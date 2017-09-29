15 причин, по которым японцем быть невероятно сложно

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Несмотря на обилие красок и анимации в повседневной жизни японцев, этот народ живет в сумасшедшем ритме, который не каждый сможет выдержать. AdMe.ru узнал о различиях с другими странами и о современной жизни японцев, которая оказалась совсем не такой простой, как мы привыкли представлять.

1. Учебный год начинается в апреле

В Японии учебный год начинается в апреле и разделен на триместры . Каждый год классы формируются по-новому, и ребенку постоянно приходится знакомиться с новым коллективом. Это учит детей не зацикливаться на одних и тех же людях, а уметь находить язык с разными сверстниками.

2. Снеговиков лепят из двух шаров

В Японии снеговиков принято лепить из двух шаров, а не из трех, как в остальном мире.

3. Японские «куранты» звонят 108 раз

Согласно учению Будды, у человека 108 плотских желаний, и очиститься от них можно в новогоднюю ночь. В полночь 31 декабря в буддийских храмах колокола начинают неторопливо звонить 108 раз, освобождая каждого человека от прежних неудач и грехов.

4. Полковник Сандерс как символ Рождества

Полковник Сандерс — один из главных символов Рождества в Японии. В сочельник японцы любят всей семьей сходить в KFC и съесть большую порцию куриных крылышек. Эти рестораны так популярны в течение предновогоднего сезона, что места в них бронирутся за несколько месяцев вперед.

5. Вместо подписи — печать

Вместо подписи в Японии ставят специальную именную печать ( ханко ), которую можно купить в любом магазине. Такая печать есть у каждого японца, и пользуются ей много раз в день.

6. Застольные манеры сведут с ума любого иностранца

Японский этикет достаточно сложный, здесь много чего нельзя: передвигать посуду, класть надкушенные кусочки еды, протыкать палочками еду, наливать самому себе и многое другое. Зато можно чавкать при поедании лапши: так вы покажете, что угощение вам понравилось. Японцы постоянно говорят о еде и о том, какой вкусной она оказалась. Поужинать и не произнести несколько раз «oishii» (вкусно) очень невежливо — японцы любят повторения, особенно когда это делают девочки (это считается невероятно милым).

7. Мужчины всегда вперед

В Японии всегда здороваются сначала с мужчинами и обслуживают их в первую очередь. В ресторане заказ примут сперва у мужчины, и ему первому принесут напиток.

8. Поцелуй — это экзотика

В Японии поцелуй — лишь элемент эротических отношений. Поцелуй в понимании японцев ничего не выражает — ни симпатии, ни уважения, ни горя, ни сочувствия.

9. Хикикомори

7 % мужского населения Японии — хикикомори. Этот японский термин обозначает людей, отказывающихся от социальной жизни, стремящихся к крайней степени изоляции. Такие люди зачастую не имеют работы и живут на иждивении у родственников. Некоторые хикикомори пребывают в изоляции несколько лет подряд, а в редких случаях — десятки лет.

10. Улицы не имеют названий, только цифры

При обозначении места идет описание от большего к меньшему: префектура, город, район, квартал, дом, квартира. Первые три значения называются, последние три — нумеруются. Номера «разбросаны» по кварталу, поэтому найти нужный дом бывает достаточно трудно. Также в японском языке у месяцев нет названий: они обозначаются порядковыми номерами.

11. В Японии можно усыновить совершеннолетнего человека

В Японии все делается во благо семьи и до сих пор считается важным передать свою фамилию следующему поколению, поэтому вполне уместен вариант усыновления совершеннолетнего человека . Можно усыновить даже мужа дочери, или наоборот: муж дочери может усыновить родителей. В таком случае наследство поделится на большее количество человек и придется платить меньше налогов.

12. В одной ванне моется вся семья

В современных квартирах установлены только душевые кабины. Ванны есть в загородных домах, и принимать их — большая роскошь, потому что вода стоит очень дорого. Японцы принимают ванну для расслабления, и все члены семьи предварительно моются под душем, поэтому вода в ванне остается чистой.

13. Лежащие на улицах пьяные японцы никого не смущают

Японцы не отличаются стойкостью к алкоголю из-за дефицита в организме фермента, обеспечивающего расщепление алкоголя. Поэтому часто можно увидеть спящего японца на улице. В японских ресторанах можно оставлять бутылку с недопитым алкоголем под своей фамилией, которая будет храниться до следующего посещения. Некоторые японцы могут располагать уже оплаченными запасами спиртного сразу в нескольких заведениях.

14. Трудоголизм японцев непонятен никому, кроме японцев

В Японии не поощряется частая смена работы. В идеале служащий должен прийти в компанию совсем молодым и проработать в ней всю жизнь. Коллеги становятся ближе семьи, потому что работают японцы по 12–15 часов ежедневно. Зачастую работник стесняется встать и уйти, если его коллеги еще работают. В японском языке даже есть специальный термин, обозначающий смерть от переутомления — кароси .

15. Умение прятать страдания за улыбкой

Туристов вводит в заблуждение улыбчивость японцев. В Японии высокий уровень самоубийств (основная причина — потеря работы) и много одиноких людей. Но японцы считают, что человек должен уметь прятать страдание за улыбкой. Есть даже поговорка — «улыбайся, пока страдаешь внутри». С юных лет японцев учат не нарушать социальную гармонию своим настроением.