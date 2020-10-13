15+ фактов о жизни в Австрии, которые вызывают у приезжих недоумение
Австрия — страна в самом центре Европы, которая не может не притягивать. Со всех уголков планеты она собирает гостей, желающих побывать на знаменитых горнолыжных курортах и прикоснуться к ее богатому историческому и культурному наследию. Местные пейзажи вызывают восторг и дарят вдохновение, а потому те, кто хоть раз его ощутил, непременно сюда возвращаются.
Нам в AdMe.ru стало интересно, чем еще может удивить Австрия. Некоторые факты нас просто поразили. Приготовьтесь узнать самые любопытные из них.
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Одной из визитных карточек столицы является мусоросжигательный завод Шпиттелау. Туристов удивляет внешний вид сооружения: стены украшены разноцветной мозаикой, а золотистые купола весело блестят на солнце. Над дизайном трудился известный австрийский художник Фриденсрайх Хундертвассер. Он был яростным защитником экологии и за проект взялся, только когда убедился, что новый завод в центре Вены не будет приносить вреда окружающей среде.
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Даже зная немецкий язык, вы можете не понимать австрийцев. Если вы попросите на кассе Tüte (с нем. — «пакет». — Прим. AdMe.ru), на вас, скорее всего, косо посмотрят: правильнее будет сказать Sackerl. Хотя в школе австрийцы учат литературный немецкий, диалектов на территории страны более чем достаточно. Кстати, с их помощью местные распознают, из какого города или даже района их собеседник.
Вот что пишет пользователь Afloat: «Австрийский немецкий — головная боль иностранца. Представьте, что вы учите немецкий, и без того трудный язык, выходите на улицу, чтобы наконец заговорить с кем-то, но слышите абсолютно другой язык. 9 австрийских земель, и каждая имеет свой диалект. Иногда они сами не понимают друг друга». © Afloat / «Пикабу»
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Австрийцы не используют покрывала. Если вы заселитесь в номер отеля, наверняка заметите, что на кровати будет аккуратно лежать ничем не накрытое одеяло. В домах австрийцев редко найдешь покрывало, а вот приезжие из стран СНГ часто добавляют его в интерьер.
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Австрийцы прямолинейны. Они не ходят вокруг да около, чтобы дать понять, что их не устраивает. Не удивляйтесь, если, общаясь с представителем нации, услышите нелестные отзывы о своем поведении или внешнем виде. Так проявляется австрийская одержимость честностью, которую приезжим легко спутать с грубостью.
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«Если спрашиваете австрийца „Ну как, это платье меня полнит?“ — будьте готовы к самой горькой правде. Они скажут в лицо все, что думают, без обиняков. Представителям других культур австрийцы кажутся слишком суровыми, но они сами убеждены, что называть вещи своими именами ничуть не зазорно». © Mariana Bernasconi / Quora
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Во время тоста неприлично отводить взгляд. Чокаясь, австрийцы пристально смотрят друг другу в глаза. Считается, что, если не соблюсти это правило, может произойти неудача. Ко всему прочему, уклонение от застольной традиции местные жители воспринимают как проявление неуважения.
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Вы вряд ли найдете австрийца, который не умеет кататься на лыжах. Они учатся этому с самого детства, отправляясь с родителями на горнолыжные курорты. Уже будучи школьниками, обязательно ходят на посвященные этому спорту занятия. Неслучайно именно австрийские горнолыжники обычно получают наибольшее число медалей на чемпионатах мира и Европы. «Покататься на лыжах — удовольствие не из дешевых, поэтому многие австрийцы катаются всего раз или два в год. Тем не менее в лыжном спорте мы хороши и ценим его больше футбола». © Jakob-Manuel Krobath / Quora
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Здороваются здесь по-особенному. Для нас привычно обнимать человека во время приветствия. Жители Австрии в этом плане более раскрепощены: они целуют друг друга в обе щеки. Степень близости при этом значения не имеет. Так поступают и закадычные друзья, и недавние знакомые.
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Если австрийцам предстоит делить кровать, они обязательно позаботятся о том, чтобы каждому досталось отдельное одеяло. Это создает иллюзию личного пространства и служит гарантией, что ночью никто не замерзнет.
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Туристов могут испугать кнопки в австрийских лифтах. Для тех, кто привык видеть на панели только цифры, будет странным обнаружить еще и буквы. Они отправляют пассажиров на крышу, первый этаж или в подвал.
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Билеты в знаменитую Венскую государственную оперу не каждому по карману, но есть обходные пути. В день выступления, за пару часов до начала, желающие могут приобрести билеты на стоячие места. Они не дороже чашки кофе, а впечатлений дарят массу. Помимо самого концерта, посетители могут развлечь себя бесплатной экскурсией по театру. «Помню, очередь за такими билетами была огромная, и мы оказались последними, на кого их хватило. Не передать, каково было наше изумление, когда мы зашли внутрь: там было по-настоящему красиво». © Rohan Jain / Quora
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В австрийских унитазах есть полочка. Прежде чем отправиться в канализацию, бывшее содержимое кишечника задерживается на поверхности ступени, расположенной внутри. Так люди могут самостоятельно проверить, все ли в порядке с их здоровьем, или взять образцы стула, чтобы отдать их на анализ.
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Жители страны не медлят, покупая продукты на кассе. Находясь в супермаркетах, они стараются как можно быстрее сложить оплаченные товары в пакеты. Негласное правило ускоряет процесс обслуживания и помогает не тратить время человека, который стоит позади.
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В стране есть налог на собак. Его размер одинаков для всех владельцев четвероногих друзей и не зависит от породы. Налоговую ставку каждый город устанавливает самостоятельно, но в среднем в год хозяева платят € 72 за первую собаку и € 105 — за каждую последующую. Тех, кто не соблюдает правило, могут оштрафовать на крупную сумму.
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В Вене очень развито городское огородничество. Гуляя по улицам, легко наткнуться на деревянные кадки с землей. В них местные жители выращивают цветы, овощи или зелень для собственного стола. Эта территория является общей, как и ответственность за растения. Огородники приходят на рабочие встречи, где решают, кто проследит за чистотой, какое мероприятие провести и что высаживать.
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Австрийцы могут учиться в университете всю жизнь. Благодаря тому, что учеба в университетах бесплатна, их посещают все желающие и в любом возрасте. Вашим однокурсником запросто может оказаться чей-то дедушка, решивший освежить знания или приобрести новые.
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В некоторых странах подолгу смотреть на незнакомого человека считается проявлением дурного воспитания, но здесь все иначе. Местные с нескрываемым интересом разглядывают незнакомцев в общественном транспорте или на улице. Это не означает, что объект внимания выглядит странно, наоборот, так австрийцы могут выражать свое одобрение. «Если ты чувствуешь стыд за то, что без причины пялишься на людей в метро, значит ты прожил в Вене еще недостаточно долго». © toffmon / Reddit
Какие удивительные факты об Австрии известны вам?