15 фото из городов, где люди живут словно в 2050-м, когда мы только перевалили за 2021-й

Если задуматься, то люди из разных уголков планеты живут как будто в разном времени. Кто-то в прошлом, а кто-то далеко в будущем. Пользователи сети делятся креативными новинками и диковинами, которые видят в городах. Многие из них словно из века, который у нас еще не настал.

AdMe.ru побывал в разных городах с помощью фото из соцсетей, и там обнаружилось немало достойных творений человеческой мысли.

«Вот так сотрудники закусочной принимают заказы у клиентов во время дождя: просто спрятались в такие домики»

«Торговый автомат Lego в аэропорту в Орландо»

«В нашем городе есть такие мусорные баки, в которые можно отдельно ставить пустые бутылки, чтобы тем, кому они нужны, не пришлось лезть в мусорки»

«Стоп-линия в Индии»

«Это щит, который оповещает о предстоящем похолодании и возможном обледенении»

«На прогулочной улице в Нью-Джерси есть отдельные мусорные баки только для коробок из-под пиццы»

«Только для коробок из-под пиццы».

«Здесь есть „комната плача“, куда родители могут взять своего плачущего ребенка, чтобы не беспокоить всех остальных»

«Комната плача».

«Оказывается, существуют дозаторы мыла, которые создают вот это — пенных Микки»

«Торговый автомат, в котором можно купить все необходимое для вязания крючком»

«На этом мусорном баке есть солнечная батарея»

«В одном аэропорту в туалете есть вот что. Сразу понятно, где занято. Такие лампочки сообщают вам, какие кабинки свободны, а какие нет»

«В моем кресле в кинотеатре есть обогрев»

«Такое возможно в Австралии. Это коала, который живет у меня на заднем дворе, и новый знак, который установили специально, чтобы этот коала мог безопасно переходить дорогу»

«На железнодорожном вокзале Шанхая можно увидеть, какие кабинки заняты, прежде чем вы войдете в туалет»

«Некоторые мусорные баки в Копенгагене вот так наклонены. Это сделали специально для того, чтобы велосипедисты выбрасывали мусор во время движения»