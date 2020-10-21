15+ фактов о древних римлянах, которые могут выбить из колеи даже учителя истории

Слова «Древний Рим» вызывают образы Колизея, гладиаторов и патрициев в белоснежных тогах. Но о том, как на самом деле жили представители этой далекой цивилизации, обычно не рассказывают в школе. Во многом это обусловлено тем, что некоторые культурные нюансы древних римлян были довольно специфичными. Но, как ни странно, среди этих особенностей есть и такие вещи, которые вполне понятны современному человеку.