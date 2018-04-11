15 фото известных моделей, когда они были просто девушками с кастинга

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Когда-то каждая современная модель с мировым именем была просто одной из многих девушек, пришедших на кастинг. И в тот момент только профессионалы могли разглядеть в них будущих звезд подиума. А спустя годы эти красавицы обрели свой неповторимый стиль и стали еще привлекательнее.