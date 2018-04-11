15 фото известных моделей, когда они были просто девушками с кастинга
Когда-то каждая современная модель с мировым именем была просто одной из многих девушек, пришедших на кастинг. И в тот момент только профессионалы могли разглядеть в них будущих звезд подиума. А спустя годы эти красавицы обрели свой неповторимый стиль и стали еще привлекательнее.
AdMe.ru собрал 15 фото самых красивых звезд модельного бизнеса за «минуту» до их невероятного успеха.
15. Роузи Хантингтон-Уайтли
14. Кэндис Свейнпол
13. Бехати Принслу
12. Карли Клосс
11. Белла Хадид
10. Кейт Мосс
9. Миранда Керр
8. Кендалл Дженнер
7. Джиджи Хадид
6. Наталья Водянова
5. Алессандра Амбросио
4. Адриана Лима
3. Жизель Бюндхен
2. Хайди Клум
1. Даутцен Крез
Фото на превью FaceToFace/REPORTER/EASTNEWS, KCS/EAST NEWS