15 странных правил, которым должна была следовать настоящая леди XIX века

Даже обычная послеобеденная прогулка для настоящей леди содержала ряд условностей. Не рекомендовалось гулять без сопровождающего, коим могли быть пожилая дама или джентльмен: муж или родственник. Во время променада нельзя было смотреть по сторонам, а если по другую сторону дороги шел знакомый человек, необходимо было сделать вид, что он не узнан. Воспитанная леди во время прогулки мало говорила и двигалась не спеша, держа в руке зонтик. И ни в коем случае не приподнимала юбки, даже если перед ней была грязная лужа. Было распространено мнение, что особа с хорошим вкусом не выйдет на улицу, если там дождь и грязь. Джейн Остин в «Гордости и предубеждении» описала сцену, как ее героиня Элизабет Беннет заявляется в поместье с испачканным подолом платья, после чего ее начинают осуждать за то, что она шла пешком по грязной дороге, да еще и в одиночестве.