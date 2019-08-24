15 вещей, которые вы увидите впервые в жизни

37 1 49 19k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Наш мир полон необычных вещей, и, несмотря на обилие информации, все равно найдется то, что способно удивить. Например, многие не знают, как выглядят призраки в мире растений, как переехать и забрать с собой дом, не видели драгоценный камень, который маскируется под ягоды. И, спорим, вы не сможете смотреть на мотоцикл в чехле дольше минуты. А для того, чтобы это проверить, нужно прочитать статью.

Мы в AdMe.ru с удовольствием делимся удивительными находками, которые удалось отыскать на просторах интернета.

1. Черепашка-альбинос родилась с сердцем, которое находится не внутри грудной клетки, а снаружи

2. Угревидные зубатки питаются красными морскими ежами, поэтому их зубы со временем становятся похожи на розовый кварц

3. Самый высокий бодибилдер в мире по имени Оливер Ричардс в филиппинском McDonald’s

4. «Растение-призрак» не нуждается в солнечном свете, а энергию получает от флоры, на которой растет. В обмен «призрак» воспроизводит и насыщает растение-хозяина питательными веществами

5. Так малазийцы переносят дома

6. Виноградный халцедон — агат, который очень похож на ягоды

7. Чехол для мотоцикла, на который невозможно смотреть долго, — отличное противоугонное решение

8. Скоростной тоннель для переправки рыбы на место нереста

This system helps native fish pass over dams in seconds rather than day pic.twitter.com/aAmhHArjPg — Dr. Kash Sirinanda (@kashthefuturist) August 8, 2019

9. Первый в мире голографический дисплей, в котором можно «оживить» фотографии, создать и изучать 3D-модели до мельчайших деталей

10. Горилла из гвоздей

11. На крыльях этой бабочки можно увидеть маску «Крик»

12. Так выглядят шесть пальцев на рентгене

13. Початок кукурузы почти превратился в попкорн

14. Так выглядят волосы, когда с них снимают шапочку для мелирования

15. Некоторые креветки светятся, потому что они питались биолюминесцентным планктоном

А какой была самая удивительная вещь, которую вы видели за последнее время?