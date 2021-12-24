15 фактов о Джареде Лето, которому внезапно стукнуло 50. И он может сыграть кого угодно
26 декабря 2021 года Джареду Лето исполняется 50 лет. Но многие поклонники утверждают, что актер выглядит максимум на 30, потому что знает секрет молодости. Эпатажный музыкант и актер продолжает радовать зрителей нестандартными клипами и полным погружением в роли. И создается впечатление, что он может сыграть практически кого угодно.
Мы в AdMe.ru вспоминаем факты из жизни этой неординарной личности.
- Джареда воспитывала только мама, отец ушел из семьи. Она увлекалась культурой хиппи, и, возможно, некую склонность к эпатажу Джаред перенял от нее уже в детстве.
- Впервые будущий музыкант и актер начал работать в 12 лет. Он мыл посуду за $ 1,57 в час. И скрупулезно откладывал зарплату, чтобы купить гитару. Так началось его увлечение музыкой.
- Однако он решил получать высшее образование в области изобразительных искусств. Правда, быстро почувствовал, что кино ему интереснее живописи, и поступил в Школу визуальных искусств в Нью-Йорке. Уже во время учебы он написал сценарий и снялся в собственном короткометражном фильме «Плачущая радость». Позже переехал в Лос-Анджелес всего с $ 500 в кармане, играл второстепенные роли в разных телешоу, пока его не заметили в популярной подростковой драме «Моя так называемая жизнь». Дебют на большом экране состоялся в фильме 1995 года «Лоскутное одеяло».
- Джаред Лето вместе со своим братом Шенноном основал рок-группу Thirty Seconds to Mars в 1998 году. Он уже был известен как актер, но не позволял себе использовать свое положение для продвижения группы. Работа над их дебютным альбомом длилась пару лет, большинство песен написал Лето. Он и сейчас считает, что музыка в его жизни имеет большее значение, чем кино.
- Однако ко всем своим ролям он подходил очень ответственно и не раз рисковал и физическим здоровьем, чтобы изменить внешность, и психическим — когда вживался в роль своих неоднозначных персонажей. Например, он набрал около 30 кг, чтобы сыграть Марка Дэвида Чепмена в «Главе 27». А затем сбросил вес, перейдя на диету, которая состояла из лимонного сока, кленового сиропа, кайенского перца и воды. После такого резкого похудения у актера диагностировали подагру.
- Перед тем как сыграть роль Гарольда в фильме «Реквием по мечте», Лето какое-то время жил на улицах Нью-Йорка, чтобы узнать, как чувствуют себя люди, выброшенные на обочину жизни.
- В роли Джокера его боялись коллеги на площадке, настолько он погрузился в образ. Актер любит быть разным, и его роли показывают это наглядно.
- У актера есть режиссерский псевдоним — Бартоломью Куббинс. Именно так его называют в титрах фильмов, которые он снимает.
- Лето никогда не был женат, но вот романами с известными красотками регулярно будоражил своих поклонников. Он встречался с Кэмерон Диас, Эшли Олсен, Линдси Лохан, Пэрис Хилтон.
- Однажды Лето разошелся на концерте и врезался в толпу фанатов так, что повредил себе нос. Это не помешало ему закончить концерт и потом вспоминать его как одно из лучших приключений.
- В ноябре 2021 года игра Лето снова поразила зрителей. О нем заговорили в связи с выходом фильма «Дом Gucci», где он сыграл Паоло Гуччи. Для роли он перевоплотился до неузнаваемости. «Когда я прочитал сценарий, я действительно начал ассоциировать себя с этим персонажем, увидел много возможностей. Я знал, что это будет мощная трансформация, и сама идея „маски“ мне очень нравится. Моя работа — создать жизнь за маской», — говорил актер.
- Однажды ведущий одного из ток-шоу спросил актера о 3 самых необычных вещах, которые хранятся у него в доме. Джаред назвал гильотину (и отказался вдаваться в подробности), миндальное молоко и искусственную голову в коробке, которая была частью его костюма на Met Ball в 2019 году.
- Актер считается одним из самых модных персонажей голливудского общества, он любит ярко и необычно одеваться, а иногда шокировать окружающих деталями своих костюмов. На вопросы о стиле он отвечал: «Стиль — это такая личная вещь. Это намного больше, чем просто то, что вы носите. Есть немало людей, которые, как мне кажется, обладают превосходным стилем не только благодаря своей одежде, но и благодаря своей личности, своей энергии и позитивному настроению, которое они излучают. Мой стиль зависит от моего настроения и того, чем я занимаюсь. У меня довольно много любимых нарядов».
- Лето придерживается веганского питания, однако время от времени подшучивает над своим стилем жизни. «Я на самом деле веган-обманщик, — смеется актер. — Я никогда не ем мясо. Но если бы чья-то мама приготовила печенье и подала его мне, я бы наверняка откусил».
- Актер однажды признался, что никогда не смотрит свои фильмы и даже рабочие записи со съемок. Он просто не может это делать, потому что является перфекционистом и опасается, что просмотр расстроит его или будет отвлекать от выстраивания роли так, как он считает нужным. «Я понял, что мне нужно прекратить просмотры, чтобы быть свободным, — признавался он. — Я всегда шучу о том, что 2 лучшие части создания фильмов — это получить работу и закончить работу».
А вам нравится этот нестандартный исполнитель и актер?
Фото на превью The Outsider / Linson Entertainment
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