15 фотографий принцессы Дианы, которые наглядно показывают, чего ей стоили 15 лет брака

Каждый шаг принцессы Дианы ловили папарацци, до сих пор она остается самой фотографируемой женщиной в мире. Не секрет, что ее отношения с принцем Чарльзом не были благополучными и в конце концов закончились разводом. В интервью леди Ди говорила, что была очень несчастна в браке. Но на публике всегда сияла улыбкой, скрывая боль. И все же ей не всегда удавалось прятать эмоции от объективов фотографов, и они запечатлевали ее подлинные чувства.

AdMe.ru решил посмотреть архивные фотографии Королевы людских сердец. И мы увидели в них историю пятнадцати лет непростого брака по-настоящему сильной женщины.

1. После того как Диана сказала принцу «да», на нее обрушилось такое внимание прессы, с каким не каждый справится

Несмотря на то, что Диана Спенсер всегда с особым изяществом общалась с прессой и фотографами, привыкла она к этому не сразу. Однажды даже расплакалась за рулем своей машины. «Я знаю, что это их работа, но иногда мне хочется, чтобы они ее не делали», — говорила леди Ди. Это фото было сделано в детском саду, где она работала в то время, когда уже состоялась помолвка с Чарльзом. Будущая принцесса выглядит поникшей.

2. Диана почувствовала холодность со стороны будущего супруга еще до свадьбы

В день объявления их помолвки Чарльз на вопрос журналиста «Влюблены ли вы друг в друга?» ответил: «Что бы это ни значило». Диана же была уверена, что нужно непременно любить человека, с которым вступаешь в брак, и такие неоднозначные слова будущего супруга задели девушку. На снимке видно, как наследник короны отстраненно кладет руку на плечо своей невесты.

3. Леди Ди засомневалась в правильности своего решения выйти замуж за принца Чарльза после того, как нашла браслет, предназначенный для Камиллы Паркер-Боулз

Но сестры убедили ее в том, что свадьба должна состояться. Диана призналась, что во время церемонии высматривала соперницу в толпе, зная, что она будет там. Ей надолго запомнился образ любовницы мужа в бледно-серой шляпе с вуалью, увиденный в день собственной свадьбы.

4. В свой медовый месяц принцесса видела в снах соперницу

На фотографии в Балморале, где заканчивался медовый месяц, Диана выглядит не слишком счастливой. В это время принцесса чувствовала себя подавленной, ведь муж разговорам с ней предпочел чтение книг и рисование и не уделял ей достаточно внимания. Леди Ди совсем не разделяла интересов супруга, ей было скучно обсуждать с Чарльзом работы швейцарского психоаналитика Юнга и писателя Лоренса ван дер Поста. Кроме того, Диана ревновала Чарльза, потому что нашла фотографии Камиллы в его дневниках и заметила, что он носит запонки с ее и своими инициалами.

5. За день до объявления о первой беременности принцесса выглядела грустной и уставшей

Накануне Диана появилась в бледно-голубом шифоновом платье на гала-концерте в Музее Виктории и Альберта, где фотографы засняли ее утомленной.

6. В 1982 году у пары родился первый ребенок — принц Уильям. Но радость материнства была омрачена послеродовой депрессией

Диана просыпалась по утрам и чувствовала, что не хочет вставать с постели: настолько сильной была апатия. Но вместо поддержки муж заклеймил ее эпитетом «неуравновешенная», и это прозвище — Диана неуравновешенная — преследовало ее еще многие годы.

7. Международный тур в 1983 году положил начало распаду их брака

Именно во время этой поездки принц Чарльз впервые осознал, что публика предпочитает ему его молодую и симпатичную жену. Диана же ничего не могла сделать, чтобы умерить ревность мужа или отойти на второй план в людских сердцах.

8. На фотографии, сделанной на банкете в Новой Зеландии, пара выглядит несчастной

Видно, что у леди Ди красные глаза и усталый взгляд, словно она плакала накануне. Похоже, причиной стала зависть мужа, а также нарастающая тревожность и вернувшееся расстройство пищевого поведения.

9. Еще одна фотография, доказывающая, как непросто далось Диане это путешествие

Кажется, даже роскошное платье из кремовой шелковой органзы не радовало принцессу в тот момент.

10. В 1986 году супруги стали искать утешение на стороне

Как признался своему биографу принц Чарльз, в 1986 году он возобновил отношения с Камиллой Паркер-Боулз. В это же время начался роман принцессы Дианы с капитаном Джеймсом Хьюиттом.

11. На снимках видно, что напряжение между супругами все нарастало. Эта фотография сделана во время их совместного тура по Канаде

Чарльз понуро опустил глаза, словно обдумывая что-то. А Диана устремила вперед каменный взгляд, не замечая супруга.

12. Незадолго до начала бракоразводного процесса, в ноябре 1992 года, Чарльз и Диана отправляются в совместную поездку в Южную Корею

Оба выглядят настолько несчастными, что британская пресса дает им прозвище Угрюмые. В декабре этого же года премьер-министр Джон Мейджор объявил в палате общин о разводе принца и принцессы Уэльских.

13. Это фото сделано незадолго до речи королевы Елизаветы, в которой она отметит, что 1992 год был ужасным, ведь трое ее детей развелись

И Диана, и Чарльз выглядят абсолютно опустошенными. На снимке видно, как супруги стараются не смотреть друг другу в глаза и отклоняют головы в разные стороны.

14. В августе 1996 года завершается процесс расторжения брака

Журналисты засняли момент, когда леди Ди впервые выходит в свет после развода. Известно, что принцесса до последнего надеялась спасти брак. Но на фото видно, что она сумела сохранить оптимизм и адаптироваться к новой роли.

15. После развода она уже не могла стать королевой Англии, но все еще оставалась в центре внимания

Диана не собиралась прекращать заниматься общественной деятельностью: она видела в этом свое призвание. Она поддерживала пострадавших от проказы, ВИЧ-инфекции, противопехотных мин. К 1997 году леди Ди оказалась в центре внимания публики. Работа с людьми стала для нее новым предназначением. Она брала уроки ораторского мастерства и мечтала стать послом своей страны, чтобы использовать свою известность на благо человечества.