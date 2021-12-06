15 фактов о кинопремии «Оскар», которая заставляет трепетать сердца актеров и режиссеров, даже если они изображают равнодушие
Церемония «Оскар» 2022 года пройдет в марте, но киноманы уже сейчас обсуждают фильмы, которым пророчат победу: «Дюна», «Король Ричард», «Белфаст» и так далее. И несмотря на то, что к популярной награде все относятся по-разному, ясно одно — она мало кого оставляет равнодушным.
Мы в AdMe.ru решили вспомнить факты о внутренней кухне киноакадемии и рекордсменах знаменитой награды.
- «Оскара» не отдают победителю в номинации, если он отказывается подписывать документ. В нем написано, что владелец не имеет права на то, чтобы по желанию продать свою статуэтку кому-либо. Сначала он должен предложить академии выкупить ее за символическую сумму в $ 1, то есть попросту вернуть назад. Если академия откажется, тогда можно выставить статуэтку на аукцион. Несмотря на такие строгие требования, некоторые «Оскары» были проданы за немалые деньги. Например, Стивен Спилберг купил награду Бетт Дейвис в 2001 году за $ 578 000 и подарил ее академии, а Майкл Джексон заплатил более миллиона за премию Дэвида Селзника в 1999 году.
- Но теоретически на рынок могут попадать краденые статуэтки. Так, однажды Джаред Лето заявил, что его статуэтка «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в киноленте «Далласский клуб покупателей» потерялась и он не исключает, что она была украдена.
- На церемонии вручения «Оскара» могут заработать обычные прохожие. Иногда им предлагают деньги за то, что они просто заполнят пустые места в зале и посидят рядом со своими обожаемыми звездами Голливуда. Но отбор зрителей довольно жесткий: зрители должны соблюдать правила, и, что самое обидное, со знаменитостями заговаривать первыми запрещено.
- Однажды Кейт Уинслет рассказала, что сделала со своей статуэткой. И это очень веселит ее гостей. Она решила, что «Оскар» должен стоять в туалетной комнате, чтобы гости, находясь там, могли как следует рассмотреть его и, возможно, «порепетировать» благодарственную речь. Кейт отмечала, что часто гости выходят из ванной с «довольным румянцем», и так она понимает, что «репетиция» состоялась.
- Одним из рекордсменов премии является композитор Джон Уильямс, который написал музыку к фильмам «Список Шиндлера», «Парк юрского периода», «Звездные войны» «Гарри Поттер», его номинировали 52 раза, правда, получил он «Оскара» только 5 раз.
- Самым возрастным обладателем «Оскара» в конкурсной категории является Джеймс Айвори, который в свои 89 лет получил награду за лучший адаптированный сценарий, фильм «Назови меня своим именем».
Джеймс Айвори на церемонии награждения «Оскар».
- Самые успешные фильмы в истории киноакадемии — это «Бен-Гур» (1959), «Титаник» (1997) и «Властелин колец: Возвращение короля» (2003). Каждый из них получил 11 «Оскаров».
- Существует такое понятие, как «большая пятерка» премии. Это значит, что фильм завоевал награды в 5 основных номинациях: «Лучший фильм», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучший режиссер» и «Лучший сценарий». В истории киноакадемии это удалось только трем картинам: «Это случилось однажды ночью» (1934), «Пролетая над гнездом кукушки» (1975) и «Молчание ягнят» (1991).
- Дважды получить награду за «Лучшую женскую роль» удалось немногим актрисам. Эти счастливицы — Бетт Дейвис за роли в фильмах «Опасная» (1935) и «Иезавель» (1938), Луиза Райнер за «Великого Зигфелда» (1936) и «Благословенную землю» (1937), Вивьен Ли за «Унесенных ветром» (1939) и «Трамвай „Желание“» (1951), Оливия де Хэвилленд за «Каждому свое» (1946) и «Наследницу» (1949) и Элизабет Тейлор за «Баттерфилд, 8» (1960) и «Кто боится Вирджинии Вульф?» (1966).
Вивьен Ли с «Оскаром» за лучшую женскую роль в фильме «Унесенные ветром», 1940 год.
- По правилам академии речь после получения награды не должна длиться более 45 секунд, чтобы не растягивать церемонию по времени. Если выступление длится дольше, оно просто прерывается музыкой оркестра. Но некоторые победители настолько лаконичны, что укладываются и в более короткое время. Например, самую короткую речь произнесла актриса Патти Дьюк. Получая «Оскара» за роль в фильме «Сотворившая чудо», она сказала только: «Спасибо!»
- Бывает, что зрители недовольны, что награду получает фильм, по их мнению, менее достойный. А вот чтобы это признал соперник — такое событие случается крайне редко. В 1983 году «Ганди» Ричарда Аттенборо обошел «Инопланетянина» Стивена Спилберга. Аттенборо прямо на церемонии обнял Спилберга и сказал, что он не согласен с выбором, картина соперника была более достойной.
Ричард Аттенборо и Бен Кингсли на церемонии награждения «Оскар».
- Именитые дизайнеры одежды и драгоценностей буквально соревнуются за то, чтобы та или иная звезда появилась на церемонии в их наряде. Знаменитости получают деньги или иные бонусы за «выгул» платья или украшения. Но модные дома могут счесть актера не слишком популярным и отказать в прокате наряда.
- Такая ситуация может случиться и с теми, чья внешность не совсем соответствует модным стандартам. Например, Мелисса Маккарти вспоминала, что в 2012 году ей отказали 6 брендов, потому что почти все платья выдаются в маленьких размерах. В итоге она появилась на церемонии в наряде греческого стиля от дизайнера Марины Ринальди.
- На таланте и харизме ведущих держится вся церемония. Но часто их деятельность выходит за рамки только выступления на сцене, они по-настоящему заботятся о номинантах. Например, Эллен Дедженерес, ведущая вручения наград на «Оскаре-2007», проявила себя как настоящая хозяйка вечера и пропылесосила ковер возле первых рядов зрительного зала.
- На церемонии 2014 года она пошла дальше: взяла и заказала пиццу на всех. Знаменитости тоже люди — «Оскар» длится более 3 часов, за это время некоторые номинанты успевают настолько проголодаться, что начинают скучать и перестают фокусироваться на происходящем. Затея Эллен понравилась всем: и звездам Голливуда, которые в прямом эфире уплетали пиццу, и зрителям, и разносчику заказов — ему в тот вечер достались крупные чаевые.
А вы обычно смотрите церемонию «Оскар» или равнодушны к этому действу?
Фото на превью everett225 / Depositphotos.com
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