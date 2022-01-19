15 фактов о Древней Греции и Риме, которые смогут удивить даже историка со стажем

Древние греки и римляне вытворяли порой странные вещи: брили невестам головы в день свадьбы, лечили людей облизыванием собаки и красились дождевыми червями. Но на самом деле они гораздо ближе нам, чем мы думаем. Они так же, как мы, любили бургеры, играли в Барби, покупали напитки в вендинговых автоматах и даже ходили к психологу, чтобы снять стресс.