15 фактов о Джареде Лето, которому внезапно стукнуло 50. И он может сыграть кого угодно

26 декабря 2021 года Джареду Лето исполняется 50 лет. Но многие поклонники утверждают, что актер выглядит максимум на 30, потому что знает секрет молодости. Эпатажный музыкант и актер продолжает радовать зрителей нестандартными клипами и полным погружением в роли. И создается впечатление, что он может сыграть практически кого угодно.