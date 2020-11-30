15 фактов о жизни женщин Древнего Рима, по которым можно снимать новые «Игры престолов»

Древние римлянки все же занимались спортом, хотя это не всегда приветствовалось, и потому часто носили своеобразное бикини.

Римлянки тщательно следили за собой: наносили макияж, красили волосы, использовали разнообразные масла и мази для кожи, делали депиляцию и даже носили парики. А духи были чуть ли не самым важным элементом ухода за собой. Часто они скрывали неприятный запах после нанесения определенных мазей на кожу (в их состав могли входить навоз, уксус, сера, желчь и пр.). Также духи считались лечебными.

В качестве контрацептива женщины использовали траву под названием сильфиум. Трава была настолько популярна, что римляне полностью уничтожили ее к концу I в.