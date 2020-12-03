15+ фактов о Древнем Египте, которые удивят вас не меньше снега в июле
Когда говорят о древних временах, перед глазами встает картина, как необразованные люди занимаются сбором урожая и верят в злых духов и проклятия. Но это стереотипы, которые просто укрепились в нашей голове. Жизнь египтян была настолько насыщенной, что ей позавидовали бы даже наши современники.
Мы в AdMe.ru засели за энциклопедии, чтобы найти занимательные факты о египтянах, которые вы не встретите в школьных учебниках.
- В Древнем Египте не было фараонов. Слово «фараон» впервые появилось в Библии и переводилось как «дворец». Правителя именовали царем или владыкой двух земель. Полное именование Иниотефа I звучал так: «наследственный князь, великий господин Фиванского нома, радующего царя в качестве хранителя врат Юга, великий столп того, кто делает, чтобы его обе земли жили». Первое появление титула «фараон» датируется 17 годом н. э. в жреческих летописях.
- Рекорд по самому долгому пребыванию у власти поставил Пиопи II. И вряд ли кто-то сможет его повторить. Одни ученые утверждают, что он правил 94 года. Он взошел на престол в 6 лет и умер, не дожив час до 100-летия.
- Власть у правителей передавалась от отца к сыну. Но, если наследников трона не было, правителем становилась женщина. Одной из первых, кто взошел на трон, стала Хатшепсут. Ей, как и мужчинам, следовало носить корону, скипетр, цеп, жезл и накладную бородку. Поэтому Хатшепсут чаще всего изображают с бородой.
- Вопреки популярному мнению, слуг, жену и армию вместе с правителем не хоронили. Во-первых, похороны были дорогим удовольствием, а во-вторых, от живых слуг было куда больше пользы, чем от мумифицированных.
- В гробнице царь должен был чувствовать себя как дома. Для комфортной загробной жизни в усыпальнице помещалось все самое необходимое. При раскопках археологи находили внутри пирамид лодки, золотые троны, украшения, духи и косметику. На том свете нужно было что-то есть и пить, поэтому усопшему клали напитки и фрукты. И конечно же, у каждого уважающего себя правителя должен был быть в гробнице туалет.
- Египтяне одними из первых стали одомашнивать животных. 9000 лет назад они одомашнили козу, 8000 лет назад — корову, в 5000 г. до н. э. — осла, в 3000 г. до н. э. — гуся. А вот любимые египтянами котики впервые стали жить рядом с человеком на Кипре. Потом расселились вместе с земледельцами по всему Ближнему Востоку.
- В день свадьбы пышных торжеств не устраивали, в храм не ходили, а просто обменивались подарками. После молодые нередко переезжали в дом к родителям жены. Завести семью было экономически выгодно. Брак помогал продвинуться по службе или обзавестись имуществом.
- Египтяне первыми придумали носить обручальные кольца на безымянном пальце. Изготавливали украшения из плетеного тростника и кожи. Кольца символизировали вечную жизнь и любовь.
- В Древнем Египте появились брачные контракты. Они утверждались наместником фараона. По договору муж был обязан содержать жену, а в случае развода вернуть приданое.
- Судя по голливудским фильмам, египтяне прикрывались лишь белыми тряпочками. Но археологические раскопки говорят о другом. Ткани чаще всего не красили, они оставались натурального серого цвета. А если красили, то в синие и зеленые цвета. Мужчины носили набедренную повязку — шендит, а примерно с 1420 г. до н. э. появились туники. Женская одежда состояла из платья и льняной шали. Была она мешковатой и скрывала все изгибы тела. Муж не мог диктовать жене, как она должна одеваться.
- Египетская медицина утерла бы нос многим современным клиникам. У каждого врача была узкая специальность и хорошие познания в анатомии. Ведь они мумифицировали тела. Медики удаляли опухоли, умели делать шунтирование сердца и пересаживали органы. Хорошо было развито протезирование. Мастера изготавливали искусственные глазные яблоки, пальцы, зубы и конечности. А антибиотики египтяне придумали задолго до Александра Флеминга. Для перевязки и обеззараживания ран использовали медовые компрессы.
- Полиция — это тоже придумка египтян. Появилась она во времена Среднего царства (примерно 2050–1800 гг. до н. э.). Состояла полиция из воинов и иностранных наемников. Полицейские обеспечивали порядок в городе, боролись с мошенничеством, искали преступников, следили за тем, чтобы продавцы на рынках не обвешивали покупателей, охраняли дворцы и караваны. Сопровождали их служебные собаки и обезьяны.
- В свободное от работы время египтяне развлекались настольными играми. Самая знаменитая — сенет, предок современных шахмат. Игра появилась в додинастический период (около 3500 года до н. э.). По легенде, ее создал бог знаний Тот, чтобы спасти богиню Нут от проклятия Ра. Сенет — это имитация загробного мира. Точные правила неизвестны, они со временем менялись. Цель игры — вывести все свои фишки с поля раньше противника.
- В фильмах про восставших мумий любят рассказывать про древнеегипетский язык. Но его не существует. Конечно же, египтяне разговаривали, вели переписку, писали книги, завещания, составляли договоры. Но за 40 веков существования государства язык и письменность менялись. Помимо основного языка были диалекты. Египтологи выделяют среднеегипетский, новоегипетский и позднеегипетский языки, а также узкоспециализированный язык текстов пирамид. Фонетика египтян и по сей день плохо изучена. О чем рассказывает восставшая мумия, с трудом поймет современный египтолог. Что уж говорить о библиотекаре и военном в начале ХХ века.
- Викторианцы были очень увлечены египтологией. Они устраивали целые вечеринки, где снимали куски ткани с мумий или брали мумий напрокат, чтобы украсить комнату для торжественного приема.
- Современным археологам не нужно вскрывать саркофаги, распеленывать мумии и разбирать их по частям. Исследования проводят на томографе. С его помощью можно узнать возраст, пол, социальное положение, чем болел человек при жизни, чем питался и многое другое.
Хотели бы вы оказаться в Древнем Египте? Что бы вас заинтересовало там больше всего?
Фото на превью The Mummy Returns / Universal Studios