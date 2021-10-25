15 фактов о цыганах — кочевниках из Индии, чей быт и традиции многих вводят в ступор
Цыгане — таинственный народ, истории о котором все время на слуху, но при этом о нем самом мы почти ничего не знаем. Кочующие люди в ярких нарядах привлекают своей самобытностью и уникальной культурой — романипэ.
Мы в AdMe.ru задались вопросами о том, откуда вообще появились цыгане, как они расселились по всему свету и как живут сейчас.
- Цыгане не имели письменности, поэтому нет и исторических документов, которые со 100%-й точностью рассказали бы нам о появлении этого народа. Нет единой версии и среди них самих. Одна часть цыган уверена, что они появились в Пакистане, другая же считает своим историческим домом Египет и Иран.
- Сейчас ученые установили, что цыгане расселились по миру из Индии. Это известно благодаря генетическим исследованиям. В Средневековье через Ближний Восток они мигрировали в Европу и Африку.
- Кажется, что цыган очень много и они повсюду. Но во всем мире проживает только около 10–14 млн представителей этого этноса. По другим данным, всего в мире проживает от 2 до 5 млн цыган. Для сравнения, в Москве живет 12 млн человек. В некоторых странах, таких как Румыния и Болгария, доля этой народности среди населения составляет аж 12 %. 1 млн цыган живет в США, примерно 800 тыс. — в Бразилии.
- История цыганской диаспоры полна гонений и лишений. Много лет назад некоторые страны и вовсе запрещали цыганам появляться на своих землях. В целях принудительной ассимиляции кочующему народу не разрешали использовать родной язык, а в ряде стран цыгане не имели права жениться друг на друге.
- Традиционно цыгане ведут кочевой образ жизни. Поэтому им пришлось осваивать те профессии и ремесла, которые позволяют все время передвигаться. Мужчины занимались скотом, дрессировали и лечили животных. До появления ветеринаров многие фермеры просили помощи именно у цыган. Женщины же гадали, варили настойки или просто выступали перед публикой.
- Сейчас многие цыгане ведут оседлый образ жизни, но есть и те, кто продолжает кочевать. Только теперь группы людей путешествуют не караваном из лошадей, а на грузовиках и трейлерах. Продажа подержанных автомобилей заменила торговлю скотом, вместо работы с металлом цыгане часто осваивают ремесло автомеханика. До сих пор множество представителей этого этноса работают в качестве дрессировщиков в передвижных цирках.
- По словам ученых, цыгане давали представления с музыкой и танцами не просто так. Они устраивали шоу, чтобы рассказать другим людям о своих ценностях и культуре. Удивительно, но музыка цыган оказала влияние на джаз, фламенко и на многих классических композиторов.
- Особенно интересно устроен быт цыган. Этот народ ведет достаточно закрытый образ жизни. Типичная семья состоит из супружеской пары и множества детей. Старший сын, как правило, женится и остается жить с родителями. Молодые не могут переехать в свой собственный дом, пока не женится младший брат и в доме не появится новая невестка.
- Еще одна традиция — браки по расчету. Сейчас эта практика не так распространена, но традиционно старший член семьи принимал решение о свадьбе и подыскивал девушкам выгодную партию.
- Особое место в жизни цыган занимает свадьба. Как правило, это многодневные праздники, в которых сочетаются культурные и религиозные традиции. Вопреки распространенному мнению, цыган может жениться на девушке другой национальности, но при условии, что она примет цыганские традиции. Однако цыганке выйти замуж не за цыгана нельзя: такое поведение сочтут едва ли не предательством.
- Традиционно браки у цыган заключаются рано, гораздо раньше, чем принято в большинстве стран. Перед свадьбой семьи жениха и невесты ведут долгие разговоры о размере приданого и обсуждают, как будут жить молодые. Когда все решения приняты, друзья и соседи устраивают банкет с музыкой, пением и танцами. При этом невеста и ее семья играют на публику и симулируют огорчение из-за разлуки. Семья же жениха показушно жалуется на слишком большой выкуп за невесту.
- Как правило, официально браки цыгане не регистрируют. Они считают, что выбора молодых достаточно. Венчание в церкви или поход в ЗАГС является скорее дополнением.
- Женой и мужем супруги могут называть друг друга только после рождения первого ребенка. До этого они обращаются друг к другу просто по имени.
- Цыгане условно разделяют тело на 2 половины. Голова и верхняя часть туловища — чистая. Все, что ниже пояса, — грязная. Поэтому, когда у цыганки начинаются месячные, она стирает свою одежду отдельно, как и посуду, из которой она ела.
- Также этот народ отличается гостеприимностью. Им важно продемонстрировать достаток и статус. Поэтому женщины носят яркие золотые украшения и платки с монетами. В доме цыган также очень дорогая обстановка. Их шикарные приемы — своеобразная инвестиция в будущее. Такая щедрость рассматривается как способ наладить отношения: мало ли когда и где может пригодиться помощь гостей.
О культуре и истории каких еще народов вам было бы интересно узнать?
Фото на превью AFP / East News
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