15+ фактов об Уилле Смите, от которых наша челюсть упала на колени

В подростковом возрасте будущий актер стал выступать в хип-хоп-дуэте DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince и был удостоен премии «Грэмми».

Оказывается, Смит — любитель собирать кубик Рубика и даже может сделать это за 55 секунд.

Он единственный на данный момент голливудский актер, умудрившийся сняться подряд в восьми фильмах, которые заработали в национальном прокате не менее $ 100 млн каждый.

Снимаясь в своем первом сериале, Уилл Смит выучил наизусть весь сценарий, каждую реплику не только своего персонажа, но и всех остальных. «Это была моя самая первая роль, и я был очень, очень сосредоточен на том, чтобы добиться успеха. Поэтому я выучил весь сценарий и все остальные реплики», — признался он.

Со своей женой Джадой Пинкетт Смит актер познакомился на пробах во все тот же сериал «Принц из Беверли-Хиллз», где она прослушивалась на роль его подружки. Роль в итоге досталась Ниа Лонг, но настоящей женой Смита Джада все же стала. Пара воспитывает троих детей, которые пошли по стопам отца.

Когда Джеймс Корден (английский актер, телеведущий, сценарист, продюсер и комик) позвал Уилла на свое шоу, он даже не думал, что Смит не только споет под караоке, но и примет приглашение на свадьбу от совершенно незнакомых людей.