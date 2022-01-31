15 фотопримеров того, как изменились представительницы разных национальностей более чем за 100 лет

Задавались ли вы когда-нибудь вопросом о том, как выглядели представители разных национальностей более чем 100 лет назад? Ведь не секрет, что люди со временем эволюционируют, а их лица способны приобретать новые черты.

Мы в AdMe.ru решили основательно покопаться в интернете и сравнить старые кадры женщин из разных стран с фотографиями их нынешних соотечественниц. Как оказалось, за этим занятием можно провести уйму времени.

1. Узбечки

2. Кубинки

3. Вьетнамки

4. Гавайки

5. Словачки

6. Шотландки

7. Анголки

8. Бельгийки

9. Боливийки

10. Канадки

11. Венгерки

12. Саамы

13. Сингальцы

14. Эстонки

15. Армянки

Представительницы каких национальностей, на ваш взгляд, изменились более всего?

Внимание: в январе 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.