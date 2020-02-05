15+ фактов о писателях, которые доказывают, что гениальность и странность всегда ходят рядом

Оказывается, русские писатели придумали много новых слов и ввели их в обиход. Ломоносов придумал слова «вещество». Карамзин — «трогательный» и «катастрофа». «Стушеваться» принадлежит Достоевскому, а «бездарь» — Северянину. По некоторым данным, в общей сложности поэты и писатели обогатили наш язык на более чем 1 000 слов.

Одним из самых плодовитых писателей был испанец Лопе де Вега. Кроме «Собаки на сене» он написал еще 1 800 пьес, причем все они в стихах. Ни над одним произведением он не работал более 3 дней. При этом пьесы его неплохо оплачивались, так что Лопе де Вега был практически мультимиллионером.

Многие писатели — современники Ивана Крылова шутили над ним и его феноменальной ленью. Вероятно, из-за того, что в быту тот был очень неопрятен. А между тем над баснями Крылов работал старательно и долго. В детстве у него не было возможности получить образование, поэтому Крылов сам изучал европейские языки. И, например, к 50 годам довел свой греческий до совершенства.

У лорда Байрона было много домашних животных, в том числе 4 домашних гуся, которые везде следовали за ним, даже на общественные собрания. Из-за этого и самого Байрона сравнивали с гусем. А также из-за его внешней схожести — он был полного телосложения и сильно косолапил.