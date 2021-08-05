15 пар картин и снимков культовых личностей, которые доказывают, что фотошоп существовал еще в XIX веке

Фоторедакторы настолько плотно вошли в нашу жизнь, что сегодня встречающиеся в сети необработанные снимки кажутся чем-то из ряда вон выходящим. Однако не нужно думать, что фотошоп — это бич современного общества. Люди испокон веков улучшали свою внешность на изображениях. Так, в XIX веке уже существовала профессия фоторетушера. А портретисты зачастую, если не всегда, приукрашивали лица своих натурщиц, подгоняя их под единый стандарт.