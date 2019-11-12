15 харизматичных мужчин современности, которые покорили нас не только внешностью

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Привлекательные знаменитые мужчины неизменно вызывают повышенное внимание прекрасной половины человечества. Только вот не всегда за красивой оболочкой удается разглядеть богатое внутреннее содержание. А в нашей статье представлены именно те спортсмены, бизнесмены, артисты, политики, которые вдобавок к харизме и обаянию обладают умом, талантом и широкой душой.

И хотя это было чертовски сложно, мы в AdMe.ru отобрали 15 известных мужчин современности, которые покоряют нас не только притягательной внешностью. Приглашаем вас усовершенствовать этот список.

Дэвид Бекхэм

Один из самых влиятельных мировых журналов — GQ — ежегодно определяет человека года. В 2019-м GQ наградил легенду футбола Дэвида Бекхэма специальным призом. Издание оценило не только вклад футболиста в игру № 1, но и его успешные проекты в области моды и благотворительности. 1999 год стал расцветом карьеры и личной жизни футболиста: вместе с клубом «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм становится обладателем 4 трофеев, женится на Виктории Адамс, у них рождается сын. С тех пор вот уже более 20 лет Дэвид остается одним из самых талантливых и харизматичных спортсменов в мире, образцовым отцом и мужем. Бекхэм имеет орден Британской империи, является послом доброй воли ЮНИСЕФ и включен в список 100 великих британцев. И кажется, не собирается сдавать свои позиции в наших сердцах.

Джек Дорси

Основатель Twitter Джек Дорси, пожалуй, самый неординарный миллиардер нашего времени, что делает его образ еще боле загадочным и притягательным. В прошлом он красил волосы в синий, слушал панк-рок, выучился на массажиста и так и не окончил университет. А еще он подрабатывал моделью, что не вызывает никакого удивления, если посмотреть на его фото. Сейчас Дорси — один из богатейших людей планеты, но при этом ходит по 8 км пешком домой, медитирует и ест всего раз в день. В 2015-м он вернулся на пост гендиректора Twitter и с тех пор принципиально отказывался от вознаграждения за свою работу, тем самым демонстрируя, что идея гораздо важнее материальных благ.

Джастин Трюдо

Трюдо — второй среди самых молодых премьер-министров Канады. Ему симпатизируют не только женщины, но и мужчины, ведь кроме привлекательной внешности Трюдо обладает недюжинным умом и раскованностью, а еще поддерживает уязвимые категории населения. Кабинет политика стал первым гендерно сбалансированным правительством в истории Канады. Кроме того, его команда отличается этническим разнообразием.

Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум

Наследный принц Дубая обладает модельной внешностью, безукоризненным образованием (он учился там же, где и британские принцы Уильям и Гарри) и добрым сердцем. Он много времени уделяет благотворительности: закупает оборудование для больниц, помогает детям и инвалидам. Принц Хамдан — отличный спортсмен: на его счету несколько наград в конных соревнованиях. Лошади — настоящая страсть молодого человека, как, впрочем, и прыжки с парашютом, дайвинг, рыбалка и другие активные виды досуга. Кроме того, по-видимому, у принца и тонко чувствующая душа: он пишет стихи, которые посвящает в том числе своей родине и семье. Хамдан ведет блог в инстаграме, на который подписано более 8 млн человек.

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду нет равных в современном футболе; он знает, насколько привлекателен; на его счетах миллионы долларов. Кажется, этого вполне достаточно, чтобы загордиться и превратиться в закоренелого эгоиста. Но Роналду умеет показать и свою широкую душу. Он является активным донором, занимается благотворительностью и поддерживает своих старых друзей. Чтобы описать все, за что мир любит этого человека, мы даже сделали отдельную статью.

Принц Уильям

Наследник британской короны кажется эталоном настоящего джентльмена. Герцог Кембриджский не только хорош собой, но еще щедр и великодушен. Он первым готов помогать жертвам катастроф (как это было во время большого пожара в Лондоне), патронирует благотворительный детский фонд и неустанно участвует в мероприятиях по сбору средств для нуждающихся. Как и подобает настоящему принцу, Уильям чертовски хорош в военной форме, отлично танцует и безупречно держится в обществе.

Крис Эванс

Капитан Америка — супергерой не только на экране, но и в жизни. Эванс обеспокоен проблемой детской онкологии и тратит много времени и сил на то, чтобы внести свою лепту в борьбу с этим недугом. Он перечисляет значительные суммы в детские фонды, приглашает ребят на встречи, общается с малышами в больницах и дарит подарки. Крис любит животных. Своего пса он взял в приюте и теперь горячо призывает людей не покупать котов и собак, а дарить теплоту бездомным бедолагам. Кроме великодушия Эванс обладает притягательной внешностью, которая делает его одним из самых желанных современных актеров.

