15 фотодоказательств того, что известные российские музыканты в начале своей карьеры были чертовски горячи

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В конце 80-х и 90-х мы все одевались похоже, смотрели одни и те же фильмы, слушали одну и ту же музыку. И, пожалуй, каждая девушка подпевала Наташе Королевой, когда та выступала в дуэте с Игорем Николаевым, и была немножечко влюблена в Диму Маликова.