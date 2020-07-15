15+ фактов об азиатских бьюти-продуктах, которым долго не было аналога на европейском рынке
Корейская косметика ворвалась в жизнь модниц всего мира. Вряд ли сейчас есть девушки, которые ничего не слышали о патчах для кожи вокруг глаз или BB-креме, а ведь все это — разработки корейских косметических лабораторий. Сама тысячелетняя восточная история культивировала в азиатах бережное отношение к своему внешнему виду, и неудивительно, что в Южной Корее настоящий бум на процедуры по уходу за собой. А в бонусе вас ждет кое-что полезное.
Нам в AdMe.ru стало интересно, так ли эта косметика чудодейственна, как рекламируют, и мы решили разобраться в этом вопросе.
- Несмотря на то что в составе корейской косметики множество редких ингредиентов и сам процесс изготовления довольно трудоемкий, цена продукта остается в рамках бюджета обычного покупателя. Это возможно благодаря тому, что косметические предприятия финансируются из государственного бюджета. Также за качеством получаемой продукции неусыпно следят всевозможные государственные органы надзора.
- Корейская косметика нацелена не на декоративную часть, скрывающую недостатки, а на их устранение.
- В составе косметических средств есть весьма экстравагантные ингредиенты, такие как ослиное молоко, свиной коллаген, ласточкино гнездо, муцин улитки, змеиный яд, коконы шелкопряда, золото и крокодиловый жир. Правда, похоже на состав какого-то волшебного зелья?
- Именно с Кореи началось повальное использование гидрогелевых патчей для глаз. И не только для глаз. Оказывается, есть патчи для шеи и даже для ягодиц.
- Корейские красавицы умываются маслом. Да-да, гидрофильное масло используется для очищения кожи. А также убирают черные точки при помощи салфеток.
- В Южной Корее широко используются маски для лица и губ. Особенной популярностью пользуются ночные маски. Их эффективность обуславливается тем, что такие маски содержат в себе более высокую концентрацию действующих компонентов.
Через 5 минут после использования.
- Еще одно нововведение от корейцев: любую косметическую линейку можно купить в миниатюрном наборе, где будут представлены все средства в небольшой упаковке и с низкой стоимостью. Очень удобно для тех, кто хочет подобрать для себя косметику и не переплатить, если что-то пойдет не так.
- Почти во всех средствах по уходу присутствует отбеливающий компонент — ниацинамид.
- Корейские дизайнеры неустанно работают над новыми идеями упаковки. Чего тут только нет: и фигурки зверей, и конфеты, и фрукты. Главное, чтобы было кавайно (в переводе с японского — «мило»).
- Корейская косметика ориентирована и на мужчин. Есть мужские линии для ухода за кожей и волосами, и корейцы активно их используют. Но в основном она универсальна и подходит как для мужчин, так и для женщин одновременно.
- Чтобы предотвратить всевозможные проблемы с внешностью, азиатская бьюти-индустрия предлагает 10-ступенчатый уход за кожей лица: очищение, тонизирование, питание, увлажнение и защита. Каждый из этих этапов разбит на 2 шага. И каждый шаг подразумевает использование того или иного средства. Такой комплексный подход приносит свои плоды уже после 14 дней применения.
- Благодаря огромному выбору есть возможность подобрать косметику именно под себя, сочетая разнообразные сыворотки, эмульсии, маски и т. д.
- Уникальная компания Skin Food, девиз которой — «Вкусная косметика из вкусной еды!», в своей продукции использует настоящие овощи, фрукты и всевозможные питательные ингредиенты, которые не только полезны, но еще и выглядят невероятно соблазнительно.
- Антивозрастная косметика реально работает, и она не имеет бюджетных аналогов.
- Уход за волосами весьма разнообразен: смываемые и несмываемые маски, масла, сыворотки ночные и дневные, филлеры для домашнего ламинирования, эссенции и многочисленные шампуни и кондиционеры.
- Однако, несмотря на очевидные плюсы, есть и минусы. Например, перед применением той или иной линии косметики надо обязательно посоветоваться с косметологом, потому что некоторые компоненты могут вызвать серьезную аллергию.
- Экстракт улиточной слизи (муцин), который широко используют в корейской косметике, еще недостаточно хорошо изучен, и мнения косметологов разделились.
- Азиатская кожа стареет не так, как европейская. Европейки склонны к аллергическим реакциям, обладают чувствительным эпидермисом и склонны к мелкоморщинистому или деформационному типу старения, в то время как для азиаток характерен мускульный тип старения, а значит, их кожа долго сопротивляется морщинам.
Бонус: как быстро привести кожу лица в порядок
- Сделайте пилинг лица, чтобы усилить приток крови к коже.
- Аккуратно, кончиками пальцев вбейте в кожу тонер.
- Воспользуйтесь сывороткой (хорошо подойдут корейские).
- На область под глазами наклейте патчи, а на лицо наденьте тканевую маску, желательно предварительно положить ее в холодильник хотя бы на пару часов. Все это оставьте на лице на 15 минут.
- Нанесите увлажняющий крем.
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