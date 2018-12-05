15+ фотографий, которые напомнят, как выглядели знаменитости в начале нулевых

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А вы помните, как выглядели и что носили модницы в начале нулевых? Джинсы с очень низкой талией, выглядывающие из-под них стринги, макияж в кислотных оттенках и блузки из прозрачной синтетики. Приготовьтесь, вас накроет волной ностальгии: в этой статье мы напомним о самых ярких особенностях моды того времени на примере знаменитостей. Спойлер: увидев Канье Уэста, вы захотите вернуть 2000 год.

AdMe.ru собирал этот материал под самую популярную песню того времени «Oops!... I Did It Again» и советует поставить ее в качестве фона, чтобы перенестись почти на 20 лет назад.

«Дикий ангел» Наталия Орейро

Ферги — законодательница стиля спорт-шик

У каждой девушки в гардеробе были пиджаки, вот и Джессика Симпсон не была исключением

Бейонсе экспериментировала с прической

А Кристина Агилера — с образами

Майки со стразами и вещи с надписью «I love NY» можно было увидеть как на обычных прохожих, так и на знаменитостях — к примеру, на Хэлли Берри

Кирстен Данст знала, как застегнуть кардиган, чтобы не выглядеть старомодно

Две вещи, которые были на Шакире всегда: сапоги и пояс

Скарлетт Йоханссон примеряла самые смелые образы

Откровенные наряды Кайли Миноуг на фоне современных «голых» платьев выглядят достаточно скромно

Пинк и ее «ручные» питомцы

Мэрайя Кэри до сих пор любит подчеркивать зону декольте глубокими вырезами

Это сейчас Джастин Тимберлейк примерный семьянин и адепт стиля casual, а в эпоху отношений с Бритни все было совсем иначе

Тем временем сама Бритни любила розовый

Джессика Альба тоже не отставала от моды: прозрачный топ, джинсы с заниженной талией и платья с рюшами

Канье Уэст любил классический стиль и кардиганы. Да-да, это муж той самой Ким Кардашьян

Сегодня чета Бекхэмов — самая стильная семейная пара, но и в 2000-м их нельзя было не заметить