15 фактов о жизни женщин Древнего Рима, по которым можно снимать новые «Игры престолов»
Женщинам в Древнем Риме было нелегко. У них было мало прав и свобод. И тем не менее они находили способы стать независимыми и уважаемыми. Кто-то занимался бизнесом, другие добивались юридической независимости благодаря пополнению населения государства, а самые отважные и вовсе выбирали путь воительницы.
Мы в AdMe.ru любим культуру во всех ее проявлениях. Давайте вместе окунемся в атмосферу Древнего Рима и узнаем побольше о жизни женщин того времени.
- В Древнем Риме единственными женщинами, которые имели реальную власть и влияние, были весталки. Ими становились только юные девушки, и они должны были на 30 лет отказаться от любых отношений с мужчинами. Они должны были поддерживать священный огонь в храмах Весты — богини домашнего очага. Девушки полностью освобождались от стандартных социальных обязательств, а также необходимости выходить замуж и рожать детей. И некоторые из них действительно могли влиять на принятие важных государственных решений.
- Знатным женщинам не разрешалось ходить по улице без сопровождения. У простых женщин было больше свободы в этом плане, потому что им приходилось работать. Либо трудиться на ферме, либо выбрать профессию в городе — стать акушеркой, парикмахером, парфюмером, швеей, официанткой, поваром, танцовщицей, артисткой или жонглером.
- Женщины высокого сословия управляли большим и сложным домашним хозяйством. Поскольку богатые пары часто владели несколькими домами и загородными поместьями с десятками или даже сотнями рабов, некоторые из которых были образованными и высококвалифицированными, эта ответственность была эквивалентна управлению небольшой корпорацией.
- В начале нашей эры уровень рождаемости среди аристократии снизился до такой степени, что первый римский император Август принял ряд законов, направленных на его повышение, включая особые почести для женщин, родивших не менее 3 детей. При этом такая мать получала законное право на определенные привилегии и была освобождена от опеки мужчины (если в ее роду не осталось мужчин).
- Детские игрушки в то время были не редкостью, а наоборот, активно пользовались спросом. В основном они были сделаны из дерева, но были игрушки и из глины и даже слоновой кости. У девочек, кстати, были свои аналоги современной куклы Барби, как на фото выше. Позже, когда девушка выходила замуж, она посвящала свою куклу богиням Диане и Венере.
- Знатные девушки выходили замуж с 12 лет, в то время как женщины из низших классов с большей вероятностью выходили замуж в подростковом возрасте. Однако браки в таком юном возрасте были скорее исключением, так как отцы семейства предпочитали, чтобы их дети больше времени уделяли образованию.
- Римские девочки получали начальное образование наравне с мальчиками. Позже они могли продолжить обучение дома. Некоторые женщины высшего сословия ничем не уступали мужчинам в знании литературы, геометрии, риторики, музыкальных искусств и философии.
- Древние римлянки все же занимались спортом, хотя это не всегда приветствовалось, и потому часто носили своеобразное бикини.
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Римлянки тщательно следили за собой: наносили макияж, красили волосы, использовали разнообразные масла и мази для кожи, делали депиляцию и даже носили парики. А духи были чуть ли не самым важным элементом ухода за собой. Часто они скрывали неприятный запах после нанесения определенных мазей на кожу (в их состав могли входить навоз, уксус, сера, желчь и пр.). Также духи считались лечебными.
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В качестве контрацептива женщины использовали траву под названием сильфиум. Трава была настолько популярна, что римляне полностью уничтожили ее к концу I в.
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У девочек не было собственных имен. Имя давалось такое же, как у семейства, в котором она родилась (Юлии — Юлиана, Клавдии — Клавдия). Если же в роду было несколько дочерей, к их именам добавляли порядковые преномены: Секунда (Вторая), Терция (Третья) и т. д.
- В большинстве случаев женщины попадали на арену так же, как и мужчины, — попав в плен и став рабыней. Однако первыми женщинами-гладиаторами были не пленные, а свободные девушки Рима из привилегированных сословий. Знатные дочери сенаторов и состоятельных горожан по собственной воле, в поисках острых ощущений и славы, выходили на арену и сражались в постановочных и настоящих боях.
- Смешанные поединки, между разнополыми гладиаторами, не допускались.
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Желающих проявить свою отвагу было столь много, что в 11 году н. э. был издан указ, устанавливавший возрастной ценз. С тех пор право выходить на арену получали только те девушки, которые достигли 20-летия.
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Мужчины-гладиаторы, заработавшие себе свободу, жили обычной жизнью со своими семьями. Если они были военнопленными, многие из них возвращались домой. А вот женщины-гладиаторы становились позором для своих семей и по сути социальными изгоями, которые ушли с «брачного рынка».
А вы бы хотели на день стать древней римлянкой? Какой факт вам показался самым странным или шокирующим?