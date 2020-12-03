15+ фактов о Древнем Египте, которые удивят вас не меньше снега в июле

Когда говорят о древних временах, перед глазами встает картина, как необразованные люди занимаются сбором урожая и верят в злых духов и проклятия. Но это стереотипы, которые просто укрепились в нашей голове. Жизнь египтян была настолько насыщенной, что ей позавидовали бы даже наши современники.