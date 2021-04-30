15+ фактов о красоте и женской гигиене прошлого, которые введут в ступор современных девушек
Индустрия красоты берет начало в глубокой древности. Раньше, чтобы сохранить молодость и привлекательность, женщинам приходилось быть настоящими изобретательницами. Ведь им не было доступно такое множество косметических средств и процедур, которыми мы пользуемся сегодня.
AdMe.ru погрузился в атмосферу прошлого, чтобы выяснить, как ухаживали за собой женщины в прошлом.
Маникюр
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В Древнем Китае и Корее ногти красили в алый цвет с помощью тоника из квасцов и измельченного бальзамина. Представительницы династии Юань надевали на пальцы богато украшенные накладки. Те защищали и без того длинные ногти и свидетельствовали о высоком статусе женщины, которой в буквальном смысле не приходилось ударять палец о палец.
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На Аравийском полуострове, в Северной Африке и Южной Азии у женщин были популярны ногти, окрашенные хной. В Древнем Египте их также украшали позолотой.
Эпиляция
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Среди египтян популярностью пользовались рецепты из листьев лотоса и жира некоторых животных. Помимо этого, в ходу были пинцет, бритвы и ножи из металла и кремня. Мужчины и женщины полностью удаляли волосы с головы и носили парики, чтобы уберечься от вшей и защититься от палящего солнца.
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В Средиземноморье и на Востоке, например, для этих целей использовали пасту из крахмала, извести и смеси мышьяка с серой.
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А в средневековой Европе, наоборот, удалять волосы с тела было не принято. Но особое внимание уделялось лицу: женщины поднимали линию роста волос, удаляя лишнюю растительность со лба с помощью негашеной извести, полностью выщипывали или удаляли воском брови. После эпиляции на кожу наносили масло грецкого ореха, которое замедляло рост волос.
Уход за волосами
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В Древней Греции длинные волосы считались важнейшей составляющей женской красоты. Гречанки собирали пряди в замысловатые прически и всячески их украшали. Обеспеченные дамы использовали драгоценности.
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Красивым считались светлые оттенки, поэтому те, кого природа не одарила подобным цветом, осветляли волосы лимонной кислотой и уксусом. Пряди состригали в знак траура.
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Древние китаянки мыли голову настоем цедрелы, который придавал волосам приятный аромат.
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Жительницам Древнего Египта подобные средства были ни к чему. Но они тщательно ухаживали за своими шиньонами: мыли их лимонным соком и обрабатывали миндальным маслом.
- Кондиционером в Древней Греции и Древнем Риме служило оливковое масло. А чтобы сохранить волосы свежими как можно дольше, женщины промывали их уксусом.
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В Средневековье использовали кондиционер на основе беконного жира. Чтобы избавиться от неприятного запаха, женщины окунали гребни в отвар из роз, гвоздики и мускатного ореха. Волосы очищали смесью золы, виноградных стеблей и яичного белка. А защититься от вшей помогал отвар на основе уксуса и душистых трав.
Макияж
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Древние египтянки наносили подводку для глаз, которая помимо того, что имела эстетическое значение, защищала глаза от инфекций и палящего солнца благодаря своему составу. Использовали 2 вида подводки: черную получали из галенита и сажи, а зеленую изготовляли из измельченного малахита. Порошок разбавляли водой или животным жиром. В качестве румян и помады использовалась красная охра.
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В Древней Греции признаком красоты считалась монобровь. Поэтому женщины подкрашивали брови пастой из угля и оливкового масла (ее еще использовали для макияжа глаз). Тени тоже изготовлялись из сажи.
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Римлянки белили лица мелом и осветляли кожу уксусной пастой, подчеркивали брови и красили глаза. А знатные дамы даже могли позволить себе услуги визажиста.
Критические дни
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Альтернативой современным средствам гигиены в средневековой Европе были тряпичные прокладки из хлопка, которые крепились между ногами с помощью пояса, зафиксированного на талии. Известно, что у Елизаветы I было 3 шелковых пояса.
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Чтобы устранить неприятный запах, в эти дни женщины вешали на шею и талию пучки душистых трав.
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Так продолжалось вплоть до начала XX века. И лишь с наступлением эдвардианской эпохи широкое распространение получила усовершенствованная версия гигиенического пояса с подтяжками. Он мог иметь резиновый слой, защищавший одежду от загрязнения. Менструальные пояса в разных вариациях были популярны и в 1920-е годы. А уже после Первой мировой войны появились привычные нам тампоны и прокладки.
О каких интересных бьюти-средствах из прошлого вы наслышаны?