15+ фактов о жизни британской королевской семьи, в которые сложно поверить

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Стать частью британской королевской семьи хотели бы многие. Внимание всего мира, множество слуг, драгоценности, дворцы и прочие радости аристократов — разве не сказка? Однако все забывают, что находиться на виду у миллионов людей и постоянно держать марку бывает невероятно сложно. Жизнь королевских особ подчиняется регламенту и наполнена порой действительно странными требованиями, которые они непременно должны выполнять.