15+ фото знаменитостей, на которых даже преданные фанаты зависнут с вопросом о том, кто есть кто

Наверное, в жизни каждого была такая ситуация, когда мы по ошибке принимали случайного прохожего за нашего знакомого. И это неудивительно, ведь в нашем мире живет больше 7 млрд человек, поэтому вероятность встретить очень похожих людей не так уж мала. И знаменитости не исключение.