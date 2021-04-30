15+ фактов о красоте и женской гигиене прошлого, которые введут в ступор современных девушек

В Древнем Китае и Корее ногти красили в алый цвет с помощью тоника из квасцов и измельченного бальзамина. Представительницы династии Юань надевали на пальцы богато украшенные накладки. Те защищали и без того длинные ногти и свидетельствовали о высоком статусе женщины, которой в буквальном смысле не приходилось ударять палец о палец.