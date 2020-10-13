15+ фактов о жизни в Австрии, которые вызывают у приезжих недоумение

Одной из визитных карточек столицы является мусоросжигательный завод Шпиттелау. Туристов удивляет внешний вид сооружения: стены украшены разноцветной мозаикой, а золотистые купола весело блестят на солнце. Над дизайном трудился известный австрийский художник Фриденсрайх Хундертвассер. Он был яростным защитником экологии и за проект взялся , только когда убедился, что новый завод в центре Вены не будет приносить вреда окружающей среде.

Даже зная немецкий язык, вы можете не понимать австрийцев. Если вы попросите на кассе Tüte (с нем. — «пакет». — Прим. AdMe.ru), на вас, скорее всего, косо посмотрят: правильнее будет сказать Sackerl. Хотя в школе австрийцы учат литературный немецкий, диалектов на территории страны более чем достаточно. Кстати, с их помощью местные распознают, из какого города или даже района их собеседник.

Вот что пишет пользователь Afloat: «Австрийский немецкий — головная боль иностранца. Представьте, что вы учите немецкий, и без того трудный язык, выходите на улицу, чтобы наконец заговорить с кем-то, но слышите абсолютно другой язык. 9 австрийских земель, и каждая имеет свой диалект. Иногда они сами не понимают друг друга». © Afloat / «Пикабу»