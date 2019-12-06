15 главных красавиц 2019 года (Именно так выглядит идеал нашего времени)

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«Мисс Вселенная» — престижный конкурс красоты, который проводится с 1952 года. Участниц состязания считают привлекательнейшими и умнейшими представительницами своих стран. И только взглянув на фото каждой из этих девушек, можно понять, как должна была выглядеть идеальная женщина в определенный период времени.

Нам в AdMe.ru стало интересно, какая внешность считается востребованной сейчас, поэтому мы решили взглянуть на участниц конкурса "Мисс Вселенная – 2019". Кстати, имя победительницы мы узнаем уже 8 декабря. За Россию в этом году болеть, к сожалению, не получится: Алина Санько не успела оформить документы для поездки в США.

Джеральдин Гонсалес (Чили)

Джеральдин — адвокат и пожарный-доброволец. Также девушка основала благотворительный фонд «Глава семьи», который помогает иммигрантам открыть собственный бизнес.

Маэва Кук (Франция)

После того как мама Маэвы победила рак молочной железы, девушка решила сделать все, чтобы люди больше узнали об этой болезни. Сейчас мисс Франция не только занимается фондом по борьбе с раком, но и является помощником министра по вопросам равенства Марлен Скиаппа.

Селла Шарлин (Израиль)

Селла успела получить образование в области физики, послужить в армии и побыть профессиональным триатлетом. Сейчас участница конкурса работает в Международном олимпийском комитете.

Синди Марина (Албания)

Девушка изучает международные отношения в Университете Южной Каролины, увлекается волейболом и даже участвует в спортивных соревнованиях мирового уровня. Синди рассказывает, что именно легкая атлетика научила ее не бояться трудностей и ставить амбициозные цели.

Ширин Актерис (Бангладеш)

Ширин изучает физику в Университете Дакки и занимается волонтерством. Хобби мисс Бангладеш — кулинария, танцы и бадминтон.

Чжу Синь (Китай)

Чжу — китайский посол, она увлекается изучением традиционной культуры своей страны. Кроме того, участница конкурса интересуется решением экологических проблем и любит экспериментировать с макияжем.

Лора Асенова (Болгария)

Лора окончила Софийский университет со степенью бакалавра в области компьютерных наук и степенью магистра в области электронного бизнеса. Своей главной миссией мисс Болгария считает помощь животным, ее часто можно увидеть среди волонтеров в приютах.

Мириам Раутерт (Германия)

Мириам, в отличие от большинства участниц конкурса, работает моделью. В университете девушка изучала журналистику и деловое общение.

Анастасия Суббота (Украина)

26-летняя Настя — эксперт по веб-дизайну. В свободное от работы моделью время она любит ходить на занятия по боксу и танцевать.

Орнелла ЛаФлеш (Маврикий)

Орнелла — маркетолог. Девушка любит животных и природу своей родной страны. Хобби мисс Маврикий — йога, пение и кулинария.

Ольга Булава (Польша)

Сейчас мисс Польша является старшим членом экипажа национальной авиакомпании своей страны. Также Ольга ведет на телевидении передачу о путешествиях.

Бриа Смит (Виргинские Острова)

Девушка работает специалистом по коммуникации в СМИ. Увлекается путешествиями, любит читать и играть в софтбол.

Прия Серрао (Австралия)

Прия родилась в Индии, но с 10 лет живет в Австралии. В настоящее время она работает политическим советником в правительстве и занимается разнообразными социальными проектами. Один из них нацелен на то, чтобы обеспечить бездомных Мельбурна одеждой.

Элен Абилдснес (Норвегия)

Элен изучает робототехнику, заботится об окружающей среде и занимается развитием собственной организации, которая выступает за улучшения условий труда простых рабочих.

Мари Эстер Бангура (Сьерра-Леоне)

21-летняя африканка получает университетское образование в области логистики и ведет собственное шоу на телевидении — «Моменты с Мари». В ближайших планах девушки — запуск линии одежды.