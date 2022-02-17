15+ фотопримеров того, как изменились мужчины разных национальностей за последние 100 лет

Думаем, многие из нас задавались вопросом о том, как же изменились представители различных национальностей за 100 лет. Безусловно, за эти годы поменялось многое, но осталось ли что-то общее в лицах людей, составляющих ту или иную нацию? Претерпели ли они трансформации или все же сохранили схожие черты?