейки для одежды

Фирма — производитель аксессуров для печати на одежде предлагает вам провести тест их продукции. Вы можете заказать образцы термонаклеек, заполнив форму заказа здесь.

13. Набор кофейного декора

Британский производитель кофе Macmillan ежегодно проводит акцию в поддержку людей, больных раком. Любой желающий может заказать кофейный набор, в который входит скатерть, флажки, украшения для кексов, воздушные шарики, рецепты печенья и коробка для сбора пожертвований. Присоединиться к акции можно тут.

14. Бумага для записи с липким слоем

Пройдите мини-опрос и заполните анкету на сайте производителя канцтоваров, чтобы получить стикеры для записей.

15. Вкладыши для носа, которые блокируют запах и аллергены

Вы можете получить бесплатный набор вкладышей для носа, которые блокируют запахи. Они также подходят для аллергиков и людей, которым по работе приходится сталкиваться с неприятными ароматами. Заполните анкету на странице производителя в Facebook и ждите посылку.

Бонус: подарки, которые нельзя потрогать

Интернет предоставляет возможность получать образование, читать, смотреть кино и ходить на экскурсии, не тратя ни копейки. Теперь вы можете: скачать 150 электронных книг на русском языке здесь и здесь (требуется аккаунт Google);

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