Карл Филипп

От одного взгляда на шведского принца Карла Филиппа сердце предательски пропускает удар. Его Королевское Высочество может похвастать безупречным образованием и званием офицера запаса Шведского корпуса амфибий. Он хороший спортсмен: занимается лыжным спортом, плаванием, легкой атлетикой, участвует в марафонах и автомобильных гонках. Нежный отец, активный патриот, он мог бы сделать отличную карьеру модели, потому что мы точно знаем: смокинги придумали специально для него.

Хью Джекман

Хью Джекман не раз попадал в списки самых красивых, сексуальных, привлекательных мужчин нашего времени по версиям разных изданий. Но мы любим Хью не только за его внешний вид. Джекман — многогранный актер, а еще он талантливый певец. К тому же неплохо танцует. Хью — верный муж: он женат на Деборре-Ли Фернесс уже больше 20 лет, что редкость для Голливуда. Они с супругой усыновили двоих детей и отлично справляются с ролью нежных родителей. Актер — большой филантроп: он помогает больным СПИДом, борется за экологию, является послом Global Poverty Project, который поддерживает людей, живущих за чертой бедности. Хью Джекман ведет блог, где немалая доля публикаций посвящена его верному другу — бульдогу Дали.

Абдул Матин

28-летний принц — 6-й в очереди на престол Брунея. И хотя недостатка в женском внимании Абдул Матин не испытывает, он пока не женат. Молодой человек считает, что главное для девушки — быть искренней и настоящей, не стесняться быть собой. Принц Брунея получил звание лейтенанта, окончил Королевскую академию. В прошлом году он выучился на пилота вертолета. Принц говорит на нескольких языках (французский, итальянский, английский), обожает спорт: рассекает по горным вершинам, играет в поло, занимается боксом.

Пьетро Боселли

Пьетро Боселли — модель и блогер из Италии. В этом не было бы ничего удивительного, если бы не настоящая профессия молодого человека. Дело в том, что он инженер, который преподавал математику студентам. Боселли изучал машиностроение в одном из колледжей Лондона, получил диплом бакалавра инженерных наук. А 3 года назад он окончил аспирантуру. Будучи преподавателем математики, Боселли не раз сталкивался с повышенным интересом к своей персоне. Студенты рассказывали в сети о своем горячем наставнике, их посты получили вирусную популярность. С тех пор у Боселли нет отбоя от предложений поработать моделью, и трудно сказать, какой профессии молодой человек посвящает время в большей степени сейчас.

Бьярке Ингельс

Бьярке Ингельс — дизайнер нового поколения. Он строит для людей и создает комфортную для человека среду, ведет инстаграм, где рассказывает о своих проектах — революционных, немного безумных, но неизменно удобных для жителей. В 2016 году датчанина даже включили в список 100 самых влиятельных людей мира. Молодому архитектору сейчас всего 45 лет, и мы замираем в предвкушении, когда думаем, сколько еще крутых проектов у него впереди.

Том Харди

Том Харди — огненная смесь брутальности, таланта и великодушия. Харди обожает собак, встает на защиту животных, пылко призывает людей забирать питомцев из приютов и сам поступает так же. Харди — человек огромной силы воли. В свое время он страдал от алкогольной и наркотический зависимости, но сумел полностью от них избавиться в 2003 году. Актер не подвержен звездной болезни. Однажды он произнес мудрую фразу: «Меня воспитывали так, что к дворнику нужно относиться с тем же уважением, что и к генеральному директору».

Лоренцо Боргезе

Лоренцо — сын итальянского принца Франческо Марко Луиджи Костанцо Боргезе и его жены-американки Аманды Ли. Бизнесмен до сих пор не женат, несмотря на свой привлекательный внешний вид и большое сердце. Боргезе обожает зверушек и является известным защитником их прав. Для этого он основал фонд Animal Aid USA, который спасает бездомных животных.

Киану Ривз

Мы специально оставили этого потрясающего парня «на закуску». Что бы ни делал Киану, это всегда находит положительный отклик в интернете. Миллионы людей в мире восхищаются его простотой, скромностью и аскетичным образом жизни. Его регулярно можно встретить в общественном транспорте или на лавочке в парке, он никогда не отказывает фанатам в селфи и автографе. Ривз соглашается на снижение гонораров ради продвижения фильмов. Он основал фонд, который финансирует детские больницы. Актер поддерживает PETA, которая борется за права животных, и сам всегда готов встать на защиту пушистиков. К тому же Киану Ривз — настоящий красавчик. Он настолько хорош, что нет-нет да и закрадывается мысль: а существует ли он на самом деле?

Разумеется, этот список далеко не полный. Наверняка у вас тоже есть свои любимчики среди публичных людей современности. Кого вы считаете самым харизматичным и достойным внимания?