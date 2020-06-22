15+ фактов о жизни британской королевской семьи, в которые сложно поверить
Стать частью британской королевской семьи хотели бы многие. Внимание всего мира, множество слуг, драгоценности, дворцы и прочие радости аристократов — разве не сказка? Однако все забывают, что находиться на виду у миллионов людей и постоянно держать марку бывает невероятно сложно. Жизнь королевских особ подчиняется регламенту и наполнена порой действительно странными требованиями, которые они непременно должны выполнять.
Мы в AdMe.ru решили предоставить вам уникальные факты из жизни британской аристократии, и нам стало ясно, что мы еще многого не знаем.
- Принцесса Диана должна была сыграть главную роль во 2-й части «Телохранителя» с Кевином Костнером. Планировалась сцена поцелуя, но сам фильм так и не вышел из-за трагической смерти леди Ди в 1997 году в автокатастрофе в Париже. По сюжету романтические отношения между главными героями завязываются, когда телохранителю поручают оберегать принцессу от папарацци.
- В поездках Елизавету II и ее сына Чарльза сопровождает врач Британского королевского флота, обязательно имеющий с собой запас их крови. Эта мера необходима для экстренного переливания в случае чрезвычайной ситуации.
- Моллюски, крабы, омары, креветки, а также чеснок находятся под запретом в Букингемском дворце, так как морские обитатели аллергенны, а чеснок имеет неприятный запах. Однако этого правила сейчас придерживается только королева.
- Шесть воронов (и один запасной) всегда должны обитать в лондонском Тауэре. По однйо из версий, это правило соблюдается, поскольку предсказание королевского придворного астролога-монаха Карла II (1630–1685) гласит: «Если вороны покинут Тауэр, королевство падет». После знаменитого пожара 1666 года почти все птицы были истреблены, но благодаря пророчеству воронов оставили на попечении короны. Они считаются частью королевской семьи, у них есть слуги и специальный смотритель воронов, которого выбирают из 38 членов церемониальной йоменской стражи Тауэра («бифитеров»). Кроме того, птицы официально зачислены в ряды королевской армии.
- Задолго до того, как стать частью королевской семьи, Кейт Миддлтон вместе с семьей жила в Аммане, Иордания. Отец будущей герцогини Майкл Миддлтон работал менеджером British Airways и по долгу службы оказался на Ближнем Востоке. Тогда Кейт было 2 года, но она уже ходила в садик и помимо английского изучала арабский язык. Прожили Миддлтоны в Иордании почти 3 года.
- Во время открытия новой сессии парламента королева должна взять заложника — одного из членов парламента, который будет находиться под охраной персонала Букингемского дворца на протяжении всей церемонии. Эта традиция появилась из-за того, что раньше монархи и парламент, мягко говоря, не ладили. Сейчас все мирно, однако никто ничего менять не собирается.
- Королева Елизавета II, в то время 21-летняя принцесса Елизавета, 20 ноября 1947 года вышла замуж за принца Филиппа в свадебном платье, которое было куплено по талонам. Она специально не воспользовалась своими возможностями, так как в послевоенное время вся страна медленно выбиралась из руин.
- Корона Елизаветы ll есть не что иное, как диадема короля Георга IV, созданная в 1820 году по просьбе самого короля. Она украшена 1 333 бриллиантами общим весом 320 карат (64 г), в число которых входит 4-каратный желтый бриллиант. Вдоль основания расположены 2 нитки жемчуга. Первоначально верхняя нить имела 86 жемчужин, а нижняя — 94, но в 1902 году число перлов было изменено на 81 и 88.
- Что бы избежать конфуза в ветреную погоду, все подолы юбок королевы Елизаветы II отягощены небольшими грузами
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Королева стала первым монархом в истории, который отправил электронное письмо, сделав это еще в 1976 году.
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Изначально принцев Уильяма и Гарри должны были звать Артур и Альберт, как хотел того их отец Чарльз, однако Леди Диана настояла на Уильяме и Гарри, правда Артур и Альберт — вторые имена принцев.
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Королева Елизаветы II крестная мама для 30 венценосных крестников и это не предел.
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Кейт Миддлтон является родственницей Джорджу Вашингтону.
- На Рождество в королевской семье принято дарить забавные подарки. Например, Меган Маркл вручила королеве игрушечного поющего хомячка. Но помимо веселья королевская чета — Елизавета II и принц Филипп — должны помнить о своем долге. Они отправляют около 750 рождественских открыток главам государств, ведущим политикам, лидерам Содружества и членам семьи.
- До и после рождественского ужина все члены королевской семьи должны взвеситься. Эту давнюю традицию ввел король Эдуард VII примерно в 1900 году. Он очень беспокоился, что кто-нибудь уйдет голодным после роскошного приема.
- Королева вправе распустить действующий парламент как в Британии, так и в Австралии и Канаде.
- Принцесса Диана устроила своему сыну, принцу Уильяму, невероятный сюрприз на 13-летие. Так как мальчик был влюблен в супермодель Синди Кроуфорд, она пригласила ее на праздничное чаепитие.
- Самыми необычными титулами, которые носит Елизавета II, являются герцог Ланканстерский и герцог Нормандский.
Фото на превью Dave Benett / Getty Images