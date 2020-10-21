15+ фактов о древних римлянах, которые могут выбить из колеи даже учителя истории
Слова «Древний Рим» вызывают образы Колизея, гладиаторов и патрициев в белоснежных тогах. Но о том, как на самом деле жили представители этой далекой цивилизации, обычно не рассказывают в школе. Во многом это обусловлено тем, что некоторые культурные нюансы древних римлян были довольно специфичными. Но, как ни странно, среди этих особенностей есть и такие вещи, которые вполне понятны современному человеку.
Мы в AdMe.ru решили изучить наиболее интригующие факты о древних римлянах, после которых захочется внимательно перечитать учебники по истории.
- У богатых римлян были дома или виллы, в то время как бедняки жили в многоквартирных домах. Здания возводили рядами — по аналогичному принципу сейчас строят современные жилые комплексы.
- В Древнем Риме отпущенный на волю раб становился гражданином, но полной свободы не обретал. В ответ на оказанную милость человек должен был бесплатно служить своему бывшему хозяину, голосовать за него на выборах, сопровождать в общественных местах и завещать часть своего имущества. Если эти условия не выполнялись, вольноотпущенник мог снова стать рабом. А вот его дети рождались уже полностью свободными гражданами.
- В самый расцвет империи Рим был настоящим мегаполисом — в нем проживало свыше 1 млн человек.
- Императоры ежедневно принимали небольшое количество каждого известного яда, стремясь сделать себя невосприимчивыми к отравляющим веществам.
- Отец считался главой семьи и имел полный контроль над жизнью людей под своей крышей. Он мог отказаться от новорожденного и бросить его на произвол судьбы, если сомневался в том, что сможет прокормить еще одного ребенка.
- В Древнем Риме тоже были заведения фастфуда — термополии. Люди делали заказ у стойки и могли взять еду с собой. Типичная термополия представляла собой прилавок с закрепленными на нем емкостями с готовыми блюдами. На такие места смотрели свысока представители высшего класса, поэтому основной клиентурой заведений были люди с небольшим достатком.
- В Древнем Риме впервые появилась практика возврата покупки в магазин для получения денег назад или замены товара.
- Древние римляне, как и мы, делили сутки на 24 часа. Однако сами часы не были постоянными величинами: 12 часов распределялись от рассвета до заката, еще 12 — ночью. Из-за меняющейся продолжительности светового дня один римский час в светлое время суток летом достигал 75 минут, а зимой сокращался до 45 минут.
- Они придумали дизайн амфитеатра, который до сих пор используется для строительства стадионов и театров в наши дни.
- Вместо туалетной бумаги римляне использовали губку на палочке, или ксилоспонгий.
- Древние римляне ели руками. После трапезы граждане не видели ничего необычного в том, чтобы вытирать руки о волосы своих рабов.
- В 86 году н.э. император Тит наполнил Колизей водой, чтобы устроить инсценировку морского сражения. Он также приказал научить быков плавать для развлечения толпы.
- Древнеримский торговый центр — рынок Траяна — включал более 150 частных магазинов, таверн, а также пункты бесплатной раздачи продуктов населению.
- В Древнем Риме преступника могли наказать поединком в Колизее с диким зверем, например, львом. Именно такую судьбу уготовил император Галлиен купцу, который продал жене правителя фальшивые драгоценности. Когда купец стоял на арене, из клетки вместо льва вышла курица, вызвав всеобщий хохот. Галлиен объявил: «Он обманывал и был обманут сам», после чего отпустил торговца домой.
- Палец вверх не означал помилование. На самом деле этот жест указывал на то, что бойца, наоборот, не оставят в живых. Отогнутый в любом направлении (вверх или вниз) большой палец говорил о том, что побежденному придется покинуть этот мир. А чтобы даровать жизнь, нужно было показать сжатый кулак.
- У древнеримских женщин не было личных имен. Они получали лишь родовое имя, например Юлия, если она родилась в роде Юлиев. Если в одной семье было несколько дочерей, к их родовым именам добавляли порядковые преномены: Секунда (вторая), Терция (третья) и т. д.
- Около гладиаторских арен в Древнем Риме в специальных киосках продавался жир животных и пот гладиаторов. Женщины использовали эти вещества в качестве косметических средств.
- Мода на большие глаза с длинными ресницами существовала еще в Древнем Риме. Тогда многие полагали, что ресницы выпадают от бурной интимной жизни. Поэтому девушкам было особенно важно демонстрировать насыщенные ресницы, чтобы подчеркнуть свою чистоту.
- Самым пышным праздником в Древнем Риме были Сатурналии — фестиваль в честь бога земледелия Сатурна. В этот день рабы получали много свобод. Согласно одним источникам, они обедали за праздничным столом вместе с хозяевами, согласно другим — рабы обедали первыми, и хозяева даже накрывали им на стол. Также рабы в эти дни имели право свободно критиковать хозяев, и им не грозило наказание.
Какой факт из статьи поразил вас больше всего? И какие другие особенности Древнего Рима вам известны?
Фото на превью piotrek@wytrazek.pl / depositphotos, D. Herdemerten / wikipedia