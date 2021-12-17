15+ фото крошечных квартир в Токио, по сравнению с которыми даже наши однушки кажутся царскими хоромами

Недавно в сети разлетелась новость о том, что шведский мебельный гигант IKEA ищет жильца в апартаменты размером 10 кв. м в Токио. Стоимость ежемесячной аренды такой крошечной квартиры составит менее $ 1. Цель этой акции — продемонстрировать, что и в ограниченном пространстве можно жить весьма комфортно, если использовать его с умом.

Столица Японии — густонаселенный мегаполис, и маленькое жилье здесь вовсе не редкость. Поэтому AdMe.ru решил изучить, как же все-таки живут японцы в квартирах, размеры которых у многих людей могут вызвать разве что приступ клаустрофобии. А в бонусе вы узнаете, что в придачу к апартаментам в Токио может получить новосел.

Интернет пестрит снимками узких домов, ширина которых едва достигает 1,5 метра

Внутри домов располагаются вот такие квартирки. Размер этой, например, всего 8 кв. м

Какой бы крошечной ни была квартира, в ней обязательно есть гэнкан — специальная зона, где снимают и оставляют обувь

А особо изобретательные японцы придумали встроенный стульчик, чтобы не обуваться стоя

«Работала в агентстве недвижимости в Токио, и мы сдавали такие квартиры. Фото сделаны у порога»

Вам все еще тесно на кухоньке в 5 кв. м?

В японских квартирах часто встречаются встроенные шкафы. Они позволяют экономить место и не ставить громоздкую мебель

Более скромный вариант — открытые штанги для одежды, которые при желании можно закрыть занавеской (крючки для этого имеются)

Небольшие японские уборные часто представляют собой цельную кабину. Ванная в них, конечно, имеет весьма скромные размеры, и в ней можно разве что посидеть

Чтобы стиральные машины не занимали драгоценные метры в квартире, иногда их размещают на балконе

И прикрывают пакетами и специальными чехлами, чтобы техника не портилась от дождя.

В поисках места для сушки белья потомкам самураев тоже приходится включать фантазию

Кресла и диваны без ножек более компактные. Поэтому такая непривычная для нас мебель не редкость в японских домах

В двухъярусных квартирах больше света и есть где расстелить футон. Но подниматься и спускаться по лестнице — то еще развлечение

Все, чем богата эта квартира, — кровать, раковина, душ и унитаз. Ну и панорамные окна с видом на соседей

«В центре Токио снять жилье средней площади довольно дорого. Пришлось оборудовать себе рабочее место в шкафу»

Если вы счастливый владелец кошки и собаки, то найти квартиру в Японии и в частности в Токио будет не так-то просто

«Вы не можете держать животных в этом доме».

«Туалет в моем доме такой маленький, что нет места даже поставить урну. Поэтому приходится пользоваться такими пакетами, чтобы складывать мусор»

Когда квартира очень маленькая, а вещей слишком много

Работала в агентстве недвижимости в Токио. Отправили меня однажды в квартиру жильца-японца, мол, сходи проверь, что у него там с плитой. Предупредили, чтобы была аккуратна. Прихожу, звоню в дверь и слышу кряхтение внутри. Затем дверь открывается, и я вижу жильца, который еле-еле протискивается между своими вещами к выходу.

«Вид из единственного окна моей квартиры в Токио»

Так как дома располагаются плотно друг к другу, то стекла в окнах делают матовыми.

Бонус: «После подписания договора аренды квартиры мне вручили пачку риса, выращенного и собранного сотрудниками этого агентства недвижимости»