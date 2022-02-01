15+ фактов о жизни слуг, которая вовсе не была такой романтичной, как в книгах и сериалах

Во многих фильмах и сериалах о прошлом состоятельных героев сопровождает целый рой слуг. Они, как винтики большого механизма, обеспечивают быт хозяев. Благодаря кино мы привыкли считать, что работа горничных легка и временами даже романтична: они помогают барышням одеться и подают блюда к столу, а в оставшееся время сплетничают на кухне и устраивают личную жизнь.

На самом деле жизнь слуг не была похожа на сказку, а круг обязанностей ограничивался разве что фантазией хозяина. Мы в AdMe.ru решили развеять некоторые мифы и предоставить факты, которые расскажут о жизни этих людей без прикрас.

Мода держать много слуг пришлась на конец XIX века. Промышленная революция способствовала обогащению населения, средний класс получил возможность нанимать личных поваров, горничных и другую прислугу. Тысячи молодых людей оставили деревню и рванули в города — обслуживать новую аристократию.

века. Промышленная революция способствовала обогащению населения, средний класс получил возможность нанимать личных поваров, горничных и другую прислугу. Тысячи молодых людей оставили деревню и рванули в города — обслуживать новую аристократию. Британская перепись 1891 года показала, что в услужении на тот момент работали около 1,3 млн девочек и женщин. На службу они поступали, как правило, после окончания начальной школы, в 10–13 лет.

Для каждой должности были свои требования и ограничения. Например, в горничные брали только незамужних девушек. Ожидалось, что младшие слуги, например лакеи, тоже будут оставаться холостыми. Но даже работники высокого ранга, к примеру дворецкие, вынуждены были увольняться, если хотели связать себя узами брака и завести детей.

Жили слуги в очень скромных условиях. Даже в больших особняках им выделялись огромные комнаты, где они обитали все вместе, часто без кроватей, туалета и ванной. В небогатых домах ситуация была еще хуже: персоналу отводили место в сырых подвалах и на неотапливаемых чердаках.

В богатых домах прислуга пользовалась тайными переходами и отдельными лестницами. Считалось, что так нужно ограждать высокопоставленных особ от встречи с низшим классом.

Понятия личного пространства у слуг вообще не было. Хозяйка, хозяин или управляющий могли в любой момент осмотреть комод работника, чтобы убедиться, что он не держит там ничего запрещенного.

Оказывается, за столом прислуживали в перчатках не из-за соображений гигиены, а чтобы господа не видели грязных рук своих служащих.

Рабочий день начинался очень рано: посудомойщики разжигали на кухне огонь, горничные готовились к выполнению своих обязанностей. В 6:30 лакей открывал ставни в основных комнатах и ​​разносил угли по помещениям. Пока семья и гости завтракали, горничные проветривали спальни.

Питались служащие остатками еды на кухне. Работали они по 17 часов в день, а свой единственный выходной (если он был) проводили в церкви.

В XVIII веке, чтобы вызвать слугу, нужно было нажать звоночек или крикнуть. Это означало, что обслуживающий персонал постоянно должен был находиться неподалеку. Поэтому неотъемлемой частью жизни прислуги являлись неудобные стулья в коридоре. При этом нарочно выбирались очень жесткие, чтобы работники не засыпали на посту. С возникновением сонетки — колокольчика на шнурке — жизнь слуг упростилась: появилась возможность уходить от хозяев немного дальше.

Благодаря многочисленным сериалам у многих людей сложилось впечатление, что прислуга занималась довольно простыми делами: затягивала барыням корсеты, помогала расчесаться, смахивала пыль с антиквариата. В реальности же у слуг была тяжелая работа, а в их обязанности входили и не самые приятные процедуры. Например, горничные стригли хозяевам ногти и выносили ночные горшки.

У работников была униформа. Женщины носили, как правило, чепцы, под которые полностью убирали волосы, и белые фартуки. Мужчины — белые рубашки и темные костюмы. Ожидалось, что в дополнение к форме у слуг должны быть одинаковые прически.

Любопытно, что прислуга могла выглядеть более торжественно, чем хозяева. Вполне можно было наблюдать картину, как облаченный во фрак дворецкий обслуживает господ в более фривольных нарядах.

Читая книги того времени, мы постоянно сталкиваемся с одними и теми же именами обслуживающего персонала. Например, кухарку часто зовут Мэри, а садовника — Джон. Оказывается, имена слуги получали вместе с должностью. Если предыдущего лакея звали, к примеру, Джеймс, хозяева называли так и нового. Служанки же часто получали имя Сара.

Быт обслуживающего персонала окружен множеством мифов. В популярном сериале «Аббатство Даунтон» в одной из серий показан бал для слуг, где прислуга танцует и отдыхает вместе с господами. Такие балы действительно устраивали в некоторых британских домах. Однако, как правило, посещали их только слуги, а хозяева и гости могли мимоходом заглянуть на огонек, если хотели.

Еще один распространенный миф — наличие бессменного верного слуги, который остается возле хозяина чуть ли не на всю жизнь. На самом деле даже в больших домах была текучка: работники то приходили, то уходили. Есть данные о работодателе, который за 32 года сменил 34 горничных.

У прислуги существовала своя иерархия. В первую очередь она определяла место за столом. Старшие слуги обладали большой властью, поэтому когда дворецкий откладывал вилку, все остальные тоже должны были перестать есть. Так что всем приходилось учиться быстро справляться с трапезой.

Работники имели возможность подняться по карьерной лестнице. Мужчина мог пройти путь от слуги до камердинера, а затем до дворецкого или даже стюарда. Женщина могла, начав с должности посудомойки, стать кухаркой. Как правило, у управляющих имением были свои собственные слуги.

Несмотря на текучку и другие сложности, порой отношения личного слуги и хозяина действительно становились очень близкими. К примеру, широко известен Абдул Карим, который прислуживал королеве Виктории.