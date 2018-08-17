15+ фотографий, за каждой из которых скрывается своя история

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Представляете, сколько всего интересного мы могли бы узнать о наших далеких предках, будь у них под рукой камера? Немного жаль, что фотографию изобрели относительно поздно — лишь в XIX веке, но зато фотографы XX столетия поработали на славу, чтобы нам было что вспомнить. Например, спиритические сеансы с «материализацией» духов, теннис на крыле летящего самолета, иранские женщины в открытых нарядах, встреча с НЛО и операция по спасению детей из Вьетнама.

AdMe.ru составил небольшую подборку ретрофотографий, за каждой из которых скрыта любопытная история.

Сеанс медиума Франека Клуски в Варшаве, 1919

Франек Клуски утверждал, что умеет материализовывать духов, и одна такая «материализация» запечатлена на этом фото. Другим «чудом» Клуски было появление во время сеанса отпечатков рук духов на расплавленном воске. Однажды медиума попросили материализовать отпечаток лица. Когда присутствующие открыли глаза, то увидели отпечаток совсем иного места — того, на котором люди обычно сидят. А впоследствии выяснилось, что у маэстро на пикантном месте появился ожог, — остается только удивлять ловкости и быстроте, с которой он провернул этот трюк.

Мужчина и женщина играют в теннис на крыле летящего самолета, 1925

Это колоризированное фото многие считают подделкой, так как происходящее на нем кажется невозможным. Тем не менее эта фотография подлинная, а смельчаков, запечатленных на ней, звали Иван Унгер (Ivan Unger) и Глэдис Рой (Gladys Roy) — они были известными в то время воздушными акробатами. Конечно, они не играли в теннис в прямом смысле, а позировали с ракетками, что, согласитесь, впечатляет не меньше. Кстати, похожие трюки на крыле некоторые отчаянные головы совершают и по сей день, а техника их выполнения стала намного безопаснее.

Демонстрация профсоюзного движения против сухого закона в США, 1931

«Мы хотим пива».

Как показывает история, тотальный запрет на алкоголь только подстегивает увлечение людей горячительными напитками. А если есть спрос, то будет и предложение: за 13 лет действия сухого закона в США появилось огромное число преступных организаций, которые занимались бутлегерством — контрабандой, нелегальным производством и распространением спиртного.

А вот так выглядели американские улицы после отмены сухого закона в 1933 году.

Хедда Хоппер берет интервью у Кэри Гранта, чтобы затем распустить о нем сплетни, 1948

Хедда Хоппер начинала свою карьеру как актриса, но ей не удалось добиться особых успехов на этом поприще, хотя она снялась более чем в 120 картинах. Впрочем, Хедда все-таки прославилась, пусть и в несколько ином качестве: в 1937 году ей предложили стать журналисткой светской хроники, и тут ее истинный талант — собирать сплетни — проявился в самой полной мере. Хоппер брала интервью у звезд, а затем нещадно высмеивала их в своей колонке. Например, Кэри Гранта она пыталась разоблачить как гея, нападала на Чарли Чаплина из-за его политических взглядов, что во многом повлияло на его последующую эмиграцию в Швейцарию, а актрису Сейзу Питтс Хедда называла хорьком из-за ее якобы непривлекательной внешности.

Сплетни Хоппер порой переходили все границы, и звезды считали нужным на них отреагировать: кто-то подавал в суд, а другие просто делали гадости в ответ. Например, Спенсер Трейси дал ей пинок за сплетни о нем и Кэтрин Хепберн, Джозеф Коттен вытащил из-под Хедды стул, на который та готовилась сесть, ну а Джоан Фонтейн прислала Хоппер в подарок на День святого Валентина скунса с запиской «Я воняю как ты».

Вратарь Терри Савчук получает клюшкой по голове, 1950

Дракой на хоккейной площадке никого не удивишь, странно лишь то, что на игроках почему-то нет шлемов. Но если вспомнить историю этой игры, то все становится ясно: шлем стал обязательным элементом униформы игроков НХЛ лишь в 1979 году, в то время как другие защитные элементы — щитки для колен и раковина для паховой области — уже давно были в ходу. Кстати, сам Терри Савчук получил за свою карьеру большое количество повреждений.

Кристин Килер прибывает в суд Олд-Бейли в Лондоне, 1963

Эту девушку принято считать «Матой Хари 1960-х», но, в отличие от предшественницы, Кристин не поплатилась жизнью за свои похождения, хотя и оказалась в центре грандиозного скандала, известного как «дело Профьюмо». 19-летняя модель Кристин Килер состояла в связи с британским военным министром Джоном Профьюмо и с помощником военно-морского атташе Советского Союза в Лондоне Евгением Ивановым, которому, по мнению прессы, она могла передавать информацию, но это так и не было доказано.

