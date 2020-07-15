15+ фактов об азиатских бьюти-продуктах, которым долго не было аналога на европейском рынке

Корейская косметика ворвалась в жизнь модниц всего мира. Вряд ли сейчас есть девушки, которые ничего не слышали о патчах для кожи вокруг глаз или BB-креме, а ведь все это — разработки корейских косметических лабораторий. Сама тысячелетняя восточная история культивировала в азиатах бережное отношение к своему внешнему виду, и неудивительно, что в Южной Корее настоящий бум на процедуры по уходу за собой. А в бонусе вас ждет кое-что полезное.