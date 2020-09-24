15+ фактов об Уилле Смите, от которых наша челюсть упала на колени
Уилл Смит не только один из лучших актеров современности, но и режиссер, а также исполнитель хип-хопа. Его номинировали на «Оскар», «Грэмми», «Золотой глобус», MTV и «Сезар». Однако нам он известен как человек, который мастерски умеет изображать не только комедийных, но и драматических, а то и исторических персонажей. 25 сентября Уиллу исполняется 52 года, во что сложно поверить. И к этой дате мы решили раскрыть несколько весьма неожиданных фактов об этой голливудской звезде.
AdMe.ru обожает проекты с его участием, особенно серию фильмов «Люди в черном». А какая любимая кинолента у вас?
- Он отказался воплотить Нео в «Матрице» братьев Вачовски, так как понял, что это слишком сложно для него.
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В школе Уилл получил прозвище Принц за невероятное умение быстро выходить, как говорится, сухим из воды. А в 22 года он сыграл главную роль в сериале «Принц из Беверли-Хиллз». Вот такое совпадение.
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Настоящее имя актера — Уиллард Кэрролл Смит — младший.
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Он стал миллионером, не достигнув 20 лет.
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Смит свободно говорит на испанском, хорошо играет в шахматы.
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Кстати, Уилла рассматривали на главную роль в фильм «Мистер и миссис Смит» вместо Брэда Питта, когда тот думал бросить съемки из-за того, что не утвердили Николь Кидман.
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Смит стал совладельцем баскетбольной команды Philadelphia 76ers (НБА). Кстати, Филадельфия — родной город звезды.
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Уилл Смит и продюсер Джеймс Ласситер основали собственную киностудию Overbrook Entertainment.
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Уилл Смит поддерживает множество благотворительных фондов, а также создал свой, помогающий детям.
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В подростковом возрасте будущий актер стал выступать в хип-хоп-дуэте DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince и был удостоен премии «Грэмми».
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Оказывается, Смит — любитель собирать кубик Рубика и даже может сделать это за 55 секунд.
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Он единственный на данный момент голливудский актер, умудрившийся сняться подряд в восьми фильмах, которые заработали в национальном прокате не менее $ 100 млн каждый.
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Снимаясь в своем первом сериале, Уилл Смит выучил наизусть весь сценарий, каждую реплику не только своего персонажа, но и всех остальных. «Это была моя самая первая роль, и я был очень, очень сосредоточен на том, чтобы добиться успеха. Поэтому я выучил весь сценарий и все остальные реплики», — признался он.
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Со своей женой Джадой Пинкетт Смит актер познакомился на пробах во все тот же сериал «Принц из Беверли-Хиллз», где она прослушивалась на роль его подружки. Роль в итоге досталась Ниа Лонг, но настоящей женой Смита Джада все же стала. Пара воспитывает троих детей, которые пошли по стопам отца.
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Когда Джеймс Корден (английский актер, телеведущий, сценарист, продюсер и комик) позвал Уилла на свое шоу, он даже не думал, что Смит не только споет под караоке, но и примет приглашение на свадьбу от совершенно незнакомых людей.
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50-летие актер отметил так: на вертолете поднялся над национальным парком «Гранд-Каньон» и бесстрашно прыгнул вниз с тарзанкой. «Ощущения меняются от ужаса до блаженства», — сказал он на камеру, все еще болтаясь на страховочном канате.
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Он произносит фразу «О, черт возьми, нет!» практически во всех своих фильмах.
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Актер входил в состав жюри Каннского кинофестиваля 2017 года.
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В фильме «День независимости», где Уилл Смит снялся в роли капитана Стивена Хиллера, есть один секрет. Оказывается, воплощая главного персонажа, актер опирался на игру Харрисона Форда в ленте «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда» и других продолжениях блокбастера.
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Журнал People включил его в список 50 самых красивых людей в мире.
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Актеру дали прозвище Мистер Июль за то, что почти все крупные блокбастеры с его участием выходят именно в этом месяце.
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Уилл Смит попал в Книгу рекордов Гиннесса, совершив максимальное количество публичных выступлений в течение 12 часов.
Бонус: американский певец и танцор Джейсон Деруло выбил Уиллу Смиту клюшкой для гольфа передние зубы. Однако это был розыгрыш для фанатов.
А кто ваш любимый актер и почему?