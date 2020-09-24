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15+ фактов об Уилле Смите, от которых наша челюсть упала на колени

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Уилл Смит не только один из лучших актеров современности, но и режиссер, а также исполнитель хип-хопа. Его номинировали на «Оскар», «Грэмми», «Золотой глобус», MTV и «Сезар». Однако нам он известен как человек, который мастерски умеет изображать не только комедийных, но и драматических, а то и исторических персонажей. 25 сентября Уиллу исполняется 52 года, во что сложно поверить. И к этой дате мы решили раскрыть несколько весьма неожиданных фактов об этой голливудской звезде.

AdMe.ru обожает проекты с его участием, особенно серию фильмов «Люди в черном». А какая любимая кинолента у вас?

© The Unusual Suspect / youtube
  • Он отказался воплотить Нео в «Матрице» братьев Вачовски, так как понял, что это слишком сложно для него.

  • В школе Уилл получил прозвище Принц за невероятное умение быстро выходить, как говорится, сухим из воды. А в 22 года он сыграл главную роль в сериале «Принц из Беверли-Хиллз». Вот такое совпадение.

  • Настоящее имя актера — Уиллард Кэрролл Смит — младший.

  • Он стал миллионером, не достигнув 20 лет.

  • Смит свободно говорит на испанском, хорошо играет в шахматы.

  • Кстати, Уилла рассматривали на главную роль в фильм «Мистер и миссис Смит» вместо Брэда Питта, когда тот думал бросить съемки из-за того, что не утвердили Николь Кидман.

  • Смит стал совладельцем баскетбольной команды Philadelphia 76ers (НБА). Кстати, Филадельфия — родной город звезды.

  • Уилл Смит и продюсер Джеймс Ласситер основали собственную киностудию Overbrook Entertainment.

  • Уилл Смит поддерживает множество благотворительных фондов, а также создал свой, помогающий детям.

© Mr. & Mrs. Smith / New Regency Productions, © Men in Black / Columbia Pictures

  • В подростковом возрасте будущий актер стал выступать в хип-хоп-дуэте DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince и был удостоен премии «Грэмми».

  • Оказывается, Смит — любитель собирать кубик Рубика и даже может сделать это за 55 секунд.

  • Он единственный на данный момент голливудский актер, умудрившийся сняться подряд в восьми фильмах, которые заработали в национальном прокате не менее $ 100 млн каждый.

  • Снимаясь в своем первом сериале, Уилл Смит выучил наизусть весь сценарий, каждую реплику не только своего персонажа, но и всех остальных. «Это была моя самая первая роль, и я был очень, очень сосредоточен на том, чтобы добиться успеха. Поэтому я выучил весь сценарий и все остальные реплики», — признался он.

  • Со своей женой Джадой Пинкетт Смит актер познакомился на пробах во все тот же сериал «Принц из Беверли-Хиллз», где она прослушивалась на роль его подружки. Роль в итоге досталась Ниа Лонг, но настоящей женой Смита Джада все же стала. Пара воспитывает троих детей, которые пошли по стопам отца.

  • Когда Джеймс Корден (английский актер, телеведущий, сценарист, продюсер и комик) позвал Уилла на свое шоу, он даже не думал, что Смит не только споет под караоке, но и примет приглашение на свадьбу от совершенно незнакомых людей.

  • 50-летие актер отметил так: на вертолете поднялся над национальным парком «Гранд-Каньон» и бесстрашно прыгнул вниз с тарзанкой. «Ощущения меняются от ужаса до блаженства», — сказал он на камеру, все еще болтаясь на страховочном канате.

  • Он произносит фразу «О, черт возьми, нет!» практически во всех своих фильмах.

  • Актер входил в состав жюри Каннского кинофестиваля 2017 года.

  • В фильме «День независимости», где Уилл Смит снялся в роли капитана Стивена Хиллера, есть один секрет. Оказывается, воплощая главного персонажа, актер опирался на игру Харрисона Форда в ленте «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда» и других продолжениях блокбастера.

  • Журнал People включил его в список 50 самых красивых людей в мире.

  • Актеру дали прозвище Мистер Июль за то, что почти все крупные блокбастеры с его участием выходят именно в этом месяце.

  • Уилл Смит попал в Книгу рекордов Гиннесса, совершив максимальное количество публичных выступлений в течение 12 часов.

Бонус: американский певец и танцор Джейсон Деруло выбил Уиллу Смиту клюшкой для гольфа передние зубы. Однако это был розыгрыш для фанатов.

А кто ваш любимый актер и почему?

Фото на превью The Unusual Suspect / youtube
486197
11k