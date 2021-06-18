15+ фото знаменитостей, на которых даже преданные фанаты зависнут с вопросом о том, кто есть кто
Наверное, в жизни каждого была такая ситуация, когда мы по ошибке принимали случайного прохожего за нашего знакомого. И это неудивительно, ведь в нашем мире живет больше 7 млрд человек, поэтому вероятность встретить очень похожих людей не так уж мала. И знаменитости не исключение.
Мы в AdMe.ru решили сопоставить снимки моделей, звезд кино и эстрады, которые внешне поразительно похожи друг на друга. А в бонусе вы узнаете о знаменитостях, которые в юные годы были на одно лицо.
Кира Найтли и Дейзи Ридли
Эд Скрейн и Николас Холт
Энн Хэтэуэй и Дейзи Эдгар-Джонс
Эмили Блант и Алисия Викандер
Кеша и Блейк Лайвли
Марго Робби и Самара Уивинг
Чарли Ханнэм и Трэвис Фиммел
Ана Гастейер и Кэтрин Хан
Пол Уэсли и Джастин Бибер
Джеймс Франко и Тео Джеймс
Джули Боуэн и Элизабет Бэнкс
Бонус № 1: Мэтт Деймон и Джесси Племонс
Бонус № 2: Марк Хэмилл и Себастиан Стэн
Бонус № 3: Хелена Бонем Картер и Эмма Уотсон
Как вы думаете, какие знаменитости похожи друг на друга больше всего?
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