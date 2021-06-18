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15+ фото знаменитостей, на которых даже преданные фанаты зависнут с вопросом о том, кто есть кто

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Наверное, в жизни каждого была такая ситуация, когда мы по ошибке принимали случайного прохожего за нашего знакомого. И это неудивительно, ведь в нашем мире живет больше 7 млрд человек, поэтому вероятность встретить очень похожих людей не так уж мала. И знаменитости не исключение.

Мы в AdMe.ru решили сопоставить снимки моделей, звезд кино и эстрады, которые внешне поразительно похожи друг на друга. А в бонусе вы узнаете о знаменитостях, которые в юные годы были на одно лицо.

Кира Найтли и Дейзи Ридли

Эд Скрейн и Николас Холт

Энн Хэтэуэй и Дейзи Эдгар-Джонс

Эмили Блант и Алисия Викандер

Кеша и Блейк Лайвли

Марго Робби и Самара Уивинг

Чарли Ханнэм и Трэвис Фиммел

Ана Гастейер и Кэтрин Хан

Пол Уэсли и Джастин Бибер

Джеймс Франко и Тео Джеймс

Джули Боуэн и Элизабет Бэнкс

Бонус № 1: Мэтт Деймон и Джесси Племонс

Бонус № 2: Марк Хэмилл и Себастиан Стэн

Бонус № 3: Хелена Бонем Картер и Эмма Уотсон

Как вы думаете, какие знаменитости похожи друг на друга больше всего?

Фото на превью Michael Ochs Archives / Moviepix / Getty Images, WARNER BROS. PICTURES / Album / East News
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