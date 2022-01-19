15 фактов о Древней Греции и Риме, которые смогут удивить даже историка со стажем
Древние греки и римляне вытворяли порой странные вещи: брили невестам головы в день свадьбы, лечили людей облизыванием собаки и красились дождевыми червями. Но на самом деле они гораздо ближе нам, чем мы думаем. Они так же, как мы, любили бургеры, играли в Барби, покупали напитки в вендинговых автоматах и даже ходили к психологу, чтобы снять стресс.
Мы в AdMe.ru любим выискивать любопытные детали из жизни людей прошлого, и на этот раз нашли 15 неожиданных фактов об античной цивилизации.
- Фильмы на античную тематику называются пеплумами, и один из самых ярких пеплумов — картина «Троя». Мало кого оставил равнодушным Брэд Питт, сыгравший брутального Ахиллеса. Это и правда был один из величайших древнегреческих героев, но и он не был лишен маленьких слабостей. Например, как утверждают античные историки, бесстрашный воин не захотел откликнуться на призыв царя Агамемнона и притворился девушкой, чтобы не попасть на войну с Троей. Правда, его хитрость не удалась.
- Древние греки фактически стали основателями современной медицины. Но при этом у эллинов были сильны довольно нелогичные убеждения. Например, они считали, что пол ребенка можно определить по цвету лица матери — веснушки означали скорое появление девочки, а чистый цвет лица указывал на то, что должен родиться мальчик.
Портрет Гиппократа — основателя современной медицины.
- Римляне тоже уделяли медицине большое внимание. Врачи публично демонстрировали свои способности и навыки, и обыватели частенько посещали такие мероприятия. В порядке вещей у римлян было собраться у постели больного (неважно, знакомого или нет), чтобы дать оценку действиям медика.
- Для римлян забота о собственной психике рассматривалась как неотъемлемая часть заботы о теле и была ключевым элементом поддержания формы наряду с физическими упражнениями, свежим воздухом, сном и диетой. Поэтому многие из них, как бы сейчас сказали, обращались за помощью к психологу. Император Каракалла, например, часто посещал лечебные святилища, где ему в том числе оказывали психологическую помощь.
- В одном из таких святилищ, расположенном на территории современной Британии, практиковали исцеление во сне. Посетителей помещали в специальные кабинки. После того как они засыпали, жрецы ходили среди них со змеями или собаками. Эффект лечения считался сильнее, если животное лизнуло пациента.
- Косметология в Римской империи процветала. Часто для ухода за кожей лица и тела использовались ингредиенты, которые у современных людей вызовут недоумение. Например, женщины могли прихорашиваться с помощью дождевых червей — они делали из них смесь, маскирующую седину. Измельченные раковины устриц использовались в качестве отшелушивающего средства, а крокодиловый помет — в качестве белил.
- У римских девочек были куклы, очень напоминающие современных Барби. И играли они ими до самой свадьбы. Скорее всего, с помощью таких игрушек девочки готовились к роли матери. В конце XIX в. археологи обнаружили такую куклу в погребении девочки-подростка. Игрушка сделана из слоновой кости, с шарнирными ногами и руками, которые можно было сгибать и разгибать. В отличие от современных Барби, у нее более широкие бедра и есть круглый животик. К кукле даже прилагалась небольшая коробка с одеждой и украшениями.
- Спартанским девочкам приходилось тяжелее, чем римским. Их тоже готовили в будущие матери, но не куклами, а более суровыми методами — они занимались гимнастикой, метанием копья и диска, бегом, борьбой и даже боксом. Считалось, что эти занятия делали их физически сильными для материнства.
- Юные девушки носили длинные распущенные волосы, но в день свадьбы их брили налысо.
- Если спартанка вступала в брак с мужчиной, которому нет 30 лет, то своего мужа она видела довольно редко — ему было запрещено жить с супругой, и ночевал он в казарме с боевыми товарищами. В 30 лет мужчина завершал военную службу и получал право на собственный дом.
- А еще в Спарте было очень специфическое отношение к еде. Вкусную и изысканную пищу готовить было запрещено. Пайки, выдаваемые солдатам, были скудными и пресными, чтобы воины не набрали лишний вес. Полнота осуждалась и высмеивалась.
- Зато в других частях Древней Греции любили вкусно поесть и даже придумали обожаемый многим чизкейк. Антропологи обнаружили формочки для десерта, датированные 2000 г. до н. э. Есть сведения, что во время первых Олимпийских игр в 776 г. до н. э. спортсменам подавали сырный пирог, а еще это блюдо часто использовали в качестве свадебного торта.
- Римляне тоже уважали вкусную и калорийную пищу. Их изобретением был бургер. В древнеримской поваренной книге есть блюдо под названием isicia omentata, состоящее из говяжьей котлеты, подаваемой в лепешке. Это блюдо можно было отведать в заведениях быстрого питания по всей Римской империи.
- Античность — время гениальных изобретений. Одно из них — вендинговый аппарат. Самое раннее известное упоминание об этом устройстве содержится в работе Герона Александрийского, инженера и математика из римского Египта I в. н. э. Как и сейчас, в машину надо было засунуть монетку, только выдавала она не кофе, а священную воду.
- Еще одно изобретение античной цивилизации — красная ковровая дорожка, по которой сейчас шествуют звезды на кинофестивалях. Впервые подобная дорожка упоминается в трагедии Эсхила «Агамемнон» в 458 г. до н. э. Клитемнестра, жена Агамемнона, велит постелить красные ковры для своего царственного супруга, возвращающегося с Троянской войны.
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