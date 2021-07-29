15 фотографий крупным планом, которые доказывают, что даже звездам первой величины плевать на стандарты красоты
Не так давно все бурно обсуждали новость о том, что Кейт Уинслет запретила режиссеру сериала «Мейр из Исттауна» использовать отретушированные кадры с ее участием. Актриса бросает вызов голливудским стандартам красоты и выступает против фотошопа и прочих уловок, которые скрывают несовершенства лица и тела. Звезда «Титаника» считает, что идеальные картинки из журналов и фильмов внушают девушкам неуверенность в себе.
Мы в AdMe.ru солидарны с Кейт Уинслет и другими известными женщинами, которые не стыдятся своей внешности и не пытаются скрыть то, что другие люди почему-то зачастую считают дефектами.
Многие стесняются шрамов на лице, но только не Рианна
И не Джей Ло
Виктория Бекхэм и не пытается скрыть пигментные пятна на лбу. Их появление — естественный процесс, в котором точно нет ничего постыдного
Билли Айлиш не пугают несовершенства на подбородке в виде прыщей и постакне. Да и мы все через это проходили
Бритни Спирс тоже не бросается замазывать прыщи консилером и спокойно выходит на ковровую дорожку
У Шарлиз Терон, как и у всех людей, растут волосы в носу. Но разве это делает ее менее очаровательной?
Шэрон Стоун не комплексует по поводу «гусиных лапок» у глаз и продолжает пользоваться черном карандашом. Эта актриса великолепна в любом возрасте
Джулии Робертс морщинки только добавляют шарма. Сразу видно, что женщина часто улыбается и будто светится от счастья
Моника Беллуччи не гонится за молодостью. Она прекрасна и без идеального контура лица, который бывает, наверное, только в 20 лет
Многие женщины бегут к косметологу, чтобы избавиться от «колец Венеры» на шее. Анджелина Джоли принимает себя такой как есть. И она прекрасна
В фильмах Риз Уизерспун почти всегда в гриме, а в жизни даже не думает скрывать темные круги под глазами. Ведь это нормально
А что насчет морщин на лбу? Аманду Сейфрид, например, они совершенно не беспокоят
Мастера шугаринга трубят, что идеально гладкими должны быть не только ноги, но и лицо. У Эммы Уотсон немало пушковых волос, и при этом она красавица
Чтобы добиться успеха, необязательно ставить виниры и выравнивать зубы. Очаровательная улыбка Элизабет Мосс — лучшее тому подтверждение
Рене Зеллвегер комфортно себя чувствует без броского маникюра. Актриса не пытается соответствовать чьим-то стандартам даже на ковровой дорожке
А вы предпочитаете естественную красоту или считаете, что не грех отредактировать свои фото или спрятать под косметикой несовершенства кожи?
Фото на превью Grosby Group / East News
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