15 фото, которые доказывают, что изменение климата — это не шутка
Городские улицы скрываются под водой, леса горят, ледники тают, а ежедневные действия людей только усугубляют ситуацию. Если мы продолжим в том же духе, то очень скоро потеряем наш единственный дом. Только объединив усилия, мы можем сохранить нашу планету, и начать действовать нужно прямо сейчас.
AdMe.ru стремится донести идею того, как важно позаботиться о природе, и призывает вас присоединиться к самой важной миссии этого столетия — спасению нашей планеты.
1. Ледник Педерсен, Аляска, 100 лет назад и сейчас
2. Великолепный водопад Виктория превратился в ручей
3. Мы теряем леса и их обитателей в пожарах по всему миру
4. Наводнения приходят в города все чаще и чаще
5. Исландский ледник Окджокулл, снятый в августе 2019 года
6. Изменение климата вызвало уменьшение количества новых кораллов на Большом барьерном рифе на 89 %
7. Весь этот ледник превратился в воду
8. Всего за 6 лет озеро Акулео исчезло, как будто его никогда не существовало
9. Запруда в Южной Африке тоже испарилась без следа
10. Люди лишились домов в результате разлива реки Ганг
11. Озеро Урмия изменило цвет и вот-вот высохнет
12. Леса горят по всему миру, и амазонские не стали исключением
13. Разлив реки Миссисипи дошел до городских улиц
14. Ледник Гриннелла теперь едва можно назвать ледником
15. Всего за 3 года калифорнийское озеро Оровилл почти полностью высохло
Знаете ли вы другие примеры угрожающего изменения климата? Каким образом вы стремитесь помочь природе?
Фото на превью CHRISTIAN MIRANDA/AFP/East News