Стефан Михалак получил ожоги в виде сетки при наблюдении НЛО в Фалкон-Лейк в Канаде, 1967

Геолог-любитель Стефан Михалак рассказал, что заметил в небе два подозрительных объекта, один из которых затем приземлился на скалу неподалеку. Стефан отважился подойти поближе: вход в летательный аппарат был открыт и из него слышались голоса, похожие на человеческие. Мужчина решил, что это какой-то экспериментальный аппарат ВВС США, случайно попавший на территорию Канады, поэтому он подошел еще ближе и спросил, что случилось. Голоса внутри смолкли, но ответа Михалак не услышал. Он решился осмотреть объект и даже заглянул внутрь, но аппарат внезапно пришел в движение и улетел, обдав мужчину раскаленным газом, отчего у того остался ожог в виде решетки. Кроме этого повреждения у Михалака также наблюдались симптомы лучевой болезни, а на месте посадки аппарата были найдены следы радия-226. Медики заключили, что мужчина был психически здоров и не склонен к галлюцинациям, и в целом его историю принято считать достоверной — во всяком случае опровергнуть ее до сих пор не получилось.

Иранский шах Мохаммед Реза Пехлеви с женой Фарах и детьми на пляже, 1970

Невероятно, но факт: почти полвека назад иранцы выглядели более открыто и современно, чем в наши дни. Они не стеснялись появляться на публике в европейских нарядах, а женщины не закрывали волосы. Этот снимок был сделан за 9 лет до того, как грянула исламская революция, в результате которой шах был свергнут и вынужден был вместе с семьей бежать в Египет.

Операция Babylift, 1975

В начале апреля 1975 года США выразили намерение эвакуировать из Южного Вьетнама (где к тому времени сложилась катастрофическая ситуация) в страны Запада более 2 000 детей, оставшихся без родителей. Операция затягивалась из-за отсутствия военно-транспортных самолетов, и тогда американский бизнесмен Роберт Маколей (Robert Macauley) заложил свой дом, чтобы оплатить заказ чартерного самолета. Тем самым он спас 300 детей.

Тиана Миккелтведт (Tiana Mykkeltvedt) и Венди Грин (Wendy Greene) были в числе детей, эвакуированных из Вьетнама в 1975 году. В 2005-м, в год 30-летия операции Babylift, они вернулись на родину, чтобы почтить память тех, кто в ней участвовал.

Луиз Браун, первый в мире «ребенок из пробирки», 1978

Казалось бы, что необычного в этой старой фотографии новорожденного малыша. Конечно, в наши дни в появлении на свет детей при помощи процедуры ЭКО нет ничего особенного, но 40 лет назад это было настоящим чудом. Самым первым «ребенком из пробирки» стала британская девочка по имени Луиз Браун, а на сегодняшний день таких детей уже более 6 млн.

Вот так Луиз выглядит в наши дни. Ее жизнь сложилась вполне благополучно: женщина работает няней, вышла замуж и родила двоих детей (если вам любопытно, то они появились на свет естественным путем).

Поп-дуэт Milli Vanilli получил свою не вполне заслуженную награду Grammy, 1990

Эта некогда популярная группа была создана известным немецким продюсером Франком Фарианом (Frank Farian) в 1988 году, но певцы, исполнявшие вокальные партии, так и не вышли на сцену. Фариан решил, что их возраст (около 40 лет) может вызвать отторжение у молодежной аудитории, и в итоге роль вокалистов исполнили молодые танцоры с модельной внешностью Роберт Пилатус (Robert Pilatus) и Фабрис Морван (Fabrice Morvan). Парни танцевали на сцене и пели под фонограмму, причем настолько успешно, что им присудили Grammy как самым лучшим молодым артистам 1989 года. Но шила в мешке не утаишь — в скором времени разразился скандал, и награду пришлось вернуть обратно. Кстати, не совсем понятно, почему Фариан не записал голоса самих ребят, ведь петь они все-таки умели.

Джулия Робертс и Ричард Гир позируют для промопостера к фильму «Красотка», 1990

Непонятно, чем не устроила продюсеров фигура Джулии Робертс (ну или же это было ее собственное пожелание), но для некоторых сцен в фильме и этого постера решили использовать тело другой актрисы — Шелли Мишель (Shelley Michelle). А Ричарду Гиру зачем-то отретушировали волосы, сделав их темными, хотя в фильме он появляется седым.

Принц Чарльз и принцесса Диана во время визита в Южную Корею, 1992