15 фотодоказательств того, что известные российские музыканты в начале своей карьеры были чертовски горячи
В конце 80-х и 90-х мы все одевались похоже, смотрели одни и те же фильмы, слушали одну и ту же музыку. И, пожалуй, каждая девушка подпевала Наташе Королевой, когда та выступала в дуэте с Игорем Николаевым, и была немножечко влюблена в Диму Маликова.
AdMe.ru предлагает вам отправиться в путешествие во времени и посмотреть, как известные отечественные музыканты выглядели в начале своей карьеры.
Ирина Аллегрова
Лариса Долина
Леонид Агутин
Анжелика Варум
Илья Лагутенко
Маша Распутина
Дмитрий Маликов
Татьяна Буланова
Наташа Королева
Игорь Николаев
Татьяна Овсиенко
Шура
Валерия
Александр Буйнов
Алла Пугачева
Расскажите нам, по каким отечественным знаменитостям вы сходили с ума в 90-х.
Фото на превью МИРАЖ - Татьяна Овсиенко / Facebook, tatiana_ovsienko_ / Instagram