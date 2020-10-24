15 странных правил, которым должна была следовать настоящая леди XIX века
Когда упоминается XIX век, первым делом на ум приходят утонченные барышни в элегантных нарядах в пол из экранизаций романов Джейн Остин и сестер Бронте. И, несмотря на все условности, их жизнь кажется похожей на сказку, в которой хочется очутиться хотя бы на денек. Однако знаменитые писательницы умолчали о некоторых деталях быта своих героинь, которые поумерят пыл многих, кто восторгается жизнью дам минувшей эпохи.
Мы в AdMe.ru решили пролить свет на беспечные с первого взгляда будни знатных девиц XIX века и поставить точку в вопросе, действительно ли нужна нам машина времени.
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Наряд женщины должен был соответствовать времени суток и обстоятельствам. По утрам следовало носить костюм темного цвета с простым кроем. При этом он должен был быть таким, чтобы в нем не стыдно было появиться перед нежданным гостем. К обеду нужно переодеться в другое платье, а вот к ужину менять наряд было необязательно, но рекомендовалось освежить образ новой деталью: например, надеть еще кружевную накидку. Если планировался выход из дома, важно было помнить, что есть наряд для прогулки, а есть — для поездки в экипаже. Боже упаси пойти пешком в шляпке, которая предназначена для кареты.
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Категорически не следовало сочетать в костюме красный цвет с зеленым или розовый с желтым, иначе можно было прослыть обладательницей дурного вкуса. Отсутствие дорогих украшений считалось гораздо меньшим злом, чем фальшивые драгоценности. Собираясь на бал, за неимением дорогих безделушек молодые девушки могли украсить свой наряд свежими цветами.
- Полным леди рекомендовалось избегать пестрых нарядов и отдавать предпочтение коричневым и черным платьям. Хелен Джеймсон в своем трактате, посвященном женской красоте, беспощадно высказывается о тучных женщинах в корсете, сравнивая их с мешком для приготовления пудинга. Но она не только критикует, но и дает советы, как избавиться от лишних килограммов: отказаться от сахара, сливок и... как можно меньше пить воды, потому что она тяжела и ведет к полноте. От свежего хлеба лучше отказаться, а вот поджаренный тост — совсем другое дело, в нем же больше нет воды!
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Фигура, лишенная округлостей, тоже в почете не была. Худощавых женщин называли обидными прозвищами «Чехол для зонтика» и «Обувной шнурок». Но проблема была решаема, по мнению миссис Уокер, автора еще одного трактата для дам. Она советовала своим читательницам, мечтающим обрести формы, полностью забыть о какой-либо активности, занять лежачее положение в уединенном прохладном месте, где «ничто не напугает и не удивит». Спать следовало не менее 10 часов, а все остальное время проводить как можно пассивнее, даже говорить не рекомендовалось. А вот пищу следовало принимать как можно чаще и в больших количествах.
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Авторы руководства по этикету тех времен сообщают, что даже самая красивая женщина с утонченными чертами лица и роскошными волосами выглядит убого, если кожа лица у нее тусклая и покрыта пятнами. И наоборот, заурядная девушка с гладкой, здоровой кожей будет считаться завидной невестой. Потому дамы были крайне обеспокоены состоянием своей кожи.
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Во все времена женщины не брезговали всевозможными средствами для красоты. В XIX веке было немало диковинных процедур, например сырое мясо для свежего цвета кожи. Владимир Одоевский в своем романе «Княжна Мими» описывает, как главная героиня привязывала на ночь к щекам сырые котлеты.
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Умываться следовало водой, в которой варилась перловая крупа, и сывороткой. Особая роль в образе женщины отводилась рукам. Кисти рук отмачивали в огуречном рассоле, а еще красавицы прошлого не стеснялись нарисовать на запястьях синим пигментом вены, имитируя голубую кровь, чтобы намекнуть окружающим о своем аристократическом происхождении. Или чтобы приукрасить действительность.
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Любая воспитанная девушка должна была уметь краснеть, если при ней затрагивалась щекотливая тема, и падать в обморок от внезапных новостей, что было несложно из-за регулярного ношения затянутого корсета.
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Неоднократно переиздаваемое в Санкт-Петербурге в XIX — начале XX века руководство по этикету «Хороший тон» гласит, что воспитанная особа не будет употреблять в своей речи слова «зажилить», «кочевряжиться», «юлить», «кислятина», «отправиться на боковую», «адмиральский час», «сожительница». Также нельзя было позволять себе эмоциональные восклицания типа «О, боже!», «Ах, матушка!», «Вот так!».
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Девушка с хорошим воспитанием никогда не стала бы извиняться, если она испортила какую-нибудь вещь, находясь в гостях. Она должна была сделать вид, что ничего не произошло. Хозяйке дома также следовало проигнорировать случившееся. Говорить «ничего страшного» было не принято, потому что эта фраза считалась признаком невоспитанности.
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Даже обычная послеобеденная прогулка для настоящей леди содержала ряд условностей. Не рекомендовалось гулять без сопровождающего, коим могли быть пожилая дама или джентльмен: муж или родственник. Во время променада нельзя было смотреть по сторонам, а если по другую сторону дороги шел знакомый человек, необходимо было сделать вид, что он не узнан. Воспитанная леди во время прогулки мало говорила и двигалась не спеша, держа в руке зонтик. И ни в коем случае не приподнимала юбки, даже если перед ней была грязная лужа. Было распространено мнение, что особа с хорошим вкусом не выйдет на улицу, если там дождь и грязь. Джейн Остин в «Гордости и предубеждении» описала сцену, как ее героиня Элизабет Беннет заявляется в поместье с испачканным подолом платья, после чего ее начинают осуждать за то, что она шла пешком по грязной дороге, да еще и в одиночестве.
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Конечно же, добропорядочная дама не могла на отдыхе прилюдно поплескаться в море. Чтобы порадовать себя плаванием, она использовала специальную купальную машину, которая представляла из себя деревянную кабинку на колесиках с дверцами с двух противоположных сторон. Через одну дверь она заходила, переодевалась, после чего работники пляжа спускали машину на воду. Затем купальщица выбиралась из противоположной двери и плавала в море, скрытая от любопытных глаз на берегу.
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Все имущество девушки при вступлении в брак переходило в собственность мужа. Однако супруг брал обязательство снабжать жену деньгами «на булавки», под которыми подразумевались наряды и приятные мелочи. Чаще всего жена делала покупки в кредит, который муж обязан был уплатить в конце года. Бывало и так, что джентльмены сокрушались, узнав о баснословных тратах своих благоверных, но по понятиям чести возвращали долг до копейки. Именно так покупала наряды героиня романа Гюстава Флобера «Госпожа Бовари», вгоняя мужа в банкротство.
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Если женщина была беременна, ей ни в коем случае не следовало упоминать в обществе о своем интересном положении. Ношение корсета тоже никто не отменял. Когда скрывать беременность представлялось менее возможным, будущая мама должна была сообщить знакомым, что на какое-то время хочет уединиться, после чего сидеть все время дома. Там и рожала.
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Сразу после родов женщинам полагалось несколько дней провести в постели. Существовал сборник советов молодым женам, в котором новоиспеченной матери рекомендовалось 9 дней лежать на спине, а на 10-й ненадолго принять сидячее положение. И только через пару недель переместиться из спальни в гостиную.
Какие правила барышень XIX века вас поразили? Хотели ли бы вы вернуть какие-то из них?