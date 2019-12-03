15+ фотографий, которые показывают, с чем сталкивается каждая современная девушка

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Маникюр, завивка или выпрямление волос, макияж, каблуки — иногда быть женщиной очень нелегко. Со стороны может показаться, что в этом нет ничего сложного, но на самом деле есть вещи, которые выводят девушек из себя.

Нам кажется, что женской части аудитории AdMe.ru многие из них хорошо знакомы. Поэтому мы сделали подборку самых популярных ситуаций, с которыми сталкивалась хоть раз, пожалуй, любая девушка.

16. Когда у тебя слишком длинные ногти

15. Никогда не знаешь, где найдешь свои волосы в следующий раз

«Мои волосы застревают везде! #longhairproblems».

14. Кажется, идеального пучка не существует

When you try to put your hair in a bun and it just #longhairproblems pic.twitter.com/DIfxrIE1d1 — brittney (@xlukehemmingsx) May 29, 2014

«Когда пытаешься собрать волосы в пучок и получается это #longhairproblems».

13. Как и идеальных туфель

Only girls understand the struggle of blisters from wedges and sandals😭 pic.twitter.com/P2LC4pUCMD — Winter Hatfield (@Wiintterr) June 7, 2015

«Только девушки понимают страдания из-за босоножек, которые натирают, и неудобных каблуков».

12. Иногда, чтобы быть красивыми, девушки превращаются в монстров

11. Длинные волосы — это, безусловно, красиво, но очень непрактично

10. То чувство, когда любимый лифчик пытается тебя убить

9. Для всех пузыречков никогда не хватит места

«Мне нужна раковина шире!»

8. Вы можете почувствовать боль лишь от одного взгляда на эту фотографию

7. Иногда кажется, что вся косметика против тебя

My foundation exploded in my makeup bag. $@#%#&@*%$&*#!!% pic.twitter.com/8gGOAGNlyA — Caserito (@CaserWoo) July 23, 2016

«Мой тональный крем „взорвался“ прямо в косметичке».

6. Когда у тебя заканчиваются резинки для волос, а те, что остались, выглядят так

Only girls will understand the struggle of this... pic.twitter.com/huVyf5xx1Q — Nicole Thompson (@ThompsNicole) August 16, 2014

«Лишь девушки поймут всю печаль».

5. Худший ночной кошмар

4. Длинные ногти мешают везде, не только в уборной

I think every girl can understand me when I say this is a STRUGGLE pic.twitter.com/sbkULojQEL — Sabrinaa🦋 (@_Moroccana) April 5, 2014

«Думаю, каждая девушка меня поймет, если скажу, что это реальная проблема».

3. Когда хочешь быть как можно ближе к зеркалу

2. Когда у тебя небритые ноги и ты бреешь только там, где есть дырки в джинсах #femalestruggles

When your legs aren't shaved so you shave where the holes are #femalestruggles pic.twitter.com/VwI6IskUkz — Boss Lopez (@jessicaaalopez) April 30, 2015

1. После каждого похода в магазин косметики

Какие из этих проблем знакомы вам? Расскажите нам о своем опыте!