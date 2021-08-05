15 пар картин и снимков культовых личностей, которые доказывают, что фотошоп существовал еще в XIX веке
Фоторедакторы настолько плотно вошли в нашу жизнь, что сегодня встречающиеся в сети необработанные снимки кажутся чем-то из ряда вон выходящим. Однако не нужно думать, что фотошоп — это бич современного общества. Люди испокон веков улучшали свою внешность на изображениях. Так, в XIX веке уже существовала профессия фоторетушера. А портретисты зачастую, если не всегда, приукрашивали лица своих натурщиц, подгоняя их под единый стандарт.
Покопавшись в архивах, мы в AdMe.ru отыскали дошедшие до нас фотокарточки королевских особ XIX — первой половины XX века и сравнили их с известными нам портретами. А в конце статьи мы покажем, как на самом деле выглядел Винсент Ван Гог.
Изабелла II, королева Испании (1830–1904 гг.)
Мария Текская, супруга Георга V (1867–1953 гг.)
Елизавета Боуз-Лайон, мать королевы Елизаветы II (1900–2002 гг.)
Елена Великобританская (1846–1923 гг.)
Виктория Саксен-Кобург-Готская, императрица Германии (1840–1901 гг.)
Шарлотта Бельгийская (1840–1927 гг.)
София Вюртембергская, королева Нидерландов (1818–1877 гг.)
Королева Виктория (1837–1901 гг.)
Мария Кристина Австрийская, королева-консорт Испании (1858–1929 гг.)
Мария Луиза Бурбон-Пармская, княгиня Болгарии (1870–1899 гг.)
Великая княжна Елена Владимировна (1882–1957 гг.)
Беатриса Великобританская, пятая дочь королевы Виктории (1857–1944 гг.)
Александра Федоровна, супруга Николая II (1872–1918 гг.)
Алиса Баттенберг, свекровь Елизаветы II (1885–1969 гг.)
Александра Датская, супруга Эдуарда VII (1844–1925 гг.)
Бонус: Винсент Ван Гог (1853–1890 гг.)
Как вы относитесь к фоторедакторам? И как часто прибегаете к их помощи?
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