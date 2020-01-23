15 фото, которые доказывают, что изменение климата — это не шутка

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Городские улицы скрываются под водой, леса горят, ледники тают, а ежедневные действия людей только усугубляют ситуацию. Если мы продолжим в том же духе, то очень скоро потеряем наш единственный дом. Только объединив усилия, мы можем сохранить нашу планету, и начать действовать нужно прямо сейчас.

AdMe.ru стремится донести идею того, как важно позаботиться о природе, и призывает вас присоединиться к самой важной миссии этого столетия — спасению нашей планеты.

1. Ледник Педерсен, Аляска, 100 лет назад и сейчас

2. Великолепный водопад Виктория превратился в ручей

3. Мы теряем леса и их обитателей в пожарах по всему миру

4. Наводнения приходят в города все чаще и чаще

5. Исландский ледник Окджокулл, снятый в августе 2019 года

6. Изменение климата вызвало уменьшение количества новых кораллов на Большом барьерном рифе на 89 %

7. Весь этот ледник превратился в воду

8. Всего за 6 лет озеро Акулео исчезло, как будто его никогда не существовало

9. Запруда в Южной Африке тоже испарилась без следа

10. Люди лишились домов в результате разлива реки Ганг

11. Озеро Урмия изменило цвет и вот-вот высохнет

12. Леса горят по всему миру, и амазонские не стали исключением

13. Разлив реки Миссисипи дошел до городских улиц

14. Ледник Гриннелла теперь едва можно назвать ледником

15. Всего за 3 года калифорнийское озеро Оровилл почти полностью высохло

Знаете ли вы другие примеры угрожающего изменения климата? Каким образом вы стремитесь помочь природе?