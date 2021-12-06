15 фактов о кинопремии «Оскар», которая заставляет трепетать сердца актеров и режиссеров, даже если они изображают равнодушие

Церемония «Оскар» 2022 года пройдет в марте, но киноманы уже сейчас обсуждают фильмы, которым пророчат победу: «Дюна», «Король Ричард», «Белфаст» и так далее. И несмотря на то, что к популярной награде все относятся по-разному, ясно одно — она мало кого оставляет равнодушным.