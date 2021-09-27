15+ фактов о Томми Хилфигере — дизайнере, который начал бизнес со $ 150 в кармане, а стал настоящим модным гигантом

Модному дому Tommy Hilfiger в 2021 году исполнилось 36 лет. Компания, логотип которой стал заветным «модным флажком» для многих поклонников марки, получила широкую известность благодаря удачному маркетинговому ходу. Но конечно, без таланта дизайнера не случилось бы такой всеобщей любви к бренду, которую разделяют и знаменитости, и обычные люди.

Нам в AdMe.ru любопытно, как пришел к успеху дизайнер, который очень хотел создавать одежду, но не имел за плечами ни образования, ни денег, ни связей.

В семье будущего модельера было 9 детей, не слишком много денег и еще меньше перспектив. Мама работала медсестрой, отец трудился часовщиком, а Томми ходил в обычную школу и не выделялся среди сверстников. Кроме того, ему приходилось даже прикладывать усилия для того, чтобы быть таким же, как все. Он страдал дислексией и был настолько худым, что подкладывал в карманы небольшие гири, чтобы казаться тяжелее и быть принятым в футбольную команду.

В 18 лет Томми решил: в их крошечном городке совершенно нечего носить. Одежда немодная и абсолютно не соответствует тому стилю, который он видел в модных журналах и по телевизору, — стилю рок-звезд. Поэтому его первый бизнес начался с траты всех сбережений. Взяв $ 150, он поехал в Нью-Йорк, купил там 20 пар джинсов клеш, немного доработал их и стал продавать прямо из багажника своей машины. Модные брюки разлетелись мгновенно.

Именно этот первый успех позволил Хилфигеру открыть маленький магазин, девизом которого стала фраза «Классные стили, которые мы не могли найти в нашем маленьком городке».

Профессионального дизайнерского образования Томми так и не получил. Все идеи он просто пробовал на практике и внедрял в жизнь. Он превратил свой магазин в небольшую сеть, но кризис в розничной торговле заставил его объявить себя банкротом.

Женившись и переехав на Манхэттен, Хилфигер стал работать дизайнером. Его заметили крупные бренды, и компании Perry Ellis и Calvin Klein даже рассматривали Томми в качестве кандидата на позицию модельера в их командах. Но он мечтал о собственном бренде.

И он его создал — при поддержке бизнесмена Мохана Мурджани, который хотел спонсировать линию мужской одежды и посчитал Хилфигера идеальным кандидатом. Первая коллекция новой марки появилась в 1985 году, в ней были только мужские вещи. Дизайнер представил проверенную временем классику, но модернизировал рубашки, брюки чинос, пиджаки в своем непринужденном стиле, изменив крой, дизайн, добавив интересные детали.

Компания сразу стала именной, и Томми придумал, что главные цвета бренда (красный, белый, синий) будут отражены в его логотипе и ключевых вещах коллекций.

Но в мире модных акул выделиться только лишь именем никак не получится.

Чтобы продвинуть свой бренд, дизайнеру пришлось схитрить. В центре Нью-Йорка был размещен билборд, на котором люди увидели странный ребус с инициалами и пробелами. Он был озаглавлен как «4 величайших американских дизайнера для мужчин». В первых 3 строчках угадывались 3 громких имени: Ральф Лорен, Перри Эллис и Кельвин Кляйн. А кто же 4-й, так смело поставивший себя в один ряд со звездами? Логотип и адрес внизу рекламного щита предлагали это узнать.

Чтобы продвинуть свой бренд, дизайнеру пришлось схитрить. В центре Нью-Йорка был размещен билборд, на котором люди увидели странный ребус с инициалами и пробелами. Он был озаглавлен как «4 величайших американских дизайнера для мужчин». В первых 3 строчках угадывались 3 громких имени: Ральф Лорен, Перри Эллис и Кельвин Кляйн. А кто же 4-й, так смело поставивший себя в один ряд со звездами? Логотип и адрес внизу рекламного щита предлагали это узнать. Такой ход предложил Хилфигеру маркетолог Джордж Лоис, и поначалу дизайнер не был готов к такой «наглости». Но он все же решился. И отмечал, что сделал все возможное, чтобы соответствовать столь громкому заявлению о себе.

Карл Лагерфельд и Томми Хилфигер.

В 1990-х Томми стал любимчиком всех звезд. Он обожал музыку, ее тренды часто влияли на его коллекции. Бритни Спирс, Гвен Стефани, рэп-исполнители первыми начали носить культовые вещи Tommy Hilfiger. Он стал одним из первых дизайнеров, которые соединили моду и знаменитостей, и возглавил серию запоминающихся кампаний, спонсируя туры The Rolling Stones, Ленни Кравица, сотрудничая с Бейонсе и Энрике Иглесиасом. Когда рэпер Snoop Dogg появился на одном из мероприятий в футболке с надписью «Tommy», это привело к рекордно высоким продажам бренда.

В 1995 году Томми Хилфигер удостоился звания «Лучший дизайнер мужской одежды года» в рамках ежегодной премии Совета модельеров США.

Позиционирование бренда Tommy Hilfiger всегда было на высоте. Лучшие фотографы, модели, яркие шоу, премиальное качество. Но — демократичные цены.

Однажды бизнес дизайнера едва не погубил черный пиар. Пользователи интернета прочитали письмо, в котором говорилось, что Хилфигер, выступая на шоу Опры Уинфри, позволил себе расистские высказывания. Обвинение оказалось фейковым, так как дизайнер на тот момент никогда не был в гостях у популярной ведущей. Тем не менее отголоски скандала еще долго преследовали его.

В коллекциях бренда встречаются цветочные принты. Но на самом деле дизайнер уверен, что такая расцветка — это плохой тренд. Просто потому, что они напоминают обои в квартире пожилого человека. Так он однажды шутливо заявил в интервью. Поэтому, хотя бренд и следует определенным модным тенденциям, все равно его основные принципы остаются неизменными: сдержанные цвета, классические принты и безупречный крой. А вот эстетические изыски спортивного шика с его крупными деталями, яркими логотипами и смелыми оттенками дизайнер воплощает в коллекциях одного из ответвлений компании — Tommy Jeans.

В карьере и личной жизни успешного модельера случались и тяжелые времена. В 2000 году дизайнер расстался со своей первой женой, от которой у него 4 детей. Проблемы начались и в компании: популярность бренда среди поп-исполнителей упала, а среди обычных покупателей он терял престижность.

Именно в это время дизайнеру пришлось пересмотреть подход к продажам, сделать марку более эксклюзивной и возродить былую популярность. Тогда же, в 2008 году, Томми снова женился, и вскоре у него появился 5-й ребенок.

Известно, что у 2 детей дизайнера аутизм. Это обстоятельство стало еще одной причиной его широкой благотворительной деятельности и многочисленных вкладов в исследования мозга.

Томми Хилфигер со второй женой Ди Оклеппо.

В 2015 году бренд решил расширить свой рынок и выпускать... мебель. И в этом случае дизайнер также не отступает от своих принципов стильной модернизации классики.