15 вещей, которые вы увидите впервые в жизни
Наш мир полон необычных вещей, и, несмотря на обилие информации, все равно найдется то, что способно удивить. Например, многие не знают, как выглядят призраки в мире растений, как переехать и забрать с собой дом, не видели драгоценный камень, который маскируется под ягоды. И, спорим, вы не сможете смотреть на мотоцикл в чехле дольше минуты. А для того, чтобы это проверить, нужно прочитать статью.
Мы в AdMe.ru с удовольствием делимся удивительными находками, которые удалось отыскать на просторах интернета.
1. Черепашка-альбинос родилась с сердцем, которое находится не внутри грудной клетки, а снаружи
2. Угревидные зубатки питаются красными морскими ежами, поэтому их зубы со временем становятся похожи на розовый кварц
3. Самый высокий бодибилдер в мире по имени Оливер Ричардс в филиппинском McDonald’s
4. «Растение-призрак» не нуждается в солнечном свете, а энергию получает от флоры, на которой растет. В обмен «призрак» воспроизводит и насыщает растение-хозяина питательными веществами
5. Так малазийцы переносят дома
6. Виноградный халцедон — агат, который очень похож на ягоды
7. Чехол для мотоцикла, на который невозможно смотреть долго, — отличное противоугонное решение
8. Скоростной тоннель для переправки рыбы на место нереста
9. Первый в мире голографический дисплей, в котором можно «оживить» фотографии, создать и изучать 3D-модели до мельчайших деталей
10. Горилла из гвоздей
11. На крыльях этой бабочки можно увидеть маску «Крик»
12. Так выглядят шесть пальцев на рентгене
13. Початок кукурузы почти превратился в попкорн
14. Так выглядят волосы, когда с них снимают шапочку для мелирования
15. Некоторые креветки светятся, потому что они питались биолюминесцентным планктоном
А какой была самая удивительная вещь, которую вы видели за последнее время?
Фото на превью Compilation Plus / youtube