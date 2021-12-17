15+ фото крошечных квартир в Токио, по сравнению с которыми даже наши однушки кажутся царскими хоромами
Недавно в сети разлетелась новость о том, что шведский мебельный гигант IKEA ищет жильца в апартаменты размером 10 кв. м в Токио. Стоимость ежемесячной аренды такой крошечной квартиры составит менее $ 1. Цель этой акции — продемонстрировать, что и в ограниченном пространстве можно жить весьма комфортно, если использовать его с умом.
Столица Японии — густонаселенный мегаполис, и маленькое жилье здесь вовсе не редкость. Поэтому AdMe.ru решил изучить, как же все-таки живут японцы в квартирах, размеры которых у многих людей могут вызвать разве что приступ клаустрофобии. А в бонусе вы узнаете, что в придачу к апартаментам в Токио может получить новосел.
Интернет пестрит снимками узких домов, ширина которых едва достигает 1,5 метра
Внутри домов располагаются вот такие квартирки. Размер этой, например, всего 8 кв. м
Какой бы крошечной ни была квартира, в ней обязательно есть гэнкан — специальная зона, где снимают и оставляют обувь
А особо изобретательные японцы придумали встроенный стульчик, чтобы не обуваться стоя
«Работала в агентстве недвижимости в Токио, и мы сдавали такие квартиры. Фото сделаны у порога»
Вам все еще тесно на кухоньке в 5 кв. м?
В японских квартирах часто встречаются встроенные шкафы. Они позволяют экономить место и не ставить громоздкую мебель
Более скромный вариант — открытые штанги для одежды, которые при желании можно закрыть занавеской (крючки для этого имеются)
Небольшие японские уборные часто представляют собой цельную кабину. Ванная в них, конечно, имеет весьма скромные размеры, и в ней можно разве что посидеть
Чтобы стиральные машины не занимали драгоценные метры в квартире, иногда их размещают на балконе
И прикрывают пакетами и специальными чехлами, чтобы техника не портилась от дождя.
В поисках места для сушки белья потомкам самураев тоже приходится включать фантазию
Кресла и диваны без ножек более компактные. Поэтому такая непривычная для нас мебель не редкость в японских домах
В двухъярусных квартирах больше света и есть где расстелить футон. Но подниматься и спускаться по лестнице — то еще развлечение
Все, чем богата эта квартира, — кровать, раковина, душ и унитаз. Ну и панорамные окна с видом на соседей
«В центре Токио снять жилье средней площади довольно дорого. Пришлось оборудовать себе рабочее место в шкафу»
Если вы счастливый владелец кошки и собаки, то найти квартиру в Японии и в частности в Токио будет не так-то просто
«Вы не можете держать животных в этом доме».
«Туалет в моем доме такой маленький, что нет места даже поставить урну. Поэтому приходится пользоваться такими пакетами, чтобы складывать мусор»
Когда квартира очень маленькая, а вещей слишком много
- Работала в агентстве недвижимости в Токио. Отправили меня однажды в квартиру жильца-японца, мол, сходи проверь, что у него там с плитой. Предупредили, чтобы была аккуратна. Прихожу, звоню в дверь и слышу кряхтение внутри. Затем дверь открывается, и я вижу жильца, который еле-еле протискивается между своими вещами к выходу.
«Вид из единственного окна моей квартиры в Токио»
Так как дома располагаются плотно друг к другу, то стекла в окнах делают матовыми.
Бонус: «После подписания договора аренды квартиры мне вручили пачку риса, выращенного и собранного сотрудниками этого агентства недвижимости»
Смогли бы вы жить в крошечной квартире? Какие фишки обустройства компактного жилья вы бы хотели перенять у японцев?