15+ фотопримеров того, как изменились мужчины разных национальностей за последние 100 лет
Думаем, многие из нас задавались вопросом о том, как же изменились представители различных национальностей за 100 лет. Безусловно, за эти годы поменялось многое, но осталось ли что-то общее в лицах людей, составляющих ту или иную нацию? Претерпели ли они трансформации или все же сохранили схожие черты?
Мы в AdMe.ru крепко задумались о том, как же выглядели столетие назад представители сильного пола в России или же, например, в Турции. Поэтому решили покопаться в архивах и сравнить мужчин прошлого и нынешнего веков.
1. Турки
2. Евреи
3. Грузины
4. Французы
5. Марокканцы
6. Корейцы
7. Индийцы
8. Датчане
9. Испанцы
10. Узбеки
11. Шведы
12. Немцы
13. Аргентинцы
14. Цыгане
15. Молдаване
16. Украинцы
17. Русские
Представители каких национальностей, на ваш взгляд, изменились больше всего?
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