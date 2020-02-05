15+ фактов о писателях, которые доказывают, что гениальность и странность всегда ходят рядом
В школе нам рассказывают о писателях как о великих людях, создавших фундаментальные произведения. Мы с этим не спорим. Но в то же время не стоит забывать, что каждый автор — это обычный человек со своими слабостями и странностями. А сюжеты для тех самых фундаментальных произведений они брали из повседневной жизни.
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На протяжении всей своей жизни Данте Алигьери любил только одну девушку — Беатриче. Она же была его музой. И это несмотря на то, что со своей возлюбленной Данте разговаривал лишь дважды в жизни — в 9 и 18 лет. Зато он не раз увековечивал ее в своих произведениях и миниатюрах.
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Оказывается, русские писатели придумали много новых слов и ввели их в обиход. Ломоносов придумал слова «вещество». Карамзин — «трогательный» и «катастрофа». «Стушеваться» принадлежит Достоевскому, а «бездарь» — Северянину. По некоторым данным, в общей сложности поэты и писатели обогатили наш язык на более чем 1 000 слов.
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Одним из самых плодовитых писателей был испанец Лопе де Вега. Кроме «Собаки на сене» он написал еще 1 800 пьес, причем все они в стихах. Ни над одним произведением он не работал более 3 дней. При этом пьесы его неплохо оплачивались, так что Лопе де Вега был практически мультимиллионером.
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Многие писатели — современники Ивана Крылова шутили над ним и его феноменальной ленью. Вероятно, из-за того, что в быту тот был очень неопрятен. А между тем над баснями Крылов работал старательно и долго. В детстве у него не было возможности получить образование, поэтому Крылов сам изучал европейские языки. И, например, к 50 годам довел свой греческий до совершенства.
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У лорда Байрона было много домашних животных, в том числе 4 домашних гуся, которые везде следовали за ним, даже на общественные собрания. Из-за этого и самого Байрона сравнивали с гусем. А также из-за его внешней схожести — он был полного телосложения и сильно косолапил.
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Михаил Лермонтов любил расстраивать готовящиеся браки. И делал он это ради забавы. Изображая из себя влюбленного в чужую невесту, он осыпал ее цветами, стихами, комплиментами и другими знаками внимания. А особо неподатливым дамам даже угрожал сделать с собой что-нибудь, если они выйдут за другого. Но как только девушка выказывала свое расположение, Лермонтов тут же признавался, что это был розыгрыш и чувства его — абсолютная фикция.
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Как-то у Франсуа Рабле не было денег, чтобы добраться из Лиона в Париж. Тогда писатель сделал ход конем: он приготовил 3 пакетика с надписями «Яд для короля», «Яд для королевы» и «Яд для дофина» и оставил их в гостиничном номере на видном месте. Узнав об этом, хозяин отеля тут же доложил властям. Рабле сразу схватили и с конвоем доставили в Париж прямо ко двору короля Франциска I, чтобы тот решил судьбу писателя. Оказалось, что в пакетах был сахар, который Рабле тут же выпил со стаканом воды и рассказал королю, с которым они были друзьями, как он решил свою проблему.
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Ханс Кристиан Андерсен довольно странно вел себя с женщинами. Он так боялся близости с дамами, что умер девственником. Однако вместе с тем писатель часто заглядывал в публичные дома, но там с девушками он только разговаривал и ничего больше.
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Александр Дюма при написании своих произведений пользовался услугами множества помощников — «литературных негров». Среди них наиболее известен Огюст Маке, который на самом деле придумал сюжет романа «Граф Монте-Кристо» и внес значительный вклад в приключенческий роман «Три мушкетера».
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Федор Достоевский использовал реальную топографию Петербурга в произведении «Преступление и наказание». Как признался автор, двор, в котором Раскольников прячет вещи, не выдуман, а реально существует. Достоевский попал туда случайно, когда однажды, прогуливаясь по городу, завернул в это место, чтобы справить нужду.
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Эрнест Хемингуэй питал слабость к кошкам. Однажды ему подарили мейн-куна по имени Снежок, который из-за генетической мутации имел по 6 пальцев на лапах. Сегодня в Доме-музее Хемингуэя живет более 50 кошек, половина из которых — шестипалые, так как они являются потомками Снежка.
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Кстати, за свою жизнь Эрнест Хемингуэй болел сибирской язвой, малярией, раком кожи и пневмонией. У него был диабет, разрыв почки и селезенки, гепатит, перелом черепа и раздробление позвоночника, а также гипертония. Он пережил 5 войн, 4 автомобильные и 2 авиакатастрофы. Но умер он от того, что застрелился из любимого ружья.
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В конце 1930-х годов Александр Волков преподавал математику в одном из московских институтов, и это было его основной профессией. В это же время он изучал английский язык и для практики решил перевести сказку «Мудрец из страны Оз». Перевод он прочитал своим детям, им очень понравилось, и они потребовали продолжения. Тогда Волков помимо перевода стал придумывать многое и от себя. Так было положено начало произведению «Волшебник Изумрудного города».
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Владимир Набоков за рубежом читал лекции по русской и мировой литературе. Но манера преподавания у него была весьма эксцентричной. Писатель мог молча погасить свет в аудитории и затем поочередно включать лампы, объясняя, кто из писателей главный «на небосводе русской литературы». На доске Набоков чертил планы: схему поединка Ленского и Онегина, планировку квартиры Грегора Замзы, план вагона Анны Карениной. Студенты, по его мнению, должны были тщательно все копировать. Но, несмотря на это, зал на лекциях эпатажного преподавателя был всегда полон.
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Термин «бата кусай» с японского языка переводится как «воняющий маслом». Так жители Страны восходящего солнца называют все чужеродное и прозападное. А находчивые пожилые японцы этим же выражением нарекли Харуки Мураками за его приверженность к западному образу жизни.
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В большинстве рассказов Стивена Кинга действие происходит в штате Мэн. Парадоксально, но именно в этом штате практически самый низкий уровень преступности в США.
Бонус
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У романа Даниэля Дефо «Робинзон Крузо» есть продолжение. Оно называется «Дальнейшие приключения Робинзона Крузо». В нем герой опять терпит кораблекрушение и вынужден добираться в Европу через всю Россию. В этом романе Робинзон переживает зиму в Тобольске целых 8 месяцев. Примечательно, что с 1935 и до 1992 года в России данный роман не издавался.
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Основой для «Сказки о рыбаке и рыбке» Пушкина послужила сказка братьев Гримм «О рыбаке и его жене». Пушкинская старуха оказывается у разбитого корыта после того, как захотела стать владычицей морскою, а ее «немецкая коллега» на этом этапе стала Папой Римским. И только после желания стать Господом Богом осталась ни с чем.
Как думаете, странные поступки и сложный характер писателей — это признак их гениальности? Смогли бы вы ужиться с такой творческой личностью?